Deportes

Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing: Maravilla Martínez y los cambios de Úbeda, en el foco

La Academia superó 1-0 al Xeneize en La Bombonera y jugará la final del Torneo Clausura

Guardar

Racing se quedó con un clásico parejo en La Bombonera y avanzó a la final del Torneo Clausura: se impuso por 1 a 0 ante Boca Juniors con gol de Maravilla Martínez a 15 minutos del final. Así, se aseguró un lugar en la final del certamen, a disputarse el próximo sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El rival saldrá este lunes del clásico de La Plata que animarán Gimnasia y Estudiantes en el Bosque.

El conjunto auriazul tuvo la iniciativa mientras Leandro Paredes llevó las riendas del juego y Ezequiel Zeballos desequilibró. Sin embargo, a los dos equipos les costó llegar a fondo. Y la visita avisó en más de una oportunidad de contragolpe. No obstante, hubo un punto de inflexión: la salida del Changuito, que le dejó su lugar a Alan Velasco. Hasta el mismísimo volante de la Selección hizo una especie de berrinche en pleno campo de juego para mostras su disconformidad con la modificación; lo mismo sucedió con el público. Acto seguido, llegó la conquista de los conducidos por Gustavo Costas para sentenciar el partido.

El tanto de Maravilla, que llevaba 966 minutos sin encontrarse con la red (había anotado uno de los penales en la definición ante Tigre) y el polémico cambio del reemplazante de Miguel Ángel Russo terminaron convirtiéndose en los principales temas de conversación en las redes sociales. Y se transformaron en carne de memes.

Boca había sido el líder del Grupo A, con 29 puntos, cuatro más que Unión y Racing, que fueron sus escoltas. Más allá del tropiezo, el Xeneize tiene garantizado su pasaje a la Copa Libertadores 2026. Y su caída le cerró la última chance a River, que necesitaba que su clásico rival se consagrase para entrar al repechaje. Así, el Millonario disputará la próxima Copa Sudamericana.

A pesar de esto, los fanáticos del elenco de Núñez -que también quedó afuera a manos de la Academia- aprovecharon para burlarse de la eliminación. Y apelaron a fotos de Martínez con la banda cruzada en el pecho.

Racing, por su parte, también está en zona de Sudamericana, pero si se queda con el título del Clausura accederá a la próxima Libertadores, además de tener la chance de incorporar otra estrella en el Trofeo de Campeones. Las ilusiones están a tope para los de Avellaneda, que esta temporada llegaron a la semifinal del máximo certamen continental. En dicha instancia, cayeron en una serie cerrada ante Flamengo, a la postre, el campeón del torneo.

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE RACING ANTE BOCA

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Boca JuniorsRacing ClubMaravilla MartínezClaudio ÚbedaTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura, River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026

La victoria de Racing en las semifinales dejó al Millonario en la segunda competición en importancia de la Conmebol

Tras la eliminación de Boca

El gesto de Paredes cuando Úbeda reemplazó al Changuito Zeballos en la caída de Boca ante Racing: la reacción de La Bombonera

El mediocampista desaprobó la decisión del DT, minutos antes de que la Academia marcara el 1-0 con el que eliminó al Xeneize

El gesto de Paredes cuando

La lupa sobre el gol de Maravilla Martínez con el que Racing eliminó a Boca: por qué no hubo falta

El delantero arrastraba una sequía de 966 minutos sin convertir, pero logró terminar con la racha adversa en La Bombonera

La lupa sobre el gol

Racing eliminó a Boca Juniors y jugará la final del Torneo Clausura

Gracias a un gol de Adrián Maravilla Martínez en el segundo tiempo, la Academia dio el golpe en La Bombonera y espera por Gimnasia o Estudiantes

Racing eliminó a Boca Juniors

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y el ganador del clásico de La Plata

La Academia dio el golpe en La Bombonera y se impuso por 1 a 0

Cuándo y dónde se jugará
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones