Los dardos de Bochini a Racing que elevaron la temperatura a horas de la final: la llamativa frase que involucra a Independiente

El ídolo del Rojo fue lapidario con el clásico de toda la vida y explicó por qué celebraría un triunfo de Estudiantes en la definición del Clausura

El ídolo de Independiente fue duro con el rival de toda la vida

En la antesala de la final del Torneo Clausura 2025, Ricardo Bochini agitó el debate entre los hinchas de Independiente al afirmar que, si Estudiantes de La Plata se consagra campeón, “la gente tiene que festejar”, pese a la histórica rivalidad. El máximo ídolo del club de Avellaneda sostuvo que el foco debe estar en recuperar la ambición y aspirar a logros mayores, en lugar de depender de los resultados de Racing para acceder a la Copa Sudamericana.

En su análisis sobre el presente de Independiente, Bochini fue categórico al evaluar el desempeño del equipo durante el año. “El balance no fue bueno porque Independiente había hecho un primer semestre bueno en el que había estado a la altura y podía haber ganado el campeonato, pero en el segundo estuvo muy flojo. Quedó afuera de la Sudamericana por el problema con los hinchas, y después en el campeonato no pudo estar entre los ocho primeros”, señaló el ex futbolista en una entrevista con Infierno Rojo.

No obstante, destacó la llegada de Gustavo Quinteros al banco de suplentes: “Lo poquito bueno fue la llegada de Gustavo Quinteros, que es un gran técnico pero no le dio para entrar entre los primeros ocho”.

La definición del torneo, que se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, enfrenta a Racing y Estudiantes, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.

El Bocha palpitó el decisivo encuentro que La Academia tendrá ante Estudiantes y que podría clasificar al Rojo a la Sudamericana

El resultado de este encuentro podría determinar la clasificación de Independiente a la Sudamericana, pero Bochini rechazó la idea de celebrar un eventual título de Racing por ese motivo: “Independiente no tiene que jugar una Sudamericana porque Racing salga campeón. ¿Independiente va a querer que salga campeón Racing para jugar una Sudamericana? Aparte, si salen campeones, juegan la Libertadores”, remarcó en diálogo con el periodista Damián Iribarren.

El ex diez también se refirió a la comparación entre los logros recientes de Racing y la historia de Independiente; y fue lapidario: “La situación de Racing hoy es un 10% de lo que era Independiente cuando ganaba tantas cosas. Ganaron una Sudamericana que Independiente ganó en 2010 y 2017. Se inventó la Recopa que, si nosotros la hubiésemos jugado cuando ganábamos la Libertadores, tendríamos un montón de Recopas”, afirmó Bochini.

En cuanto al formato actual de los torneos, Bochini manifestó su preferencia por los campeonatos largos: “Me gustan los 20 equipos y, si es posible, el campeonato que jugábamos nosotros, cuando se jugaban torneos de 38 fechas durante todo un año. El campeón era el mejor de todos, y hoy no es así”.

Por último, Bochini anticipó su regreso al programa “Gambeteando una Bocha” el 22 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario del título de 1983, aunque aclaró que la elección fue casual y respondió sobre la presencia de Rodrigo Rey: “Es un muchacho extraordinario. Yo ya había saludado y había estado con él antes, cuando viajamos a Paraguay. Después estuvimos festejando el aniversario del gol que le hice a Juventus en 1973, y también estuvo presente”. Para Bochini, Rey representa el espíritu de Independiente: “Él quiere que Independiente pueda ser protagonista de todo, sabe que es grande y deja todo en cada partido y cada entrenamiento. Quiere ganar un campeonato”.

