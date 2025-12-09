Deportes

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Tras la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura, el presidente del club platense volvió a criticar el formato de los campeonatos locales

El presidente de Estudiantes volvió a criticar el formato de los campeonatos locales

Un día después de la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura 2025, el presidente Juan Sebastián Verón volvió a criticar el formato de los campeonatos nacionales. Fue tras su participación en el Congreso de Gestión de la Asociación Argentina de Tenis, el evento empresarial deportivo que se desarrolló durante la segunda jornada de la Semana del Tenis.

“Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible. La realidad es que tenés muchas más chances de llegar. Más allá de eso, hay que hacerlo”, afirmó en diálogo con Infobae.

Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico disputado el pasado domingo e irá por un nuevo título nacional. El gol de Tiago Palacios a los 28 minutos del segundo tiempo valió la clasificación para enfrentar a Racing el próximo sábado, desde las 21, en Santiago del Estero. Verón, sin embargo, no estuvo en el Bosque debido a la suspensión por seis meses que la AFA le aplicó después del pasillo de espaldas que los jugadores pincharratas realizaron a modo de protesta antes del cruce contra Rosario Central, que había sido coronado como campeón de la Liga a partir de una decisión de la entidad madre del fútbol argentino y de la Liga. “Lo vi con amigos, pero ver este tipo de partidos por televisión es difícil”, explicó.

"Vi el clásico con amigos", dijo Verón, suspendido por la AFA tras el pasillo de Estudiantes frente a Central (Crédito: Prensa AAT)

“Se nos viene dando bien el clásico”

Estudiantes atraviesa, desde hace dos años, un ciclo que lo llevó a participar en seis finales locales. En ese lapso conquistó tres títulos: la Copa Argentina 2023 ante Defensa y Justicia, y la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024 frente a Vélez. También perdió dos definiciones: la Supercopa Argentina contra River y la Supercopa Internacional, nuevamente ante el Fortín. “En general, el club viene transitando un momento bueno, importante, y los resultados acompañan. Estar en una nueva final siempre despierta un cosquilleo y la ilusión de ganar un nuevo trofeo”, sostuvo La Bruja.

El exjugador de la Selección Argentina se refirió, además, a la racha victoriosa de Estudiantes sobre Gimnasia en los últimos años del derbi platense: el Lobo ganó apenas uno de los últimos 27 enfrentamientos. “Se nos viene dando bien el clásico y me pone contento”, resumió.

Este martes, en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, Verón cerró el Congreso de Gestión de la Asociación Argentina de Tenis acompañado por Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, y Jorge Vivas, titular de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV). Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT, fue el moderador.

Verón junto a Jorge Vivas,
Verón junto a Jorge Vivas, presidente de la ACLAV (Crédito: Prensa AAT)

La Bruja participó en su carácter de presidente de la Fundación Universidad del Deporte, un proyecto que encabeza junto a diversas figuras vinculadas al ámbito deportivo y que busca integrar formación académica y práctica deportiva, bajo el sello institucional de Estudiantes.

