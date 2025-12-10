Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

Edinson Cavani atravesó su peor año en Boca: muchas lesiones, pocos partidos y goles (REUTERS/Marco Bello)

Boca Juniors atraviesa pleno proceso de depuración del plantel y Edinson Cavani es uno de los interrogantes más grandes que surgen. El uruguayo tiene contrato en el club hasta diciembre de 2026, pero el recorrido de su año deportivo invita a repensar su futuro en la institución. Existen una serie de condicionantes que entran en juego para la prolongación de su estadía. La gran cantidad de lesiones que afectaron directamente su número de presencias (y, por ende, goles), la pérdida de ascendencia en el grupo y la falta de respaldo del hincha obligan a debatir su permanencia.

LOS TRES MOTIVOS QUE CONDICIONAN LA CONTINUIDAD DE CAVANI EN BOCA

1) LAS LESIONES. Edinson atravesó un sinfín desde que arribó al Xeneize, pero se acentuaron demasiado en este último año. Así lo reflejan los números: disputó apenas el 55% de los partidos que afrontó Boca en todas las competiciones con un total de 24 sobre 44 (marcó solo 5 goles). Y hay que remarcar que, a diferencia de los dos años anteriores, en varios de este ciclo ingresó desde el banco de suplentes. Además, el Xeneize quedó rápidamente fuera de los certámenes internacionales y eso rebajó la cantidad de encuentros, por lo que su porcentaje de presencias podría haber sido aún menor.

Cavani llegó a mediados de 2023 para afrontar los octavos de aquella Copa Libertadores en la que el elenco dirigido por Jorge Almirón llegó a la final que perdió con Fluminense en el Maracaná. Ese semestre, el Matador estuvo en 16 de los 23 cotejos que afrontó Boca desde su arribo a la institución, o sea que registró un 70% de presencias, y anotó 3 goles. En 2024, tuvo un porcentaje similar (67%) y faltó poco, ya que saltó a la cancha en 39 de los 58 partidos de todas las competiciones. Además, explotó su faceta goleadora con 20 gritos.

Entre las ausencias más salientes, estuvieron los dos Superclásicos que se disputaron este año, así como también la ida de la Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima en Perú y el último encuentro ante Racing por el Torneo Clausura, donde acusó una molestia física en la entrada en calor que le impidió ingresar.

Cavani perdió protagonismo por las lesiones y Leandro Paredes surgió naturalmente como nuevo capitán y líder de grupo

El uruguayo cumplirá 39 años en febrero próximo. Persigue el sueño de tomarse revancha en la Libertadores que le fue esquiva en 2023, le toque en el lugar que le toque dentro de un plantel que lo pondera y tiene como ejemplo por su sacrificio constante y profesionalismo. Hay quienes dicen que eso no alcanza para competir en la elite en un equipo como Boca, sobre todo porque Cavani no está acostumbrado a ser suplente o estar fuera de los focos principales.

2) LA DECISIÓN DEL FUTBOLISTA Y EL CLUB. Cavani y Juan Román Riquelme acordaron de palabra que no iban a forzar el vínculo contractual siempre que no salieran las cosas como las tenían planeadas. Llegó el momento de que tengan un careo para compartir sensaciones de uno y otro lado. El uruguayo percibe uno de los contratos más importantes de Boca y del fútbol argentino, un punto que agranda aún más el debate por su continuidad en la Ribera. Existe una cláusula para rescindir el vínculo de forma unilateral, aunque por el momento no es algo que se haya pensado o tirado sobre la mesa.

“Para mí ver a Cavani es impresionante, decís ‘wow cómo controló, cómo se perfiló...’ Y se lo vas a explicar a uno de la tele y no lo va a entender, lo único que te va a decir es ‘no metió un gol’. El delantero siempre quiere meter goles. Tenerlos acá en el club para nosotros es un sueño. Ver lo responsable que es… son jugadores de selección. Yo creo que a la larga algo siempre le van a dejar a los chicos, ojalá que lo puedan aprovechar”, lo defendió Juan Román Riquelme en la última entrevista que le dio al podcast de los peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Un apoyo clave para un jugador que ya venía siendo muy cuestionado y terminó el 2025 en la misma sintonía.

Riquelme respaldó siempre públicamente a Cavani

Según pudo averiguar Infobae, desde la comisión directiva no le abrirán la puerta de salida ni le sugerirán que se marche, por lo que la hipotética despedida debería surgir del propio jugador.

3) LA DECISIÓN DEL CUERPO TÉCNICO. Por estas horas, se definirá la continuidad de Claudio Úbeda al frente del plantel profesional de Boca Juniors. De acá al fin de semana, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomará una determinación. Antes de la eliminación con Racing en las semifinales del Clausura, estaba prácticamente confirmada la confirmación del DT de cara al 2026, pero algunas decisiones y la forma en la que quedó afuera el equipo en la Bombonera llevaron todo a un cuarto intermedio.

Tanto Miguel Ángel Russo como Úbeda siempre ponderaron a Cavani independientemente de sus ausencias por lesión. Aunque, lo cierto, es que pudieron utilizarlo poco en cancha. Si es ratificado en su cargo, el Sifón estaría a gusto de contar con él como referente, aunque es probable que se redefina su presencia en el vestuario como capitán principal ya que se impone la figura de Leandro Paredes. En caso de que Boca finiquite el contrato de Úbeda y busque otro entrenador, entonces el nombre de Edinson tendrá que atravesar un nuevo filtro con el DT que tome las riendas del equipo de cara al 2026.