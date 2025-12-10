Deportes

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

El histórico asesor de la escudería dejó el equipo tras 20 años y en medio de filtraciones sobre su manejo con los pilotos

Helmut Marko, el histórico asesor
Helmut Marko, el histórico asesor que dejó Red Bull (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

La salida de Helmut Marko de Red Bull tras más de 20 años como asesor clave marca un punto de inflexión en la historia reciente de la escudería. El directivo austriaco, figura central en la construcción del éxito del equipo en la Fórmula 1, deja su cargo en medio de internas en la estructura del equipo, que derivaron en una serie de cambios en la cúpula directiva rumbo a la nueva era que comenzará en la Máxima en 2026.

Según declaraciones recogidas por el medio austríaco Kleine Zeitung, el propio Marko explicó que no haber conseguido el campeonato para Max Verstappen fue determinante: “Fue una gran decepción cuando no pudimos ganar el Mundial en Abu Dhabi. Este chasco me llevó a la decisión de que ahora era un buen momento para dejarlo”. El asesor, que tenía contrato vigente hasta finales de 2026, aseguró que su salida se produce en buenos términos y que confía en la solidez del equipo: “Creo que el equipo está muy bien posicionado y desde luego no dejo atrás un caos en Red Bull. Todo encaja y estoy seguro de que mejoraremos en algunas áreas”.

El comunicado oficial que la escudería publicó en su sitio web, subrayó que la decisión del ex piloto de carreras de 82 años estuvo marcada por el desenlace de la temporada 2025, en la que Verstappen rozó el título, ya que ganó el úlitmo Gran Premio del año y, por ende, quedó a solo dos puntos de Lando Norris (423 a 421). La escudería destacó el papel fundamental de Marko en el desarrollo del equipo y en el apoyo a la carrera de Verstappen.

Una de las novedades que se conoció tras el anucio de su salida la informó el diario Bild. Según el periódico alemán, el ahora ex asesor recibirá el pago íntegro de su contrato, lo que supone una indemnización estimada en unos 10 millones de euros. Esta cifra, aunque no confirmada oficialmente por Red Bull, representa un reconocimiento a la relevancia de su labor en la escudería, especialmente en la identificación y desarrollo de talentos como Sebastian Vettel y el propio Verstappen, ambos tetracampeones mundiales de Fórmula 1.

Justamente, la despedida del asesor austríaco abrió la puerta a especulaciones sobre su posible reemplazo. Y el nombre de Vettel, múltiple campeón y piloto formado bajo la tutela de Helmut, surgió como principal candidato para integrarse al organigrama de Red Bull en Milton Keynes. No obstante, el propio Marko evitó pronunciarse sobre esta posibilidad: “Red Bull tiene que tomar esta decisión, así que no puedo comentar nada al respecto. Yo solo anuncié mi decisión el lunes en Dubái. Desde luego, no tienen prisa, tienen que buscar las mejores soluciones posibles”, declaró a Kleine Zeitung.

Sebastian Vettel junto a Marko.
Sebastian Vettel junto a Marko. El cuatro veces campeón de la F1 podría ser su reemplazo (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

El sitio oficial del equipo también dedicó un espacio a repasar la trayectoria de Marko, recordando su papel como asesor de deportes de motor durante dos décadas y su influencia más allá de ese título formal. La escudería destacó los logros alcanzados bajo su gestión: 20 años, 417 carreras, 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos.

“Helmut me contactó con el deseo de terminar su función de asesor a finales de año. Lamento profundamente su decisión, ya que ha sido una figura influyente durante más de veinte años, y su partida marca el fin de una era extraordinaria”, afirmó Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos deportivos de RB, quien tomó poder en los últimos tiempos y también impulsó la salida de Horner.

La salida de Marko no estuvo exenta de controversias. Según De Telegraaf y De Limburger, medios neerlandeses, en los meses previos a su desvinculación se filtraron informaciones sobre decisiones unilaterales tomadas por el asesor, como la contratación del piloto irlandés de Fórmula 2 Alex Dunne sin el consentimiento de la directiva. El periodista Erik van Haren detalló que Dunne rescindió su contrato con McLaren para firmar con Marko, pero la dirección del equipo no avaló la operación y desestimó la incorporación del piloto. Dichas filtraciones contribuyeron a un clima de tensión interna que precedió la salida del directivo.

La marcha de Marko generó reacciones tanto dentro como fuera del equipo. Super Max expresó su agradecimiento a través de las redes sociales: “Gracias, Helmut. Juntos hemos logrado todo lo que siempre soñamos. Te estaré eternamente agradecido por haber creído en mí”, escribió. El piloto neerlandés, que mantuvo una relación cercana con Helmut, quien también era muy cercano a su padre Jos, compartió imágenes de ambos celebrando el triunfo en Abu Dhabi.

Por su parte, Laurent Mekies, que se convirtió en jefe de Red Bull tras la salida de Christian Horner, también se pronunció en el comunicado oficial del equipo: “Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas. Por lo tanto, esto supone el final de una etapa de éxitos extraordinarios. Su marcha dejará un vacío y le echaremos mucho de menos”.

Tras su despedida, el histórico asesor de los Dos Toros descartó cualquier posibilidad de incorporarse a otro equipo, frente a los rumores que lo podían posicionar en un futuro a Aston Martin, y calificó los rumores al respecto como “sin sentido”, atribuyéndolos a la prensa británica, según su charla con el medio Kleine Zeitung.

El legado de Helmut Marko en Red Bull es amplio y profundo. Apellidos como los de Verstappen, Sebastian Vettel, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Arvid Lindblad, marcan su tarea como arquitecto del programa de jóvenes talentos, uno de los pilares del éxito de Red Bull en la última década.

