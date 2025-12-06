Deportes

La decepción de Colapinto al quedar último en la qualy del GP de Abu Dhabi: “Estuve todo el día peleando con lo mismo”

Alpine tuvo serios problemas en Yas Marina y ambos pilotos largarán en las últimas posiciones de la grilla tras la sesión de clasificación de la Fórmula 1

Alpine está cerrando una temporada para el olvido con otro resultado decepcionante en la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. El rendimiento del monoplaza A525 francés fue considerablemente bajo y ambos pilotos largarán en los últimos puestos al ser eliminados en la Q1: Pierre Gasly largará 19° y Franco Colapinto hará lo propio en el último lugar. El argentino tuvo algunos problemas con los límites de pista en la curva 1, por los cuales le quitaron las dos primeras vueltas en Yas Marina.

Una vez finalizada su actividad en pista, el joven de 22 años dialogó en rueda de prensa con los medios y analizó su performance en la qualy. El pilarense hizo principal hincapié en las vueltas que le anularon por los límites de pista y en la falta de agarre del monoplaza, un problema que se repitió a lo largo del año. “Hice dos track limits (límites de pista) similares. No tenía grip (agarre) atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, argumentó en una entrevista con ESPN.

En esta misma línea, puntualizó en los problemas que atravesó a lo largo del fin de semana y dejó en evidencia su confusión por el rendimiento del monoplaza: “Es raro, en la FP1 arranqué bien, estaba cerca. Pero después, de la FP1 a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista, que el asfalto estaba más frío en la noche... menos nafta y con el mapa del motor, tendría que ser mucho más. No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy. A trabajar para mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”.

*Tanto Colapinto como Gasly sobrepasaron los límites de pista en la curva 1

Posteriormente, Colapinto se mostró decepcionado por los resultados en la última carrera de la temporada, más allá de que el rendimiento de Alpine fue notablemente bajo. “Obviamente, no es como quería terminar. Es lo que hay. Hay que trabajar ahora para mañana, hacer una buena carrera y ojalá que sea un mejor día”, destacó el argentino.

Vale aclarar que los límites de pista son las líneas blancas que se ubican en los costados del asfalto. El piloto debe mantener, como mínimo, una de las cuatro ruedas tocando dicho trazo pintado para mantenerse dentro del margen permitido por el reglamento. En caso de excederse con todos los neumáticos, el competidor habrá infringido los límites del circuito y su vuelta quedará anulada. La salida de la curva 1 en Yas Marina suele generar dolores de cabeza para los corredores.

Colapinto tuvo una mala qualy
Colapinto tuvo una mala qualy en Abu Dhabi (Foto: Reuters/Amr Alfiky)

Los pilotos de Alpine comenzaron la clasificación con un programa diferente. Pierre Gasly salió a la pista con medios nuevos, mientras que Franco Colapinto lo hizo con blandos. El argentino registró una vuelta más rápida que su compañero: frenó el cronómetro en 1:24.468 contra 1:24.729 del francés. Sin embargo, por superar los límites de pista en la salida de la curva 1, dirección de carrera le anuló el giro.

Los problemas para Alpine con los límites de pista se repitieron en el segundo intento. Gasly montó los blandos y frenó el tiempo en 1:23.522, mientras que Colapinto hizo lo propio con una marca de 1:23.947. No obstante, le anularon la vuelta a los dos por exceder las líneas blancas -los dos en la salida de la curva 1- que se encuentran a los costados del asfalto, las cuales marcan el límite permitido.

Para la última chance, Colapinto no logró escapar del fondo y largará último al registrar su mejor vuelta en 1:23.890. Por su parte, Gasly cronometró un giro de 1:23.468 y quedó 19°, un puesto por delante de su compañero. La diferencia entre ambos fue de 0.422 segundos a favor del galo.

Cabe recordar que Alpine tuvo un rendimiento preocupante en las prácticas libres. Pese a que Colapinto finalizó 10° en la FP1 (1:24.855) y logró superar a Gasly en la FP2 al quedar 19° (1:24.771), ambos quedaron en las últimas posiciones en las tres tandas. En los ensayos de la mañana del sábado, el argentino registró su mejor tiempo en 1:24.501, que lo ubicó a 0.429 de su compañero, que lo superó por primera vez en el fin de semana.

El Gran Premio de Abu Dhabi se llevará a cabo el domingo desde las 10:00 (hora argentina). La carrera principal en Yas Marina, que contará con 58 vueltas, definirá el título de pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

