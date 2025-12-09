Deportes

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

El Millonario rememoró lo acontecido en el Santiago Bernabéu en el partido ante Boca Juniors en el 2018

El recuerdo de River Plate de la final de Madrid ante Boca

Cuando el reloj marcó las 9:12 en Buenos Aires, las redes sociales de River Plate publicaron un video que sintetizó un sentimiento compartido por millones de hinchas: el séptimo aniversario de la victoria histórica sobre Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2018. La elección del horario y el mensaje “Para toda la vida” no fueron casualidad y remarcan que, pese al paso del tiempo, esa fecha quedó grabada en la memoria colectiva de los simpatizantes del club de Núñez.

El club compartió material audiovisual especial donde rememoró los instantes más destacados de aquella Copa Libertadores. La publicación recogió escenas de la campaña: los triunfos frente a Racing Club, Independiente y Gremio abrieron camino hasta la definición ante Boca Juniors. El video incluyó imágenes del técnico Marcelo Gallardo junto a la hinchada, además de los goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Pity Martínez en el Santiago Bernabéu.

Vale recordar que por motivos de seguridad, la vuelta de la final entre River Plate y Boca Juniors se jugó fuera de Argentina y trasladó el foco del fútbol sudamericano a Madrid, donde el Millonario se impuso 3-1 y logró su cuarta Libertadores. Este partido fue calificado por muchos especialistas como la ”Final eterno”, dado que enfrentó a los dos principales clubes del país en una instancia inédita y definitoria.

El impacto del contenido se hizo visible en cuestión de minutos con cifras que excedieron los miles de visualizaciones. La producción, que recopiló no solo los goles sino también la previa con Gallardo y los festejos en el Monumental, conectó con los simpatizantes mediante un recurso que refuerza la identidad institucional y la memoria compartida.

El recorrido hasta aquel logro integró una serie de eliminatorias donde River dejó en el camino a Racing Club en octavos, a Independiente en cuartos y a Gremio en semifinales (el conjunto de Porto Alegre era el campeón defensor en esa edición de la competencia). Ya en la final, el empate en la ida en la Bombonera obligó a una vuelta que terminó en la capital española debido a incidentes previos en el estadio Monumental. En el Bernabéu, el conjunto dirigido por Gallardo remontó el marcador en el tiempo suplementario y consolidó un triunfo que marcó una generación.

En el plantel actual del Millonario aún se encuentran algunos héreos de Madrid, como Franco Armani y Gonzalo Montiel. Esta temporada también jugaron Milton Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez y el Pity Martínez, pero a los cuatro futbolistas se les finaliza el vínculo y el director técnico ya les comunicó que no se les será renovado.

Formaciones del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Exequiel Palacios; Gonzalo Martínez y Lucas Pratto. DT: Matías Biscay (Marcelo Gallardo se encontraba suspendido)

Ingresaron: Juan Fernando QUintero, Camilo Mayada, Julián Álvarez y Bruno Zucullini.

Boca Juniors: Estaban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Ingresaron: Ramón Ábila. Fernando Gago, Leonardo Jara y Carlos Tevez.

Goles: 43′ Darío Benedetto (BOC), 67′ Lucas Pratto (RIV), 108′ Juan Fernando Quintero (RIV) y 121′ Gonzalo Martínez (RIV).

Incidencias: Wilmar Barrios, expulsado a los 91′.

