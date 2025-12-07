Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

El piloto argentino disfrutó de un gracioso momento con los fanáticos en Abu Dhabi

Franco Colapinto brilló ante la multitud del Fan Stage antes de la última carrera del año de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi que se disputará este domingo. El piloto argentino ofreció un show a pura carisma con el que se ganó la ovación de los asistentes y confirmó su popularidad internacional. El evento, que reunió a aficionados y figuras del paddock en el circuito de Yas Marina, marcó uno de los momentos más destacados del fin de semana para el representante sudamericano.

Colapinto, acompañado por Pierre Gasly, subió al escenario en la previa de la clasificación. El encuentro contó con la interacción espontánea del público y varios cruces humorísticos que lo convirtieron en el centro de atención. “Me encantan esas camisetas rosas”, elogió la presentadora durante la actividad, a lo que el piloto respondió: “¿Quieres una?”. En ese momento, Colapinto simuló que iba a sacarse su prenda y quedar en cuero en el escenario, provocando risas en toda la audiencia. “Ah, okey”, exclamó la presentadora de manera sorpresiva, seguida de las carcajadas del público. “Cualquier cosa te aviso, pero gracias. Aunque quiero una”, añadió la conductora, en una secuencia celebrada por los presentes.

El ambiente alcanzó otro punto alto cuando aparecieron banderas nacionales entre los presentes. El propio Colapinto no dudó en agradecer el acompañamiento de los seguidores argentinos: “Hay banderas argentinas por todos lados. Gracias chicos por venir. Genios”. El piloto se refirió a una parte del grupo de hinchas como “la barra brava de Colapinto”, mientras la presentadora afirmaba: “Sabía que no pasaríamos mucho tiempo hasta que empezáramos a hablar español”. El argentino replicó: “Siempre me retan por hablar en español”.

Colapinto se robó el protagonismo en el Fan Stage (Reuters)

El vínculo amistoso entre Colapinto y Pierre Gasly también fue motivo de consulta en el acto. Ante la pregunta sobre lo mejor de competir con el francés en Alpine, el argentino respondió: “Poder recordarle que les ganamos en la final del Mundial”. Gasly no demoró en reaccionar: “No hay drama”, aseguró, y luego anticipó: “Tendremos revancha el año que viene”. Además, se distrajo con unos aviones que pasaban por el cielo del país de los Emiratos Árabes Unidos.

Pese a la distensión del show, la clasificación resultó desafiante para Colapinto. El piloto quedó en la vigésima posición, último de la parrilla, y debió lidiar con la falta de agarre del monoplaza A525 de Alpine. Su compañero Gasly se ubicó en la decimonovena posición, tras recibir ambas sanciones por límites de pista en la primera curva, una dificultad que también afectó el desempeño del argentino.

Al finalizar la sesión, Colapinto analizó la jornada con honestidad. “Hice dos track limits similares. No tenía grip atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, detalló el pilarense en declaraciones recogidas por ESPN. El piloto subrayó que durante la primera sesión de entrenamientos libres estuvo cerca de los tiempos esperados, aunque esa tendencia no se repitió después. “Es raro, en la FP1 arranqué bien, estaba cerca. Pero después, de la FP1 a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista, que el asfalto estaba más frío en la noche... menos nafta y con el mapa del motor, tendría que ser mucho más. No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy. A trabajar para mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”.

El bajo rendimiento del auto de Alpine se remonta a los últimos compromisos de la temporada, una situación que el piloto argentino reconoció. “Obviamente, no es como quería terminar. Es lo que hay. Hay que trabajar ahora para mañana, hacer una buena carrera y ojalá que sea un mejor día”, sentenció Colapinto. Desde las 10 (hora argentina), el oriundo de Pilar saldrá al circuito de Yas Marina para lo que será la última prueba del año que definirá si Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri se coronará como el nuevo monarca de la F1.

El argentino junto a su compañero de equipo Pierre Gasly (REUTERS/Raquel Cunha)