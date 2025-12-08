Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing: Maravilla Martínez y los cambios de Úbeda, en el foco

Racing se quedó con un clásico parejo en La Bombonera y avanzó a la final del Torneo Clausura: se impuso por 1 a 0 ante Boca Juniors con gol de Maravilla Martínez a 15 minutos del final. Así, se aseguró un lugar en la final del certamen, a disputarse el próximo sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El rival saldrá este lunes del clásico de La Plata que animarán Gimnasia y Estudiantes en el Bosque.

El conjunto auriazul tuvo la iniciativa mientras Leandro Paredes llevó las riendas del juego y Ezequiel Zeballos desequilibró. Sin embargo, a los dos equipos les costó llegar a fondo. Y la visita avisó en más de una oportunidad de contragolpe. No obstante, hubo un punto de inflexión: la salida del Changuito, que le dejó su lugar a Alan Velasco. Hasta el mismísimo volante de la Selección hizo una especie de berrinche en pleno campo de juego para mostras su disconformidad con la modificación; lo mismo sucedió con el público. Acto seguido, llegó la conquista de los conducidos por Gustavo Costas para sentenciar el partido.

El tanto de Maravilla, que llevaba 966 minutos sin encontrarse con la red (había anotado uno de los penales en la definición ante Tigre) y el polémico cambio del reemplazante de Miguel Ángel Russo terminaron convirtiéndose en los principales temas de conversación en las redes sociales. Y se transformaron en carne de memes.

Boca había sido el líder del Grupo A, con 29 puntos, cuatro más que Unión y Racing, que fueron sus escoltas. Más allá del tropiezo, el Xeneize tiene garantizado su pasaje a la Copa Libertadores 2026. Y su caída le cerró la última chance a River, que necesitaba que su clásico rival se consagrase para entrar al repechaje. Así, el Millonario disputará la próxima Copa Sudamericana.

A pesar de esto, los fanáticos del elenco de Núñez -que también quedó afuera a manos de la Academia- aprovecharon para burlarse de la eliminación. Y apelaron a fotos de Martínez con la banda cruzada en el pecho.

Racing, por su parte, también está en zona de Sudamericana, pero si se queda con el título del Clausura accederá a la próxima Libertadores, además de tener la chance de incorporar otra estrella en el Trofeo de Campeones. Las ilusiones están a tope para los de Avellaneda, que esta temporada llegaron a la semifinal del máximo certamen continental. En dicha instancia, cayeron en una serie cerrada ante Flamengo, a la postre, el campeón del torneo.

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE RACING ANTE BOCA

Maravilla Martínez arrancó así pic.twitter.com/OTL1bXgj6F — Liga 🏟️ (@LigaARG_) December 7, 2025

exequiel zeballos vs racing pic.twitter.com/XWQnGGoKC0 — luca 🇸🇪 (@lucabjrs) December 7, 2025

