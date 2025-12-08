Deportes

“Está molesto”: la decisión del Galatasaray que le inyecta incertidumbre al futuro de Mauro Icardi

El líder de la Superliga de Turquía aún no inició gestiones para renovar el vínculo del capitán. Y ahora dio otro paso que puede empujarlo fuera del club

Icardi busca su mejor versión a los 32 años

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray se encuentra en un momento de incertidumbre, marcado por su fastidio ante la falta de avances en la renovación de su contrato y la posibilidad de que el club refuerce la delantera, una señal de que el capitán ya no es considerado como irreemplazable.

La directiva del equipo turco evalúa alternativas en el mercado de fichajes de invierno europeo, mientras la situación del atacante argentino genera dudas sobre su continuidad. En ese contexto, suena con fuerza la posibilidad de la llegada del delantero mexicano -nacido en Argentina- Santiago Giménez.

Icardi, de 32 años, regresó a la actividad tras una rotura del menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha la temporada pasada, y no ha logrado recuperar el nivel esperado, más allá de que se reencontró con la red. Su rendimiento y actitud, especialmente en partidos en los que no figura como titular, han sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del club. Además, su contrato expira al final de la presente temporada y, a pesar de que el futbolista envió señales para renovar, aún no se han iniciado conversaciones formales, dado que la dirigencia prefiere ver su evolución antes de apostar. “Está molesto”, indicó el portal local Fanatik sobre el atacante. Esta situación ha alimentado rumores sobre una posible salida durante la próxima ventana de transferencias.

Ante este escenario, la directiva del Galatasaray ha comenzado a considerar la posibilidad de incorporar un nuevo delantero. El club ha puesto su atención en el mercado italiano, donde el representante George Gardi ha adquirido protagonismo en las negociaciones. El agente, que ya facilitó la llegada de Álvaro Morata al elenco de Estambul en el pasado, ha propuesto en esta ocasión a Santiago Giménez como refuerzo para la delantera. La opción del delantero mexicano surge como una alternativa concreta.

El hijo de Christian Giménez, actualmente en el Milan tras su traspaso desde el Feyenoord por 35 millones de dólares en febrero pasado, atraviesa una etapa complicada debido a una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante el último mes. En la presente temporada de la Serie A, el atacante de 24 años ha disputado nueve partidos sin lograr anotar. A pesar de este bache, Giménez contempla con optimismo la posibilidad de un cambio de aires, motivado por su deseo de recuperar su mejor forma de cara al Mundial de 2026 y por el interés manifiesto del Galatasaray. Según fuentes cercanas, el jugador estaría dispuesto a aceptar el traspaso si los clubes alcanzan un acuerdo.

La eventual llegada de Giménez al Galatasaray abriría un escenario de competencia directa en la delantera, que tiene como nombre fijo a Victor Osimhen, lo que podría influir en la decisión final de Icardi sobre su futuro. El club turco, que también ha detectado el interés de otros equipos como el Fenerbahçe por el delantero mexicano, busca así fortalecer su plantel de cara a la segunda mitad de la temporada.

La pareja de la China Suárez acumula 63 goles y 22 asistencias con el conjunto turco, que hace un par de semanas le entregó la plaqueta por los primeros 100 encuentros en la institución, con la que ya celebró cinco títulos y los hinchas lo adoptaron como ídolo. Por eso, cuando el arquero Fernando Muslera se marchó a Estudiantes de La Plata, heredó la cinta de capitán.

Pero al asumir su rol de líder comenzó a alejar su camino del Galatasaray. Incluso, comenzó a sonar en otros clubes, como América de México, Estudiantes de La Plata y el propio Milan.

Mientras, el conjunto dirigido por Okan Buruk es el puntero de la Superliga turca con 36 puntos, dos más que Trabzonspor, el escolta. En la Champions League, por su parte, aparece decimocuarto, con nueve unidades, en zona de Playoffs. Este martes, desde las 17, visitará al Mónaco.

