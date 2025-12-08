El argentino Nico Varrone sale a pista en la Fórmula 2: su cambio físico para la antesala a la F1

Preparación física de Nicolás Varrone

Nicolás Varrone se encuentra en Abu Dhabi para encarar una semana clave. El piloto argentino, que este sábado cumplió 25 años, se alista para las pruebas de post temporada de la Fórmula 2 y comenzó su trabajo con su escudería, Van Amersfoort Racing (VAR). El corredor de Ingeniero Maschwitz debutará en la categoría en 2026 y se jugará su última bala para poder llegar a la Fórmula 1. Para llegar lo mejor preparado a las tres jornadas de ensayos, que serán del miércoles al viernes en el Circuito de Yas Marina, llevó a cabo una preparación que comenzó hace cinco meses. Infobae habló con él y reveló cómo fue su trabajo para un cambio de físico apropiado para la exigencia.

Nico ya estuvo unos días en la base del equipo neerlandés ubicada en Zeewolde, donde se probó la butaca. La escuadra tiene 50 años de experiencia en categorías promocionales y por caso tuvo a Max Verstappen como piloto en su época de la Fórmula 3 Europea, cuando fue tercero en 2014, antes de debutar en la F1. Se nota el clima con sus nuevos compañeros de trabajo y un gesto fue la torta de cumpleaños que le dieron el sábado en los boxes del Circuito de Yas Marina.

“Me estuve entrenando en karting, simulador y entrenamiento físico con mi preparador Gastón Bergner. Con él comenzamos una preparación especial en julio, antes de la carrera en San Pablo del WEC, cuando comenzamos a avanzar en las negociaciones por la Fórmula 2. Trabajé para ganar masa muscular y logré entre 3 y 4 kilos por músculo”, afirma el bonaerense, que este año corrió con un Porsche 963 del equipo Proton Competición en la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Nicolás Varrone se prepara con el equipo VAR en Abu Dhabi

Serán seis tandas en tres días, una a la mañana y otra a la tarde. Nico también anticipó cómo serán los ensayos y el plan de trabajo: “Practicar largadas, tandas largas, simulaciones de carrera, probar sep tup distintos (puesta a punto), trabajar sobre el calentamiento de la goma y también para lograr una buena administración y, obvio, buscar tiempos, algo que haremos todos”.

Varrone llegó este fin de semana al escenario emiratí, donde se terminó la temporada. “Estuve con el equipo este fin de semana para ver cómo es la logística en carrera y cómo se trabaja. También, para seguir familiarizándome con ellos”, explica.

En la Fórmula 2 todos los monopostos son iguales. Se trata del Dallara F2 2024 con el motor Mecachrome V6 de 620 caballos de potencia. Los neumáticos son Pirelli con cinco compuestos: súper blando, blando, medio, duro y para lluvia. La gestión de las gomas será clave y Nico se encontrará con un panorama distinto a lo que vivió en el WEC. “La gestión de gomas es diferente al WEC porque en la F2 el neumático se degrada mucho más, así que ese tema es clave y deberé aprenderlo cuanto antes”, afirma.

El equipo VAR le festejó el cumpleaños a Nicolás Varrone

El campeonato comenzará del 6 al 8 de marzo del próximo año en Melbourne y el final del calendario de F2 se dará en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre, tras 28 carreras repartidas en 14 Grandes Premios, ya que en cada fin de semana hay dos citas: Sprint y Feature Race.

Varrone es piloto oficial de General Motors (GM) y este año hará las carreras más importantes de IMSA a bordo de un Corvette del Pratt Miller Motorsports, junto al neerlandés Nicky Casburg y el estadounidense Tommy Milner. La expectativa está puesta en que ante una buena labor en la Fórmula 2 pueda abrirle las puertas en el staff de pilotos del flamante equipo Cadillac de F1. Sin embargo, Nico aclara que “no hay ninguna cláusula en mi contrato con GM para poder hablar con otro equipo de F1, pero hoy no estamos pensando en ello. El foco es hacer lo mejor posible, conseguir buenos resultados y a partir de ahí ver”.

El año pasado Nico sorprendió, ya que luego de cuatro años sin subirse a un monoplaza fue segundo en la tanda vespertina del último día de test de Fórmula 2 a bordo del coche del team AIX, que en ese momento corría el paraguayo Joshua Duerksen. El objetivo del argentino y de su grupo de trabajo era poder cerrar este año el ingreso a la divisional previa a la F1, pero no hubo butacas disponibles.

Nico Varrone está listo para los tests de la Fórmula 2 (@VARmotorsport)

Durante la temporada 2025 le sacó agua a las piedras al Sport Prototipo de Porsche sin apoyo de fábrica y llegó a sumar un punto en Brasil al terminar décimo. Sin repuestos y con la amenaza de que una eventual rotura del piso lo dejaba afuera de la temporada del WEC, el bonaerense siguió dando pelea. Consiguió su lugar en la F2 y afirma que “después de las pruebas vuelvo a Argentina, me tomo unos días de descanso, paso las Fiestas con la familia, y en los primeros días de enero para comenzar a preparar las 24 Horas de Daytona”.

Varrone logró reunir su presupuesto y, si bien su grupo de trabajo buscó que debute en las últimas dos fechas de este año, al no haber una butaca disponible en el presente campeonato se optó por ir directamente a los ensayos de post temporada. En su grupo de trabajo, Sergio “Kun” Agüero cumple un rol clave para conseguir patrocinios.

Nico comenzó a correr en karting a los 7 años y fue campeón regional en 2015. También peleó títulos del Campeonato Argentino. Luego emigró a Europa y, tras coronarse en el Fórmula Renault VDV Sports, en 2019 pasó a correr en la Fórmula 3 Británica, la histórica promocional en la que se coronaron Ayrton Senna, Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Mika Häkkinen y Rubens Barrichello, entre otros. Logró una victoria, pero la pandemia truncó su ascenso. Ahí se reinventó en el mundo del Endurance donde ganó las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Además, fue campeón mundial en la clase LMGTE AM del WEC en 2023.

Los ensayos en Abu Dhabi no se televisarán, aunque podrán seguirse en vivo por la página oficial de la Fórmula 2. Nicolás Varrone será uno de los pilotos que formará parte y comenzará con su incursión regular en el paso anterior a la Fórmula 1.