El argentino Nico Varrone se destacó en el inicio de las pruebas de la Fórmula 2: el dato que ilusiona detrás del sueño de la F1

Nicolás Varrone salió a pista en Abu Dhabi este miércoles (Prensa Nico Varrone)

Nicolás Varrone tuvo un buen arranque en las pruebas de post temporada de la Fórmula 2 en Abu Dhabi. El piloto argentino de 25 años salió a pista con el Dallara del equipo Van Amersfoort Racing (VAR), con el que debutará el año próximo en la categoría antesala de la Fórmula 1. El joven de Ingeniero Maschwitz lleva a cabo sus primeros ensayos oficiales con la escudería neerlandesa. La actividad arrancó este miércoles en el Circuito de Yas Marina y terminará el viernes.

Es la segunda vez que el bonaerense gira sobre este modelo de la F2, ya que la primera fue en estas pruebas, pero en 2024, cuando consiguió el segundo mejor tiempo en la tanda vespertina con el coche del paraguayo Joshua Duerksen. Por eso, el objetivo está puesto en que Nico pueda hacer la mayor cantidad de kilómetros, hermanarse con el monoplaza y también enriquecer el vínculo con los integrantes de la escuadra VAR.

Infobae pudo saber que Varrone cumplió con lo que le pidió su equipo. “Fue un día buenísimo. Nico cada vez que se subió fue mejorando en cada salida a pista. Está muy contento”, le contaron a este medio. La jornada fue muy positiva en cuanto al ritmo que logró, considerando su escasa experiencia sobre esta clase de monoplaza. En la tanda de la mañana, Varrone dio 34 vueltas, pero no buscó tiempos y se dedicó a trabajar con su equipo en función del plan de trabajo anticipado por Infobae. Finalizó en el puesto 20º (entre 22 pilotos) con un crono de 1m40s570, a 1,6 segundos del más veloz, Oliver Goethe (MP Motorsport).

Nico se mostró sonriente con los integrantes del equipo VAR (Prensa Nico Varrone)

Por la tarde sí pisó el acelerador y se ubicó 14º, aunque hubo un dato clave: del primero al séptimo usaron los neumáticos súper blandos (super soft) que son los que mejor adherencia (grip) consiguen en el asfalto, aunque también se degradan más rápido. Nico y el resto emplearon gomas medias y tras 43 giros firmó un registro de 1m38s981, a solo 2/10 de su compañero de equipo, Rafael Villagómez (12º), quien corrió toda la temporada 2025.

Además, Varrone terminó delante del piloto de reserva de Cadillac F1, Colton Herta (Hitech TGR), quien marcó 1m39s416 tras 51 giros. Nico es corredor oficial de General Motors (GM), dueño de la flamante escudería Cadillac de F1 y busca ganarse su lugar en el staff de competidores del team estadounidense.

“¡Primera prueba oficial con el equipo! Buen ritmo, buenas sensaciones y foco total en lo que viene. Paso a paso. Esto recién empieza”, escribió Varrone en un posteo en su cuenta de Instagram. En las fotos a las que accedió Infobae, se lo ve sonriente y transmite su comodidad con el team neerlandés. En el escenario emiratí está acompañado por su padre, Martín Varrone.

Varrone cumplió con una buena labor en el primer día de ensayos de la Fórmula 2 (Prensa Nico Varrone)

Es mucha la motivación de Nico de cara a lo que viene, ya que VAR cuenta con una vasta experiencia en las categorías promocionales y entre sus filas tuvo a Max Verstappen en la Fórmula 3 Europea en 2014. Otro argentino que corrió allí es Franco Colapinto, en la Fórmula 3 en 2022.

Nico saldrá a pista en la madrugada del jueves para la sesión matutina y desde las 2.00 a 6.00 horas (hora de Argentina). Mientras que la sesión vespertina será de 7.00 a 10.00 horas. El mismo cronograma tendrá el viernes. Estos test no se televisan, pero se pueden seguir con los tiempos en vivo en la página de la Fórmula 2.

Cabe recordar que, entre 2021 y 2025, Varrone compitió a tiempo completo en Endurance, donde forjó su vínculo con General Motors. Recién a finales de 2024 se volvió a subir a un monoposto en el mencionado test de Fórmula 2. No obstante, mostró que su sensibilidad al volante estuvo intacta en su regreso a esta clase de autos. Su objetivo en la temporada 2026 será terminar lo más arriba posible en el campeonato de la antesala a la F1 para poder sumar la mayor cantidad de puntos para la Superlicencia, requisito excluyente para correr en la Máxima.

Una vez que termine la actividad, Nicolás Varrone regresará a Argentina y disfrutará de unas merecidas vacaciones. Aunque el descanso será corto ya que a principios de enero deberá viajar a los Estados Unidos para prepararse para las 24 Horas de Daytona, con un Corvette del equipo Pratt Miller Motorsports. Será el inicio de una temporada clave para el piloto argentino.

TEST DE VARRONE EN FÓRMULA 2 - DÍA 1

Varrone dio un total de 77 vueltas este miércoles

El bonaerense comienza a familiarizarse con el equipo VAR

La actividad terminó con las últimas horas de la tarde

Nico terminó en el puesto 14º en la segunda tanda, pero con neumáticos medios, a diferencia de los siete primeros que emplearon súper blandos

Varrone correrá en 2026 su primera temporada en la Fórmula 2

Nico también saldrá a pista el jueves y viernes

El paso de Varrone en la zona del hotel W Abu Dhabi - Yas Island

Varrone es apoyado por empresas argentinas y también tiene un sponsor internacional

Una postal en el final de la actividad de Varrone

Crédito: Prensa Nicolás Varrone