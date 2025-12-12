Deportes

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Mientras siguen los interrogantes ante su partida del Canalla, el DT agradeció a los integrantes del club

Guardar
Tras ser líder de la
Tras ser líder de la Tabla Anual y clasificar a Rosario Central a la Libertadores 2026, Ariel Holan no seguirá como DT (Fotobaires)

Rosario Central comunicó durante el jueves que Ariel Holan no continuará como entrenador del equipo en 2026 en una noticia que sorprendió a propios y extraños. El DT de 65 años, que lideró la Tabla Anual del torneo argentino y clasificó al club a la Copa Libertadores, había utilizado sus redes sociales para agradecer los mensajes de sus dirigidos pero recién este viernes emitió un mensaje formal sobre el tema.

“Cerrando esta etapa solo me queda agradecer a los directivos por la oportunidad que me dieron de dirigir a este club maravilloso. A todo el personal, cuerpo médico, utileros, a todo el fútbol amateur que siempre estuvieron dispuestos a participar de los entrenamientos de primera, a mi cuerpo técnico que trabajó incansablemente”, inició su mensaje de despedida el Profe a través de su cuenta de Instagram seguida por casi 100 mil personas.

A todo el pueblo canalla que transformó al Gigante en cada partido en un carnaval inolvidable y, por sobre todas las cosas, a mis jugadores que dejaron todo y más desde el primer partido hasta el último, dando en cada entrenamiento lo mejor para seguir creciendo. Siempre en mi corazón”, cerró el posteo.

El mensaje que subió Holan
El mensaje que subió Holan a sus redes sociales

Si bien hasta el momento se desconocen los motivos que impulsaron a no renovar el vínculo que vencía en este fin de año, el presidente Gonzalo Belloso ya había agradecido la gestión del DT con un mensaje en redes: “Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. ¡Hasta siempre, Campeón!“.

En este contexto, Holan había emitido hasta este viernes seis mensajes respondiendo las despedidas del propio Belloso, pero también de Carolina Cristinziano, Ángel Di María, Alejo Véliz, Ignacio Malcorra y Agustín Sández. Tanto a Belloso como a Cristinziano les contestó con corazones que llevaron los colores identitarios de Central, mientras que a los futbolistas les dedicó un breve texto.

“Fue un orgullo para mí ser tu entrenador. Gracias eternas!”, le puso al Fideo. “Gracias Alejo querido, feliz de haberte dirigido”, le devolvió a Véliz. “Gracias Nacho, guerrero de todas las batallas”, fue el posteo dedicado a Malcorra. “Gracias Agus, guardo en mi corazón la última charla”, le contestó al Gusa Sández.

La respuesta de Holan
La respuesta de Holan a Di María

Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central tras la eliminación del equipo en los octavos de final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, poniendo fin a un ciclo de 42 partidos al frente del club rosarino. El detalle es que logró clasificar al Canalla a la Copa Libertadores del 2026, teniendo en cuenta que la entidad logró jugar cuatro veces este certamen en los últimos 20 años.

La salida de Holan se produjo luego de que el equipo, pese a haber sido líder de la Zona B en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura de 2025 y de ganar los dos clásicos ante Newell’s, no lograra avanzar en los cruces de eliminación directa. Durante el primer semestre, Rosario Central era favorito, pero fue eliminado en cuartos de final del Apertura por Huracán (1-0) y, posteriormente, cayó en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Unión por penales.

El club oficializó la desvinculación con un mensaje en redes sociales: “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”. Las versiones de su salida son dispares. Según el portal Rosario3, la dirigencia valoró el trabajo del técnico, pero las eliminaciones en los mano a mano expusieron debilidades que no se lograron corregir. De acuerdo con el diario La Capital, otro factor de tensión fueron los refuerzos solicitados por Holan y la intención de retener a otros jugadores que consideraba importantes.

Hay que tener en cuenta que el final del ciclo de Holan estuvo marcado por una inesperada polémica cuando la Liga Profesional decidió darle el título de “campeón de Liga” días antes del choque contra el Pincha. Eso derivó en un gesto de repudio de los jugadores de Estudiantes de La Plata, quienes finalmente fueron sancionados por el accionar.

El entrenador, de 65 años, había regresado al fútbol argentino tras su paso por el Barcelona de Guayaquil y experiencias previas en Defensa y Justicia, Independiente —donde fue campeón de la Copa Sudamericana y la Suruga Bank—, Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil y León de México.

Entre los posibles reemplazantes, se mencionan a Eduardo Coudet, actual técnico del Alavés de España, y a Ramón Díaz, quien viene de dirigir al Inter de Porto Alegre. También se menciona a Pablo Vitamina Sánchez, hoy entrenador de Olimpia de Paraguay.

Temas Relacionados

Rosario CentralAriel HolanCarolina CristinzianoGonzalo BellosoÁngel Di MaríaAlejo VélizIgnacio MalcorraAgustín Sández

Últimas Noticias

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

El ex piloto reserva de Alpine en F1 está teniendo inconvenientes en los tests de post temporada en Suzuka

La defensa a Jack Doohan

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

Fue la pregunta que motorizó la tesis que un estudiante presentó en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para chequearlo, realizó una encuesta con 1.052 fanáticos

¿Cómo se informan los hinchas

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

Esta tarde habrá un evento en el estadio Alberto J. Armando con shows musicales y la presencia de varias figuras

Boca Juniors abrirá las puertas

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

Tras el triunfo de Belgrano de Arequito ante Unión Deportiva Los Molinos en Santa Fe, se desató un preocupante episodio y el juez tuvo que ser escoltado por la Policía

El árbitro Andrés Merlos dirigió

Incertidumbre en Boca Juniors por la continuidad de Ander Herrera: “El club desea que continúe”

El español viajó a su país para pasar las Fiestas con su familia y definirá si permanece en el Xeneize

Incertidumbre en Boca Juniors por
MALDITOS NERDS
Go Slimey Go! llega a

Go Slimey Go! llega a Steam luego de su anuncio sorpresa en Latin American Games Showcase 2025

The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

The Game Awards 2025 - La saga Mega Man vuelve con ‘Mega Man: Dual Override’ en 2027

The Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer renueva el clásico de carreras del universo de George Lucas

ENTRETENIMIENTO
Liam Neeson genera polémica tras

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

La magia de Egipto desembarca en Buenos Aires con una propuesta de realidad virtual aumentada en La Rural

Scott Finn, la estrella de cine para adultos, murió a los 27 años

Samantha Hudson llega a Latinoamérica por primera vez: las claves de su nuevo álbum y su mirada como activista queer

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei se reconcilia con la Feria del Libro

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La familia de un hombre que mató a su madre y se quitó la vida demanda a OpenAI por “alimentar sus delirios paranoicos”