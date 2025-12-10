Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada

Se cierra la sexta fecha de Champions

La sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League concluye con la participación de varios clubes destacados a nivel internacional. Después de las victorias de Barcelona, Atlético Madrid y Liverpool, otros equipos como Manchester City, Real Madrid y PSG saltarán al campo.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola, jugará como visitante en el estadio Santiago Bernabéu ante el cuadro merengue, que atraviesa una crisis interna tras su reciente caída ante el Celta por 2-0. Un nuevo traspié podría poner en duda el futuro de Xabi Alonso como entrenador del equipo blanco.

El PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, también jugará en España frente al Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde. Además, el Club Brujas recibirá al Arsenal, y el Napoli se medirá con el Benfica, que necesita sumar una victoria para mantener sus posibilidades de clasificación.

Todos los partidos de la jornada

Villarreal vs Copenhague

Villarreal quiere sumar de a tres

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / Fox Sports

Estadio: La cerámica

Qarabag vs Ajax

Ajax visita al Qarabag (Reuters)

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Tofiq

Leverkusen vs Newcastle

Lverkusen recibe al Newcastle (AP)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / ESPN 3

Estadio: Bay Arena

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid y Manchester City se ven las caras

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / Fox Sports

Estadio: Santiago Bernabéu

Benfica vs Napoli

Napoli visita al Benfica (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / Fox Sports 2

Estadio: Da Luz

Club Brujas vs Arsenal

Arsenal quiere seguir como único líder en Champions (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / ESPN 2

Estadio: Jan Breydel

Athletic vs PSG

PSG quiere sumar de a tres como visitante (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / ESPN

Estadio: San Mamés

Juventus vs Pafos

Juventus se mide al Pafos por Champions League (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+

Estadio: Juventus Stadium

Dortmund vs Bodoglimt

Borussia Dortmund quiere sumar de a tres (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / ESPN 4

Estadio: Signal Iduna Park