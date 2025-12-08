River Plate inició conversaciones para incorporar a una figura de la selección argentina y de la Premier League

River busca reforzarse de cara al año que viene (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La dirigencia de River Plate ha iniciado negociaciones formales para incorporar a Julio Soler, el lateral con pasado en Lanús y que actualmente milita en el Bournemouth de la Premier League, con el objetivo de reforzar el plantel de cara a la temporada 2026.

Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, la operación se plantea bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, una alternativa considerada viable por la institución de Núñez, que busca revertir el rumbo tras un año marcado por la falta de títulos.

El reportero indicó que las gestiones se están llevando a cabo entre Mariano Barnao, gerente de fútbol de River, y Tiago Pinto, director deportivo de Bournemouth, quienes tienen un contacto directo por la transferencia.

En las últimas horas, la gestión ha cobrado impulso luego de que Soler mostrase interés en vestir la camiseta de La Banda, algo que podría ser determinante para concretar el traspaso. El futbolista, con antecedentes en convocatorias de la selección argentina, aspira a sumar minutos de calidad en el próximo semestre para mantener sus posibilidades de integrar la lista para el Mundial 2026.

El rendimiento de Soler en el Bournemouth durante 2025 ha sido limitado: disputó solo ocho partidos en todas las competencias, acumulando 267 minutos y sin registrar goles. Esta escasa participación ha motivado al jugador a buscar un nuevo destino que le permita mayor continuidad. Su cotización, impulsada especialmente por su desempeño en el Mundial Sub 20 -en el que fue subcampeón con la Albiceleste-, se sitúa actualmente en ocho millones de euros, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt.

La eliminación temprana en el Torneo Clausura y la consecuente clasificación a la Copa Sudamericana han acelerado el proceso de renovación en el plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Tanto el entrenador como la directiva consideran prioritario sumar refuerzos de jerarquía para afrontar los desafíos de la próxima temporada, en la que River buscará recuperar protagonismo a nivel local e internacional.

El ciclo de Gallardo atraviesa una etapa de reconfiguración profunda en el plantel. El primer paso fue la salida de cuatro referentes históricos: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo Pity Martínez. Estos futbolistas, símbolos de la consagración ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018, dejaron de ser parte del club tras la decisión del entrenador de no renovar sus contratos, que vencían en diciembre.

Las salidas no se limitan a este grupo de referentes. Borja y Federico Gattoni también dejarán el plantel, y la dirección técnica ya comunicó a otros jugadores de peso—Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli—que deben buscar alternativas para el próximo mercado de pases.

El proceso de transición que lidera Gallardo apunta a reducir el promedio de edad del plantel y a que en 2026 emerja una nueva generación de líderes. El único objetivo internacional de River Plate para la próxima temporada será la Copa Sudamericana.

La participación de River en la Sudamericana no es inédita. El club obtuvo el título en 2014 tras eliminar a Boca en semifinales y vencer a Atlético Nacional de Colombia en la final. Además, estuvo cerca de conquistar el trofeo en 2003, cuando perdió la final ante Cienciano de Perú, y alcanzó las semifinales en 2007 y 2015, cayendo ante Arsenal y Huracán, respectivamente. El Millonario buscará ahora un nuevo protagonismo internacional en este certamen.