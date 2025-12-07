Deportes

El posteo de Colapinto tras el GP de Abu Dhabi de F1: la frase que generó ilusión para 2026

El piloto argentino usó sus redes sociales para referirse al final de la temporada. Lo que viene y el gesto con su equipo

Franco Colapinto, junto a Flavio
Franco Colapinto, junto a Flavio Briatore, quien fue clave para su llegada a Alpine (@francolapinto)

El cierre de la temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi dejó a Franco Colapinto en el último puesto de la carrera, pero el piloto argentino ya concentra sus energías en el futuro inmediato, marcado por un profundo cambio reglamentario que transformará la categoría en 2026.

Luego de un 2025 para el olvido con un A525 que nunca rindió, la llegada de los nuevos autos y la alianza técnica de Alpine con Mercedes, abren un escenario de renovación para el equipo francés, que busca dejar atrás un año plagado de dificultades técnicas y escasos resultados.

En el último Gran Premio, Colapinto se despidió del A525, el monoplaza que le generó múltiples complicaciones durante la temporada, con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Chau A525”, escribió, y añadió: “A resetear y empezamos de cero, a trabajar para el 2026”. El bonaerense de 22 años se refirió a su equipo: “Muchas gracias a todo el equipo por esta primera temporada juntos”. El posteo se completó con cinco fotos: una del auto; otra con Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, una con el propio italiano y su compañero de equipo, Pierre Gasly; una de todo el staff del team galo y los mecánicos del coche de Franco y uno de ellos con la bandera argentina.

El piloto argentino, pese a las limitaciones de su monoplaza, logró destacarse en algunos aspectos, como superar a su compañero de equipo en la mejor vuelta durante la competencia en Yas Marina. A lo largo de los 17 Grandes Premios disputados con Alpine, Colapinto enfrentó problemas de transmisión en las primeras carreras y persistentes inconvenientes con el motor Renault y la aerodinámica, que solo recibieron una mejora significativa en la novena fecha, en España, de un total de 24.

El posteo de Franco Colapinto
El posteo de Franco Colapinto (@francolapinto)

La escudería francesa, que finalizó última en el Campeonato Mundial de Constructores, dispondrá de más horas de ensayo en el túnel de viento para el desarrollo del nuevo Alpine A526. Este modelo, que Colapinto probará en los test privados de Barcelona del 26 al 30 de enero, incorporará motores, transmisión y suspensión de Mercedes, en línea con la estrategia de Alpine para revertir su posición en la parrilla.

Será la primera vez que los equipos pongan en pista los monoplazas adaptados a la nueva reglamentación, que incluye autos y neumáticos más pequeños, la misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, la introducción de alerones móviles delanteros y el uso de combustibles sintéticos.

El equipo francés apuesta a una dupla de pilotos sólida, con Colapinto mostrando capacidad para acortar distancias con su experimentado compañero, Pierre Gasly.

Las expectativas técnicas se centran en que el A526 permita un salto de calidad respecto a la temporada anterior. Tras los ensayos privados en Barcelona, la pretemporada oficial continuará en Bahréin, con pruebas programadas del 11 al 13 y del 16 al 18 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir.

Como dijo Franco Colapinto, llegó el momento de dar vuelta la página. El pilarense se despidió del A525 ya que no formará parte de los ensayos de post temporada que se realizarán esta semana en Abu Dhabi. En las próximas horas volverá a Argentina para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Será un descanso corto ya que a principios de enero retornará a Enstone, la base de Alpine, para comenzar a trabajar con el nuevo auto en el que se depositan todas las esperanzas: el A526.

