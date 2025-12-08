El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá para el 2026

El premio que recibió Lando NOrris (Reuters)

Lando Norris se consagró campeón mundial de Fórmula 1 tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi y recibió el trofeo que lo reconoce como el mejor piloto de la temporada 2025. El título representa su primera corona en la máxima categoría del automovilismo, un logro que no solo queda marcado en la historia deportiva, sino que también activó una serie de reconocimientos que definen el estatus del campeón.

En los 75 años de historia de la Fórmula 1, fueron 35 los pilotos que lograron ser campeones del mundo y si hay algo que no tuvo grandes modificaciones a lo largo del tiempo fue el premio para el campeón. Cabe destacar que la F1 no entrega premios económicos a través de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) o de la organización del campeonato a título individual. El fondo de premios recae en los equipos por una fórmula compleja fijada por el Acuerdo de la Concordia. Sin embargo, quedarse con el título le permitirá a Norris levantar uno de los trofeos con más historia, destacó el medio especializado Motorsport.

La magnitud de la copa destinada al campeón, fabricada en plata de ley y recubierta en oro, refuerza el simbolismo del título: pesa 5,5 kilogramos y lleva inscritas las firmas de todos los campeones anteriores de la F1.

Este trofeo, conocido formalmente como Trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA de Fórmula 1, no permanece indefinidamente en manos del campeón. El objeto se exhibe en las instalaciones del equipo ganador a lo largo del año, pero debe regresar a la FIA para ser entregado al siguiente poseedor una vez que culmine la siguiente temporada.

Si el campeón desea conservar una réplica, debe adquirirla personalmente. El reconocimiento físico se entrega tradicionalmente en la Gala Anual de Premios de la FIA, evento que en esta edición se celebrará en Taskent, Uzbekistán. Allí también se distingue a los campeones de otras disciplinas reguladas por la entidad.

La entrega del trofeo se celebra días después que la bandera a cuadros define al campeón, una modalidad que responde a la posibilidad de que revisiones técnicas, sanciones o apelaciones alteren el resultado tras la carrera final. De esa manera, la FIA garantiza que el campeón reciba el reconocimiento formal una vez completado el proceso reglamentario.

A su vez, el campeón obtiene el derecho de elegir el número 1 para su coche durante la temporada siguiente. Es el único número reservado exclusivamente para el campeón vigente, históricamente empleado por pilotos como Michael Schumacher o Max Verstappen. La costumbre admite rechazarlo en favor del dorsal personal, una elección que recae íntegramente en el piloto y que ya hicieron algunos corredores de renombre como Lewis Hamilton.

Respecto a los incentivos económicos, el equipo de McLaren (Norris compite desde 2019) tiene la potestad de pactar bonos especiales. El diario deportivo español Marca, detalló información respecto a los premios económicos con los que se beneficiaría el joven de 26 años: “Cinco millones de bonus por el campeonato, más los bonus por las siete victorias, para un total de 30 millones de euros en 2025″. El desglose presentado por el medio subrayaó que el inglés podría recibir unos 30 millones de dólares al sumar salario y premios de resultados, una cifra que incluye su sueldo base -sería de unos 20 millones de la moneda europea-, más agregados por victorias individuales y el estímulo por título mundial.

En cuanto al significado emocional, Norris afirmó durante la ceremonia de premiación: “Soy campeón del mundo, oh Dios mío. No había llorado en mucho tiempo. No creía que iba a llorar, pero lo hice. Ha sido un viaje largo. Quiero darle las gracias a los chicos, a todo el mundo en McLaren; a mis padres. No estoy llorando”.

Durante la charla porst carrera en el circuito de Yas Marina, Lando también aludió a los comienzos de su carrera deportiva y a la importancia de su entorno: “Mi madre, mi padre, ellos son los que me han ayudado siempre, desde los comienzos”. Sobre la competencia interna y el nivel de sus rivales, sumó: “Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos principales rivales durante toda la temporada. Ha sido un placer correr contra ellos dos. Ha sido un honor. He aprendido un montón de ambos, también; así que lo he disfrutado”.

Con este título, Norris pasa a integrar la lista de los once pilotos británicos que han sido coronados campeones del mundo en F1. “Ha sido un año largo. Pero lo hemos conseguido. Estoy muy orgulloso por todos en el equipo”, declaró el piloto tras la consecución del campeonato.