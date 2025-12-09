Deportes

6 frases de Domínguez tras el triunfo de Estudiantes ante Gimnasia: la final entre los “dos mejores del país” y el recuerdo de Sabella

El entrenador del Pincha se ilusionó con una nueva conquista luego de quedarse con el clásico platense. Las imágenes

EL DT se refirió al choque ante Racing en Santiago del Estero

Estudiantes dio un nuevo golpe en el campeonato doméstico y eliminó a Gimnasia en el Bosque, para acceder a la final del Torneo Clausura donde buscará la gloria frente a Racing.

“Sabíamos que teníamos un equipo para jugar una nueva final. Sabemos que no es sencillo llegar a estas instancias, porque no es para todos”, destacó Eduardo Domínguez luego de la victoria 1-0 en el clásico platense. Y agregó: “El equipo se había puesto un objetivo a principio de año y lo revalidamos después de haber perdido la final con Vélez. Los jugadores se juntaron, se hicieron más fuertes y unidos; y estuvimos muy cerca de eliminar al campeón de la Copa Libertadores. Después de esa eliminación, nos quedaba ir a buscar una nueva final en el torneo local. Y me puso muy contento que este grupo lo haya logrado, porque va creciendo día a día”.

Además, el estratega del Pincha se refirió al cruce con la Academia en Santiago del Estero y remarcó que será un choque “entre los dos mejores equipos del país”. “Compitieron internacionalmente de la mejor manera y tienen el premio de llegar al último partido para decidir quién es mejor. Nosotros llegamos en el momento que debíamos llegar. Somos justos vencedores. El equipo está muy bien y lo manifiesta”, sentenció.

En otro de los puntos destacados de la conferencia de prensa, el DT del León también elogió a su colega. “A Zaniratto lo felicité porque hizo un gran trabajo y esas cosas hay que felicitarlas. Después del duro golpe de su primer partido reconstruyó un equipo y lo hizo sólido”, analizó. “Sabíamos que iba a ser difícil y que no podíamos venir a jugar como en otras ocasiones por la instancia; les he manifestado a los jugadores que teníamos que aprender de las veces que veníamos y no nos podíamos llevar más que un empate. Les teníamos que achicar las posibilidades y hacer que ellos se frustren con situaciones de gol que no iban a encontrar”, completó en relación al derby.

Antes de despedirse, el Barba también recordó a Alejandro Sabella, una leyenda de la institución. Este lunes se cumplieron cinco años de su fallecimiento. “Sabemos el legado que ha dejado en el club. Tenemos la suerte de entrar todos los días al country y leer lo que él siempre decía: hay que hacer las cosas y no decirlas; porque si no queda todo en la nada...”.

El encuentro entre Racing y Estudiantes en Santiago del Estero no solo definirá un campeón, sino que pondrá en primer plano la rara continuidad de dos entrenadores en el fútbol argentino, un ámbito donde la paciencia suele escasear. El cruce entre Eduardo Domínguez y Gustavo Costas representa la consolidación de proyectos a largo plazo, una excepción en la dinámica habitual de la Primera División.

El partido, que se disputará el próximo sábado, será una instancia decisiva para la validación de los procesos extensos en la conducción técnica. La permanencia de ambos estrategas ha permitido a sus equipos alcanzar una nueva final, en un contexto donde la presión por resultados inmediatos suele condicionar la estabilidad de los proyectos deportivos.

El Barba, quien asumió la dirección técnica de Estudiantes el 12 de marzo de 2023, llegará a la final con 2 años, 9 meses y 1 día al frente del Pincha. Esta vigencia lo convierte en el DT con mayor permanencia en el fútbol grande de la Argentina. En el banco rival estará Gustavo Costas, quien inició su tercer ciclo en Racing el 27 de enero de 2024. El ídolo académico suma 1 año, 10 meses y 16 días al mando del combinado de Avellaneda. Esta continuidad le ha permitido reestructurar el plantel y devolver a Racing a una instancia definitoria, demostrando la eficacia de un trabajo sostenido.

En los registros oficiales, el historial entre el León y la Academia ofrece 175 enfrentamientos, de los cuales 68 concluyeron con triunfos albicelestes, 65 fueron victorias platenses y empataron en 42 oportunidades.

