Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada

La sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League concluye con la participación de varios clubes destacados a nivel internacional. Después de las victorias de Barcelona, Atlético Madrid y Liverpool, otros equipos como Manchester City, Real Madrid y PSG saltarán al campo.
El conjunto dirigido por Pep Guardiola, jugará como visitante en el estadio Santiago Bernabéu ante el cuadro merengue, que atraviesa una crisis interna tras su reciente caída ante el Celta por 2-0. Un nuevo traspié podría poner en duda el futuro de Xabi Alonso como entrenador del equipo blanco.
El PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, también jugará en España frente al Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde. Además, el Club Brujas recibirá al Arsenal, y el Napoli se medirá con el Benfica, que necesita sumar una victoria para mantener sus posibilidades de clasificación.
Todos los partidos de la jornada
Villarreal vs Copenhague
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / Fox Sports
Estadio: La cerámica
Qarabag vs Ajax
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Tofiq
Leverkusen vs Newcastle
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / ESPN 3
Estadio: Bay Arena
Real Madrid vs Manchester City
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / Fox Sports
Estadio: Santiago Bernabéu
Benfica vs Napoli
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / Fox Sports 2
Estadio: Da Luz
Club Brujas vs Arsenal
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / ESPN 2
Estadio: Jan Breydel
Athletic vs PSG
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / ESPN
Estadio: San Mamés
Juventus vs Pafos
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+
Estadio: Juventus Stadium
Dortmund vs Bodoglimt
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / ESPN 4
Estadio: Signal Iduna Park