Deportes

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La mejor raqueta de la WTA expuso su postura sobre la inclusión de deportistas transgénero

Guardar

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, expresó una postura clara respecto al debate sobre la inclusión de deportistas transgénero en el circuito femenino durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. La deportista consideró injusta la participación de mujeres trans en competencias dentro del circuito de la WTA, aludiendo a una supuesta ventaja biológica sobre las jugadoras cisgénero. La declaración tuvo lugar como parte de la promoción de la exhibición denominada “La batalla de los sexos”, en la que enfrentará al australiano Nick Kyrgios el próximo 28 de diciembre.

“Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres, y creo que no es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando, y entonces, ya sabes, no es justo. Las mujeres han trabajado toda su vida para alcanzar su límite y luego tienen que enfrentarse a hombres, que son biológicamente mucho más fuertes. Así que, para mí, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte", afirmó Sabalenka durante la transmisión de Piers Morgan Uncensored, de la cadena TalkTV del Reino Unido.

Ante una pregunta similar, Nick Kyrgios optó por respaldar la perspectiva de su colega, aunque evitó ahondar en el tema. “Sí, yo siento exactamente lo mismo”, manifestó el australiano cuando se le solicitó opinión al respecto.

Aryna Sabalenka es la tenista
Aryna Sabalenka es la tenista número 1 de la WTA (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Actualmente, la Asociación Femenina de Tenis (WTA) permite la participación de mujeres transgénero en torneos oficiales, siempre que cumplan un estricto reglamento. Según explicó la agencia AFP, las jugadoras deben demostrar una concentración de testosterona inferior a 2,5 nanomoles por litro durante un período mínimo de dos años previos a su inscripción. Adicionalmente, la WTA solicita la presentación de una declaración firmada, en la que se acredite identidad de género femenina o no binaria, según los criterios divulgados por la organización en diferentes ocasiones.

En la actualidad, ninguna jugadora transgénero figura entre los primeros puestos de la clasificación WTA. El caso más recordado es el de la estadounidense Renée Richards –nacida Richard Raskind en 1934–, quien después de competir varias veces en el US Open masculino en la década del cincuenta, participó en el circuito femenino desde fines de los setenta hasta comienzos de los ochenta. Tras retirarse como jugadora en 1981, Richards asumió el rol de entrenadora y colaboró con figuras como la legendaria Martina Navratilova.

El tema de las deportistas trans en el alto rendimiento se mantiene en la agenda deportiva internacional. Voces como las de Sabalenka suman peso público al debate acerca de los límites de la equidad, la biología y el derecho a la identidad de género en el deporte profesional.

La posición de la número uno mundial surge en un momento donde la WTA y otras organizaciones evalúan la revisión de sus normativas, en paralelo a la evolución de los reclamos de distintos grupos de atletas y sectores sociales, según manifestó AFP.

Por otra parte, de cara al choque del 28 de diciembre en Dubai, la número uno del planeta y cuatro veces ganadora de títulos Gran Slam, palpitó el duelo de exhibición contra Kyrgios. “Si jugáramos en condiciones normales, me sería muy difícil competir contra hombres. Físicamente, son más fuertes”, confesó Aryna. Y luego, añadió: “Quizá podría ganar a algunos dentro del Top 1000, por ejemplo, contra alguien que no tenga un saque tan fuerte”.

“Conozco a Aryna y sé que es una tenista muy peligrosa que confía en sus habilidades. Yo saldré a darlo todo. He tenido derrotas duras a lo largo de mi carrera, pero esta sería la definitiva”, aseveró Kyrgios. “Su saque es mejor que el de muchos hombres. Nuestro objetivo es hacer que el deporte crezca”, concluyó.

Temas Relacionados

TenisWTAAryna SabalenkaNick KyrgiosLa batalla de los sexos

Últimas Noticias

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

El uruguayo tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero existe una cláusula para rescindirlo en este mercado

Los tres motivos que condicionan

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

Marie Höbinger padeció por el asedio de un empresario londinense y hasta tuvo que contar con un guardaespaldas. El Tribunal de Magistrados de Liverpool condenó a Mangal Dalal por acoso

La escabrosa trama del acoso

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

El ex piloto de Alpine no tuvo un buen estreno en los tests de la destacada categoría asiática

El accidente que protagonizó Jack

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

Ambos países se quejaron ante FIFA por el partido a jugarse durante el torneo donde se espera la celebración del Orgullo LGBTQ+

Egipto e Irán critican el

El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

El listado de ingresos en la máxima categoría del automovilismo muestra algunos cambios en la parte alta

El ranking de los 10
MALDITOS NERDS
Cremolatti sorprendió en Argentina Comic-Con

Cremolatti sorprendió en Argentina Comic-Con 2025 con su stand más grande y una experiencia única

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

ENTRETENIMIENTO
Sylvester Stallone confesó cuál de

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street cotiza a la

Wall Street cotiza a la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

Dormir poco reduce la esperanza de vida: cuál es el mínimo recomendado

Nnena Kalu es la primera artista con discapacidad de aprendizaje en ganar el prestigioso Premio Turner

José Franco sorprende con selvas imaginadas y tecnología en el Bellas Artes

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia, China e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro