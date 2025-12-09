Deportes

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Alexandre Pantoja se dislocó el hombro izquierdo al inicio del combate y no tuvo opción de defender el cinturón de peso mosca ante Joshua Van. IMÁGENES SENSIBLES

Un luchador de UFC cayó mal, se quebró el brazo y perdió el combate

El UFC 323 se convirtió en uno de los eventos más sorprendentes del año cuando Alexandre Pantoja perdió el título mundial de peso mosca tras sufrir una grave lesión en el arranque de su combate contra Joshua Van. El desenlace se produjo a los 26 segundos del primer asalto, dejando a Van, de origen birmano y representante de Estados Unidos, como nuevo monarca de la división.

La situación se desencadenó luego de un intercambio inicial en el que Pantoja intentó estabilizarse tras lanzarse al ataque. Durante la caída, apoyó el brazo y sintió un crujido en la articulación. Incapaz de continuar, pidió al árbitro la detención de la pelea. Van observó la escena y retrocedió mientras el árbitro intervenía para declarar el nocaut técnico y consagrarlo campeón.

Las reacciones no tardaron en llegar. En el octágono, Van declaró: “Para la gente de Myanmar, ahora el mundo nos conocerá. No sabía qué había pasado. Él se detuvo. El árbitro me dijo ‘algo está mal’. Es uno de los más grandes de todos los tiempos. No quería que la pelea terminase así. Quizá UFC encuentre una solución. Vamos, quien sea que pongan delante, pelearé”.

En conferencia de prensa, el nuevo campeón insistió en su intención de devolverle la oportunidad a Pantoja: “Quisiera darle una revancha a Alexandre Pantoja. Siempre supe que iba a convertirme en campeón. Alexandre fue un buen campeón de la división y alguien que se encuentra entre los mejores de la historia. Hoy el nuevo rey soy yo y mi deseo es darle una revancha. Pero también estoy abierto a pelear contra el oponente que UFC elija para mí”.

Pantoja se dislocó el hombro
Pantoja se dislocó el hombro izquierdo en una caída (Reuters)

Por su parte, Pantoja utilizó las redes sociales para expresarse tras el abrupto final y tranquilizar a sus seguidores: “He pasado por cosas peores. Volveré aún más fuerte, de eso pueden estar seguros. Gracias por los mensajes”. La imagen del ex campeón, caminando hacia los vestidores y hablando con su esposa mientras sostenía el brazo afectado, dejó en claro el impacto físico y emocional del desenlace. “Creí que podía finalizarlo en el primer asalto, lo intenté. Hablé con mi esposa sobre eso, él sólo pudo ganar el cinturón por mi lesión hoy. He trabajado mucho y voy a trabajar de nuevo para recuperar ese cinturón”.

Los usuarios en las redes sociales se pronunciaron en contra del nuevo campeón, asegurando que no hizo méritos para obtener el cinturón. “Debería tener revancha directa apenas pueda pelear”, “Que celebre como victoria eso igual es absurdo, en los 20 segundos que iban no lanzo 1 golpe” y “No deberian darle el cinturón a Van, debería haber sido un NC más allá del reglamento”, fueron algunos de los comentarios.

Van se quedó con el
Van se quedó con el cinturón de peso mosca (Reuters)

Poco después, surgió confusión sobre el diagnóstico de la lesión. Las primeras apreciaciones del equipo de transmisión señalaban una dislocación del codo, pero Megan Olivi, reportera de UFC, entregó la versión médica oficial tras hablar con el doctor Jeff Davidson, jefe médico de la empresa: “Pantoja sufrió una dislocación del hombro izquierdo con reducción espontánea. Esto significa que el hombro se salió de su sitio y volvió a colocarse por sí solo. El lunes, en Florida, se someterá a estudios para determinar la magnitud del daño y se reunirá con un ortopedista”. Joe Rogan expresó su desconcierto con el diagnóstico: “Ni siquiera tiene sentido. Vieron que su codo literalmente se salió de la articulación”.

Dana White, presidente de la UFC, confirmó el informe médico oficial y anticipó que la recuperación podría ser prolongada. “Le colocaron el hombro de nuevo en su sitio. Pensé que era el codo. No, era el hombro, y se lo colocaron de nuevo en el backstage. Ahora tienen que hacerle resonancias magnéticas, revisar los ligamentos y ver cómo está. No tenemos un plazo de recuperación”. White también indicó que Van probablemente defenderá el título antes del eventual regreso de Pantoja.

La división de peso mosca queda a la expectativa. Tatsuro Taira, quien derrotó a Brandon Moreno en la misma velada, espera su oportunidad junto a contendientes como Brandon Royval y Manel Kape, que buscan avances dependiendo del próximo movimiento del campeón. El futuro inmediato dependerá de la evolución médica de Pantoja y de la decisión que tomen los directivos de la organización.

Pantoja no pudo defender el
Pantoja no pudo defender el título (Reuters)
El luchador se lesionó tras
El luchador se lesionó tras caer sobre la lona (Reuters)
Van aseguró que quiere darle
Van aseguró que quiere darle la revancha (Reuters)

