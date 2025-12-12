El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Tras ser líder de la Tabla Anual y clasificar a Rosario Central a la Libertadores 2026, Ariel Holan no seguirá como DT (Fotobaires)

Rosario Central comunicó durante el jueves que Ariel Holan no continuará como entrenador del equipo en 2026 en una noticia que sorprendió a propios y extraños. El DT de 65 años, que lideró la Tabla Anual del torneo argentino y clasificó al club a la Copa Libertadores, había utilizado sus redes sociales para agradecer los mensajes de sus dirigidos pero recién este viernes emitió un mensaje formal sobre el tema.

“Cerrando esta etapa solo me queda agradecer a los directivos por la oportunidad que me dieron de dirigir a este club maravilloso. A todo el personal, cuerpo médico, utileros, a todo el fútbol amateur que siempre estuvieron dispuestos a participar de los entrenamientos de primera, a mi cuerpo técnico que trabajó incansablemente”, inició su mensaje de despedida el Profe a través de su cuenta de Instagram seguida por casi 100 mil personas.

“A todo el pueblo canalla que transformó al Gigante en cada partido en un carnaval inolvidable y, por sobre todas las cosas, a mis jugadores que dejaron todo y más desde el primer partido hasta el último, dando en cada entrenamiento lo mejor para seguir creciendo. Siempre en mi corazón”, cerró el posteo.

El mensaje que subió Holan a sus redes sociales

Si bien hasta el momento se desconocen los motivos que impulsaron a no renovar el vínculo que vencía en este fin de año, el presidente Gonzalo Belloso ya había agradecido la gestión del DT con un mensaje en redes: “Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. ¡Hasta siempre, Campeón!“.

En este contexto, Holan había emitido hasta este viernes seis mensajes respondiendo las despedidas del propio Belloso, pero también de Carolina Cristinziano, Ángel Di María, Alejo Véliz, Ignacio Malcorra y Agustín Sández. Tanto a Belloso como a Cristinziano les contestó con corazones que llevaron los colores identitarios de Central, mientras que a los futbolistas les dedicó un breve texto.

“Fue un orgullo para mí ser tu entrenador. Gracias eternas!”, le puso al Fideo. “Gracias Alejo querido, feliz de haberte dirigido”, le devolvió a Véliz. “Gracias Nacho, guerrero de todas las batallas”, fue el posteo dedicado a Malcorra. “Gracias Agus, guardo en mi corazón la última charla”, le contestó al Gusa Sández.

La respuesta de Holan a Di María

Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central tras la eliminación del equipo en los octavos de final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, poniendo fin a un ciclo de 42 partidos al frente del club rosarino. El detalle es que logró clasificar al Canalla a la Copa Libertadores del 2026, teniendo en cuenta que la entidad logró jugar cuatro veces este certamen en los últimos 20 años.

La salida de Holan se produjo luego de que el equipo, pese a haber sido líder de la Zona B en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura de 2025 y de ganar los dos clásicos ante Newell’s, no lograra avanzar en los cruces de eliminación directa. Durante el primer semestre, Rosario Central era favorito, pero fue eliminado en cuartos de final del Apertura por Huracán (1-0) y, posteriormente, cayó en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Unión por penales.

El club oficializó la desvinculación con un mensaje en redes sociales: “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”. Las versiones de su salida son dispares. Según el portal Rosario3, la dirigencia valoró el trabajo del técnico, pero las eliminaciones en los mano a mano expusieron debilidades que no se lograron corregir. De acuerdo con el diario La Capital, otro factor de tensión fueron los refuerzos solicitados por Holan y la intención de retener a otros jugadores que consideraba importantes.

Hay que tener en cuenta que el final del ciclo de Holan estuvo marcado por una inesperada polémica cuando la Liga Profesional decidió darle el título de “campeón de Liga” días antes del choque contra el Pincha. Eso derivó en un gesto de repudio de los jugadores de Estudiantes de La Plata, quienes finalmente fueron sancionados por el accionar.

El entrenador, de 65 años, había regresado al fútbol argentino tras su paso por el Barcelona de Guayaquil y experiencias previas en Defensa y Justicia, Independiente —donde fue campeón de la Copa Sudamericana y la Suruga Bank—, Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil y León de México.

Entre los posibles reemplazantes, se mencionan a Eduardo Coudet, actual técnico del Alavés de España, y a Ramón Díaz, quien viene de dirigir al Inter de Porto Alegre. También se menciona a Pablo Vitamina Sánchez, hoy entrenador de Olimpia de Paraguay.