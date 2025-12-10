De Myanmar a la cima de la UFC: la historia de superación y gloria de Joshua Van

Joshua Van, campeón de peso mosca en la UFC, logró la victoria en solo 21 segundos ante Alexandre Pantoja (Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Un giro inesperado en el octágono marcó el destino de un joven que, años atrás, solo buscaba escapar de la represión y el anonimato.

Hoy, el nombre de Joshua Van resuena en todo el mundo tras proclamarse campeón de peso mosca en la UFC a los 24 años, en una pelea que apenas duró 21 segundos.

La historia de Van es un testimonio de supervivencia y determinación: desde una infancia atravesada por la dictadura y el exilio, hasta alcanzar la cima del deporte más competitivo del planeta, sin perder jamás el vínculo con sus raíces y el compromiso con quienes dejaron atrás.

Una infancia marcada por la migración

Nacido el 10 de octubre de 2001 en Hakha, Myanmar, Van creció en un entorno controlado por el régimen militar, donde la falta de libertades y las restricciones eran moneda corriente. Myanmar, con cerca de 55 millones de habitantes, ha visto a miles de ciudadanos dejar el país en busca de seguridad y futuro.

La familia Van, integrada por seis hermanos, emigró a Estados Unidos cuando Joshua tenía apenas diez años. El miedo y la incertidumbre acompañaron ese desplazamiento, motivado, según Van, por el deseo de hallar una vida mejor para los niños. En sus palabras, admitió que en su infancia no llegó a comprender del todo el sentido del cambio, solo percibía cómo la vida daba un giro drástico.

Instalados en Texas, las dificultades no desaparecieron. La inserción en el nuevo entorno presentó barreras culturales, sociales y lingüísticas. Sin embargo, aquel contexto desafiante fue también el germen de la pasión que definiría el futuro de Joshua. Víctima recurrente de acoso escolar por sus orígenes, buscó refugio en el deporte.

Primeros pasos en las artes marciales mixtas

Inspirado en Bruce Lee, Van comenzó a practicar artes marciales para poder defenderse. Lo que comenzó como una necesidad pronto se transformó en una pasión creciente.

“De donde vengo, siempre te molestan. Es como si peleara a diario, y llegué a disfrutar peleando. Veía vídeos de peleas callejeras y cómo ganarlas. Lo intenté en mi siguiente pelea y cosas así. Eso fue lo que me impulsó a seguir mi carrera”, recordó Van en una entrevista para MMA Junkie. Este proceso inicial no solo le permitió adquirir herramientas de autodefensa, sino que cimentó un carácter resiliente y competitivo.

El entrenamiento constante y la disciplina convirtieron a Van en un atleta destacado dentro de los circuitos juveniles en Texas. Su familia fue un pilar clave en su desarrollo deportivo. De hecho, gracias al apoyo de sus hermanos y padres, pudo asistir a sus primeras competencias formativas, donde se forjó como luchador y como persona.

Del anonimato al estrellato de la UFC

La carrera profesional de Joshua Van comenzó en 2021, cuando debutó en el circuito profesional de las artes marciales mixtas. Rápidamente, su nombre empezó a sonar en las ligas menores por su estilo agresivo y su técnica depurada. Solo dos años después, en 2023, consiguió un lugar en la UFC, la organización más prestigiosa del planeta.

Allí construyó un récord de diez peleas, con nueve victorias y una sola derrota, números que le abrieron la puerta a su primera oportunidad titular en una de las categorías más competitivas. El 6 de diciembre de 2025, Van saltó al octágono para medirse con Alexandre Pantoja, considerado una leyenda y dominador del peso mosca.

El combate, celebrado en suelo estadounidense, tomó un giro abrupto cuando Pantoja sufrió una lesión irreparable en los primeros segundos y debió retirarse. El público, atónito, fue testigo de cómo el cinturón cambiaba de manos en apenas 21 segundos, estableciendo uno de los desenlaces más fugaces en la historia de la UFC. Este triunfo situó inmediatamente a Van en la primera plana, resaltando su potencial y proyección internacional.

Un campeón que no olvida sus raíces

A pesar de este éxito fulgurante, Van ha sostenido su mirada en Myanmar. Utiliza la visibilidad que le otorga la UFC para mostrar al mundo la realidad de su país natal, donde las restricciones y la persecución continúan.

En entrevistas, ha dejado en claro que su principal propósito es dar voz a quienes no pueden ser escuchados en Myanmar. El campeón insiste en que su historia no es solo de logros deportivos, sino la de un joven que, a pesar de los obstáculos, mantuvo intacto el vínculo con sus raíces y asumió la responsabilidad de representar a su gente en un escenario global.

En repetidas ocasiones, Van ha manifestado que la elite deportiva es más que un simple escaparate personal. Para él, cada combate y cada victoria representan una oportunidad para llamar la atención sobre la situación en Myanmar. Esfuerzos que, más allá de su desempeño en el octágono, lo han posicionado como referente social y fuente de inspiración para la juventud migrante.

Resiliencia, símbolo e inspiración para futuras generaciones

La trayectoria de Joshua Van va mucho más allá del récord y los cinturones. Encierra el mensaje de que es posible sobreponerse a la adversidad, encontrar un propósito y alcanzar la excelencia en cualquier disciplina. Su figura se erige como símbolo de esperanza y resiliencia para quienes padecen situaciones difíciles, dentro y fuera del deporte.

Desde las calles de Hakha a la cima de la UFC, Van ha demostrado que los sueños pueden convertirse en realidad, aun en los escenarios más exigentes y competitivos.

Su historia invita a mirar hacia Myanmar, pero también a reflexionar sobre el valor de la perseverancia y la importancia de no olvidar nunca el punto de partida, independientemente de cuán lejos se llegue. Con su ejemplo, Joshua Van abre nuevos horizontes a una generación que busca en el sacrificio y la pasión las herramientas para forjar su destino.