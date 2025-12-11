El sentido mensaje de Ángel Di María tras la salida de Ariel Holan de Rosario Central: la respuesta del entrenador

Ángel Di María le dedicó unas palabras a Ariel Holan tras la confirmación de su salida de Central

Rosario Central se quedó sin director técnico. El club anunció que Ariel Holan no seguirá al frente del equipo que en esta temporada recibió el título de Campeón de Liga por haber liderado la Tabla Anual y que además participará de la Copa Libertadores en 2026. La sorpresa por la decisión no pasó inadvertida en el Mundo Canalla y Ángel Di María se expresó al respecto.

“Muchas gracias por todo, Ariel. Por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalismo y por todo lo que hiciste por Rosario Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes”, escribió Fideo en una historia de Instagram en la que acompañó la publicación oficial del club con emojis de corazones azules y amarillos.

Por su parte, el presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso, también se mostró agradecido con Holan y le dedicó un posteo en su cuenta personal: "Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después. Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. ¡Hasta siempre, Campeón!“. El directivo utilizó una foto del técnico dirigiendo en el partido contra San Lorenzo.

El posteo de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, tras la salida de Ariel Holan (Instagram)

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, fue el escueto comunicado que emitió el Canalla por redes sociales. El anuncio tomó a todos por sorpresa debido al buen rendimiento del cuadro auriazul en el campeonato, que culminó con el título, la clasificación a la Libertadores y una pronta eliminación en octavos de final del Torneo Clausura.

Por su parte, el DT de 65 años, respondió al comentario de Di María en su perfil público: “Un orgullo para mí ser tu entrenador. Gracias eternas”. Además, también se refirió a los posteos de Gonzalo Belloso y su esposa y vicepresidenta de Rosario Central, Carolina Cristinziano, sin escribir palabra alguna y solamente utilizando dos corazones con los colores del club.

La respuesta de Ariel Holan a Di María

El Profe desembarcó en el banco de suplentes del elenco de Rosario pocas horas después de que se confirmara el final del ciclo de Matías Lequi como DT del club. Fue presentado oficialmente el 11 de noviembre del 2024 y, casualmente, el inicio de su gestión se dio días más tarde con el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata por la 23ª fecha de la Liga Profesional. Poco más de un año más tarde, y luego de haber sido eliminado en octavos de final del Torneo Clausura por el Pincha tras caer 1-0 en el Gigante de Arroyito, Holan dio un paso al costado.

El director técnico finalizó un ciclo de 42 encuentros con la entidad rosarina. A lo largo de 2025, fue el líder de la Zona B en las dos fases regulares del Torneo Apertura y Clausura, sumado a llevarse los dos clásicos contra Newell’s, uno disputado en Arroyito y el otro en el Estadio Marcelo Bielsa. Su gran asignatura pendiente fueron los cruces de eliminación directa. En el primer semestre del año, era el favorito del campeonato, pero cayó de manera sorpresiva en los cuartos de final contra Huracán por 1-0 con el único gol de Walter Mazzantti.

La respuesta de Ariel Holan en redes al comentario de Gonzalo Belloso

Al encuentro siguiente de esa caída contra el Globo, Rosario Central también quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Unión por penales en el Estadio Único de San Nicolás. La eliminación contra el Pincha en octavos de final del Clausura caló hondo porque el conjunto tenía la ventaja de la localía, pero exhibió una floja imagen frente a su público. Ese duelo en Rosario estuvo marcado por el gesto de repudio de los jugadores visitantes en la previa al encuentro, quienes hicieron un pasillo de espaldas a sus colegas en señal de disconformidad por la entrega del título “campeón de Liga”, un trofeo que nunca se había dicho que estaba en disputa hasta que se lo entregaron a Central.

La noticia de su salida sorprendió incluso a aquellos que cubren el día a día del club. El diario La Capital de Rosario catalogó como “sorpresiva” la noticia de su adiós y aseguró que días atrás se “mencionó que el entrenador Canalla seguiría en la institución”. Aunque también aclararon que su continuidad había “quedado supeditada, en los últimos días, a la lista de refuerzos que ya comenzó a vislumbrarse”. El medio Rosario 3 advierte que si bien la dirigencia hizo un análisis “muy positivo” del ciclo de Holan, esta salida podría darse porque “quedaron preocupados por las flaquezas que mostró el equipo a la hora de afrontar los mano a mano”. Sin precisiones todavía sobre los motivos, lo cierto es que su contrato terminaba el próximo 31 de diciembre: se marcha del cargo con 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas.

De este modo, Holan culminó lo que había significado su regreso al fútbol argentino, luego de su último paso por el Barcelona de Guayaquil (Ecuador). Sus experiencias más recientes en el ámbito local sucedieron con Defensa y Justicia (2015/16) e Independiente (2017/19), donde fue campeón de la Copa Sudamericana y la Suruga Bank. También dirigió a Universidad Católica de Chile (2020/21 y 2022/23), Santos de Brasil (2021) y León de México (2021/22).