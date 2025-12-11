Deportes

Las razones detrás de la sorpresiva salida de Holan de Rosario Central: quiénes son los candidatos de renombre a sucederlo

El entrenador se marchó del club luego de la eliminación en el Clausura ante Estudiantes y de la entrega del trofeo como campeón de liga

En Argentina, ya había dejado huella en Independiente y Defensa y Justicia (EFE/ Isaac Fontana)

Luego de haber recibido el título de campeón de Liga por ser el equipo con mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual y tras asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Ariel Holan y Rosario Central separaron sus caminos. La decisión se produjo a semanas de la eliminación frente a Estudiantes de La Plata en los octavos de final del Torneo Clausura.

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, informó el Canalla en sus redes sociales.

Incluso, hubo mensajes cruzados de reconocimiento. Por ejemplo, del presidente Gonzalo Belloso y hasta de Ángel Di María. “Muchas gracias por todo, Ariel. Por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes”, lo elogió Fideo. "Fue un orgullo para mí ser tu entrenador, gracias eternas", devolvió el ex Independiente.

Ahora bien, más allá de los saludos protocolares, la salida fue sorpresiva, sobre todo porque en Rosario se daba casi por sentada la continuidad del orientador, de 65 años.

Las versiones son dispares. Según Rosario3, más allá de la evaluación positiva de la Comisión Directiva sobre el trabajo del DT, las eliminaciones en los mano a mano, tanto en el Apertura ante Huracán, como en el Clausura frente al Pincha, dejaron al descubierto ciertas fragilidades del equipo que Holan no logró subsanar.

Otro punto de confrontación, según el diario La Capital, fueron los refuerzos exigidos y los nombres que el entrenador había pedido retener, como el de Franco Ibarra, quien tendría ofertas para marcharse. Incluso, su nombre sonó en River Plate. Todos estos detalles sumaron para el divorcio.

Ahora bien, ¿quiénes suenan como posibles reemplazantes? Un viejo conocido aparece como preferido de los hinchas: Eduardo Coudet, ídolo del club. Sin embargo, el Chacho está con trabajo: conduce al Alavés de España, que hoy ocupa el 11° escalón en la Liga de España, y el año pasado lo salvó del descenso.

Otro que tomó impulso fue Ramón Díaz, quien viene de dirigir al Inter de Porto Alegre. El ex River y San Lorenzo, de 66 años, se destaca por su experiencia de cara a una temporada en la que el Canalla tendrá el desafío de la Copa Libertadores.

También fue mencionado Pablo Vitamina Sánchez, otro referente de la institución, pero su situación es similar a la de Coudet: a fines de noviembre asumió como técnico de Olimpia de Paraguay. Ya tuvo una experiencia al frente del club que lo formó, en 2008. Viene de ser campeón en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El Profe Holan había desembarcado en el banco de suplentes del elenco de Rosario pocas horas después de que se confirmara el final del ciclo de Matías Lequi como DT del club. El director técnico finalizó un ciclo de 42 encuentros con la entidad. Su último encuentro al frente del plantel quedó marcado por la eliminación ante Estudiantes y por el pasillo de espaldas del plantel pincharrata en protesta por la designación de Central como campeón de liga por parte de la AFA, cuando no estaba pautado en el reglamento y la competencia seguía su curso.

