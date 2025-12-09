Deportes

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

El ex entrenador xeneize reveló una peculiar situación que sucedió en un ejercicio reducido con el equipo

Diego Martínez contó una anécdota desconocida sobre la convivencia en un vestuario de alto nivel como fue el de Boca Juniors. El ex entrenador, quien acaba de asumir nuevamente en Huracán, reveló un momento de tensión con Edinson Cavani y Marcos Rojo en su paso por el Xeneize.

En una charla en un curso de DT de la Escuela ATFA Alvear, Martínez confesó que durante una de las primeras prácticas bajo su conducción implementó un ejercicio táctico con reglas específicas, diseñado para reforzar conceptos como la presión tras pérdida o la búsqueda de espacios libres. Según narró el DT, la consigna era clara: todos debían cumplir las reglas, sin excepciones, incluso los jugadores de mayor jerarquía. En ese contexto, Cavani comenzó a mostrar su incomodidad por la cantidad de normas impuestas, lo que generó un ambiente tenso en el entrenamiento. Martínez recordó: “Edi no las cumplía. ¿Y qué hacés vos como entrenador? Se las cobrás. Y se la empecé a cobrar, porque después te hacés el boludo con Edi, otro o un chico, un pibito va a decir: ‘Pero ¿por qué? Ah, con este a mí me cobra todo y al otro no’”.

La situación escaló hasta el punto en que el ejercicio se volvió insostenible. Martínez decidió interrumpir la práctica y ordenó que Cavani realizara ejercicios físicos aparte, lo que provocó un silencio absoluto en el grupo. En ese instante, Marcos Rojo intervino para mediar y propuso finalizar el ejercicio en conjunto. Martínez relató: “Marcos, que entrena como juega y es una fiera, empezó a decir: ‘No, no, vamos a terminarlo, Diego, no, no, vamos a terminarlo. Pero no sé qué, dejémonos de hinchar, dejémonos de hinchar’”. Finalmente, accedieron a completar la tarea, y el resultado fue impecable: “No voló una mosca, lo hicieron impresionante y terminó. Edi no le erró a una sola regla, terminó haciendo goles, salió espectacular el ejercicio”.

Al día siguiente, durante una sesión de video, Cavani sorprendió al grupo al pedir la palabra y disculparse públicamente con el entrenador y sus compañeros. Martínez destacó este gesto como una muestra de la grandeza y profesionalismo del delantero uruguayo: “Edi se paró y dijo: ‘Diego, ¿puedo decir algo?’ Y pidió perdón adelante de todos”. Para el técnico, este episodio evidenció cómo los jugadores experimentados también ponen a prueba los límites del entrenador, buscando comprobar la coherencia y el respeto por las normas de convivencia.

Martínez concluyó que estos desafíos requieren de un equilibrio entre firmeza y sensibilidad, y que la gestión de egos y personalidades es tan determinante como la táctica en el fútbol profesional.

Diego Martínez, Edinson Cavani y Marcos Rojo

El ciclo de Diego Martínez al frente de Boca Juniors tuvo un total de 45 partidos que incluyeron 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. En total, fueron 21 partidos fuera de casa, de los cuales empató ocho y perdió nueve, lo que evidencia las dificultades del equipo para sumar puntos lejos de La Bombonera. Este registro excluye los compromisos en cancha neutral por Copa Argentina y Copa de la Liga.

Otro de los episodios recordados del DT por su paso en la Ribera fue su supuesta frase “noches alegres, mañanas tristes”, en referencia a Darío Benedetto tras la celebración de su cumpleaños número 34 en Puerto Madero. El mes pasado, a más de un año después de aquel suceso, el entrenador abordó públicamente la polémica y desmintió la versión que circuló en medios y redes sociales.

