El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

Marcelo Weigandt, Renzo Giampaoli, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni y Nicolás Orsini, algunos de los futbolistas que deberán retornar a Boca de sus préstamos

Boca Juniors dispone de una estructura inmensa que lo lleva a ser uno de los más grandes del país y el continente. En lo meramente referido a lo deportivo, esto también queda expuesto: el club de la Ribera cuenta con prácticamente un plantel profesional paralelo al que compite en la Primera División. Entre fichajes que no funcionaron y buscan relanzarse en otros equipos, juveniles que quieren hallar rodaje en otro destino y oportunidades que surgen en los diferentes mercados, el Xeneize tiene más de 30 jugadores cedidos en otras instituciones.

Serán 26 los casos de elementos que todavía poseen vínculo con Boca y que retornarán luego de finalizar sus préstamos el 31 de diciembre. A priori, según pudo averiguar este medio, ninguno de ellos será tenido en cuenta para la próxima temporada. Es decir que, salvo que alguno sea transferido de forma definitiva a otro club o rescinda su contrato con Boca, es probable que vuelvan a salir en calidad de cedidos.

En la nómina de abajo no estarán incluidos los futbolistas Bruno Valdez, paraguayo que estuvo a préstamo en Cerro Porteño y ya no pertenece más a Boca (evitará complicaciones con su plaza de extranjero), Tomás Fernández, delantero de última cesión en San Martín de San Juan, e Israel Escalante, de último préstamo en Boca Unidos de Corrientes. Todos quedarán con el pase en su poder el 1° de enero.

Vale mencionar que otros jugadores permanecerán cedidos en parte o todo 2026: Marcelo Saracchi (Celtic de Escocia), Mauricio Benítez (Royal Antwerp de Bélgica), Simón Rivero (Tigre), Walter Molas (Universidad de Concepción de Chile) y Maximiliano Zalazar (Gimnasia La Plata), siendo este último el único con vínculo afuera hasta diciembre del año próximo. Nazareno Solís, cedido a Deportivo Madryn hasta diciembre de 2026, también quedará libre en esa fecha.

LOS JUGADORES DE BOCA QUE VUELVEN DE SUS PRÉSTAMOS

Agustín Lastra: arquero de 24 años que estuvo por segunda temporada consecutiva a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza. Fue campeón de Copa Argentina. Atajó un partido en todo 2025. La Lepra mendocina no solicitará retenerlo.

Agustín Heredia: defensor central de 28 años, a préstamo en Cobreloa de Chile. En Boca nunca fue tenido en cuenta, por eso militó en calidad de cedido en Godoy Cruz, Cerro Largo y Plaza Colonia de Uruguay, y San Martín de San Juan.

Oscar Salomón: campeón en Platense, donde se afirmó como titular en el último año tras renovar su préstamo (militó desde inicios de 2024 en el Marrón). El Calamar deberá definir la compra de su 50% porque no puede apelar a una nueva cesión. Defensor central de 26 años.

Alexis Alvariño: defensor central de 24 años que terminó como titular en el Amazonas de la segunda división de Brasil (descendió a la Serie C). Anteriormente había estado a préstamo en otros equipos del ascenso brasileño.

Renzo Giampaoli jugó la última temporada en Gimnasia y Esgrima La Plata

Renzo Giampaoli: uno de los de mayor nivel en el último año. Terminó como titular en Gimnasia La Plata, donde ya pidieron condiciones para retenerlo. Posiblemente renueve su préstamo, que hasta ahora no tenía opción de compra. Zaguero central de 25 años.

Gabriel Aranda: defensor central de 24 años. Jugó casi toda la temporada como titular en Quilmes, que tuvo una floja campaña en la Primera Nacional. En el Cervecero no buscarían retenerlo. Antes ya había estado a préstamo en Banfield.

Nahuel Genez: lateral izquierdo de 22 años, a préstamo en Temperley. Ya había jugado cedido en Tigre. En el Gasolero alternó titularidades y suplencias.

Marcelo Weigandt: lateral derecho de 25 años, a préstamo en Inter Miami desde 2024. Acaba de ser campeón en la franquicia liderada por Lionel Messi. Tiene que retornar al Xeneize, aunque no sería considerado. Los norteamericanos no disponían de opción de compra.

El Chelo Weigandt viene de salir campeón con el Inter Miami en la MLS (Foto Sam Navarro-Imagn Images)

Pedro Velurtas: lateral derecho de 24 años, terminó como suplente en el Deportivo Madryn que casi asciende a Primera (perdió la final con Estudiantes de Río Cuarto). Ya había estado a préstamo en Barracas Central.

Giovanni Ferraina: central o lateral zurdo de 21 años que militó el último tiempo a préstamo en el segundo equipo de Inter Miami. No fue considerado en el plantel profesional de las Garzas, que tienen una opción de compra de 1,5 millones de dólares.

Román Rodríguez: mediocampista central de 22 años de buena campaña con Estudiantes de Caseros, que peleó por el ascenso a Primera. Tuvo protagonismo en el Pincha, pero se perdió buena parte del año por una lesión de peroné.

Jabes Saralegui: volante derecho de 22 años. Tigre no hizo uso de su opción de compra, tasada en 3 millones de dólares por la mitad de su ficha. Es probable que el Matador busque renovar el préstamo y permanezca en Victoria para jugar Sudamericana. Tuvo buenos rendimientos en el elenco de Diego Dabove.

Jabes Saralegui podría renovar su préstamo con Tigre

Agustín Obando: extremo izquierdo de 25 años. Disputó apenas cinco encuentros en Banfield el último año (jugó por última vez en julio pasado). Ya había sido prestado a Tigre anteriormente.

Juan Ramírez: campeón con Lanús de la Copa Sudamericana (entró en el tiempo suplementario ante Atlético Mineiro). El volante zurdo de 32 años fue casi siempre suplente en el Granate, que no hará uso de su opción de compra.

Gonzalo Maroni: volante ofensivo de 26 años que estuvo a préstamo en Newell’s, donde jugó bastante y no terminó de convencer con su nivel. La Lepra no buscará retenerlo, pero volverá a ser negociado por Boca.

Gonzalo Maroni con la camiseta de Newells Old Boys

Julián Ceballos: registró buena cantidad de partidos en All Boys, en la Primera Nacional. Es un mediocampista ofensivo de 21 años que será renegociado.

Gastón Gerzel: volante ofensivo de 25 años. Ascendió con Los Andes en 2024, pero perdió protagonismo con el correr de la última temporada. El Milrayitas no ejecutará la opción de compra de un millón de dólares por la mitad de su ficha y tampoco renovará su cesión.

Julián Carrasco: mediocampista ofensivo de 23 años que estuvo a préstamo en Temperley, donde tuvo esporádicas apariciones a lo largo de esta temporada en la Primera Nacional.

Gabriel Vega: mediocampista ofensivo de 23 años que no tuvo demasiados minutos en Banfield. Su último partido fue en octubre, contra Huracán, donde entró y fue expulsado por roja directa a los dos minutos. El Taladro no haría uso de su opción de compra valuada en 1,5 millones de dólares por la mitad de su ficha.

Federico Aguirre: delantero de 23 años que militó a préstamo en Sportivo Italiano, donde terminó como titular pero le costó hallar continuidad. Ya había sido cedido anteriormente a Barracas Central. Su préstamo no tuvo cargo ni opción de compra.

Brandon Cortés: mediapunta o delantero de 24 años que jugó buena cantidad de partidos en Nueva Chicago. Tiene nacionalidad chilena, por eso había sido cedido anteriormente a la Universidad de Chile. El Torito podría renovar su préstamo, ya que no haría uso de su opción de compra.

Lucas Brochero: extremo derecho de 26 años, que se rompió los ligamentos cruzados en el inicio de su temporada con Chacarita. El Funebrero ya avisó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada.

Gimnasia no hará uso de la opción por Briasco (Fotobaires)

Norberto Briasco: delantero de 29 años, a préstamo en Gimnasia La Plata, donde disputó 21 partidos a lo largo de todo el año. El armenio militó en el Lobo el último año y medio, pero no harán uso de su opción de compra.

Gonzalo Morales: estuvo a préstamo un año en Barracas Central, donde anotó tres goles pero no se acomodó como titular indiscutido. No logró terminar el año jugando por una lesión de rodilla. El Toro ya había sido cedido antes a Unión de Santa Fe.

Nicolás Orsini: delantero de 31 años que fue campeón con Platense, donde igualmente no terminó como titular indiscutido. El Calamar podría solicitar la renovación de su préstamo para contarlo en la Libertadores. Boca tiene el 50% de su ficha, pero no lo tendrá en cuenta.

Ignacio Rodríguez: delantero de 21 años que convirtió 7 goles en la última temporada con la camiseta de Nueva Chicago en la Primera Nacional. Supo destacarse pese a la discreta campaña de su equipo.