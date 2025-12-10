Deportes

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

El experimentado defensor no continuará en Monterrey de México y analiza la chance de sumarse a un grande de Inglaterra

El defensor podría volver al
El defensor podría volver al fútbol europeo. Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez

El futuro de Sergio Ramos vuelve a situarse en el centro de la atención internacional, tras su salida de Monterrey y la posibilidad de un regreso a Europa para afrontar un “último baile” antes de su retiro. El experimentado defensor, que llegó al club mexicano en febrero de 2025, cerró su etapa en la Liga MX con 7 goles en 32 partidos, una cifra inusual para un zaguero central, y lideró la defensa con la intensidad y el carácter que lo distinguieron durante sus días en el Real Madrid.

Su salida del fútbol azteca se basa en la búsqueda de nuevos desafíos, y según informó Cadena SER en España, el central que se coronó campeón del mundo en Sudáfrica 2010 prioriza volver al Viejo Continente. En ese contexto, el Manchester United se perfila como el principal candidato para incorporarlo, aunque las negociaciones se encuentran en una fase inicial y aún no hay ningún acuerdo cerrado.

En el tramo final de su carrera, el andaluz confirmó de manera categórica que el partido que marcó la eliminación de Monterrey de los playoffs del campeonato mexicano fue su última presentación con los Rayados.

Naturalmente, la noticia, que marca el cierre de una etapa, pero abre la puerta a un posible desembarco en la Premier League, una liga que el propio futbolista ha elogiado en el pasado. En una entrevista concedida a The Mirror en 2023, Ramos expresó: “Me quedé donde debía quedarme, en el Real Madrid, pero estuve realmente cerca de jugar para el Manchester United. No pudo ser en ese momento, pero mantengo esa admiración por el club, por la Premier League y por los jugadores que se desempeñan ahí, porque el ritmo de juego es diferente, y es una liga de la que todos podemos aprender mucho”.

El interés de la entidad británica por Ramos no es nuevo. En 2015, el club inglés mantuvo conversaciones avanzadas para incorporarlo desde el Merengue y llegó a presentar una oferta de 28,6 millones de libras (unos 38 millones de dólares), según informó Sky Sports en esos días.

El propio Ramos reconoció que valoró seriamente la propuesta antes de renovar por cinco años con La Casa Blanca. Además, 8 años más tarde, en 2023, desde Old Trafford volvieron a intentar su fichaje con una oferta de unas 73.000 libras semanales (alrededor de 97.000 dólares), pero el defensor la rechazó de inmediato. Según The Sun, la rapidez de su negativa sorprendió a los directivos del club, que habían demorado en definir los términos de la propuesta.

A lo largo de su trayectoria, Sergio Ramos ha disputado 180 partidos internacionales con su selección, más que cualquier otro futbolista en la historia de España, y fue pieza fundamental en la conquista de la Copa del Mundo en 2010 y de Eurocopas consecutivas entre 2008 y 2012. Su paso por el Real Madrid se tradujo en cinco títulos de La Liga y cuatro de la Champions League, además de una reputación forjada por goles decisivos, una defensa audaz y una presencia imponente que ha marcado a varias generaciones.

El desenlace de las negociaciones con el Manchester United permanece abierto, mientras persiste la incógnita sobre si el legendario defensor podrá adaptarse al exigente ritmo físico de la Premier League.

