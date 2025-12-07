Deportes

De las lágrimas a la gloria: Agustín Canapino ganó en La Plata y es quíntuple campeón de TC

El Titán de Arrecifes vivió un fin de semana muy especial. Se aseguró su título tras ganar la serie y alcanzó a Oscar Gálvez

Guardar
El festejo del arrecifeño luego
El festejo del arrecifeño luego de asegurarse su quinto título (Crédito: Prensa ACTC)

¿Qué hubiese pasado si Agustín Canapino continuaba en la IndyCar? Lo cierto es que su año y medio de experiencia en la principal categoría de monopostos de los Estados Unidos le permitió regresar a la Argentina con un plus. Potenció su talento innato y aplastó en esta temporada para consagrarse por quinta vez campeón de Turismo Carretera. Fue este domingo en La Plata, donde se corrió la última fecha del año.

Luego de cinco victorias con el Chevrolet Camaro preparado por el equipo Canning Motorsport y atendido en los motores por Martín Contanzo, llegó con una amplia ventaja como líder en la Copa de Oro, que es el mini torneo final que define al campeón de la octogenaria categoría.

El Titán de Arrecifes llegó con una diferencia de 57,5 puntos sobre su compañero de equipo, Santiago Mangoni (Chevrolet). En el Autódromo Roberto José Mouras hubo 70,5 unidades en juego por el puntaje especial que tiene la última fecha. Los otros dos que tenían chances matemáticas eran Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Chevrolet), pero ninguno de los rivales había conseguido la victoria en el año, que es un requisito excluyente para ser campeón.

Canapino se quebró el sábado
Canapino se quebró el sábado tras hacer la pole positions (Crédito: Prensa ACTC)

Canapino fue otra vez contundente y en el escenario platense se quedó con todo lo que hubo en juego: los dos entrenamientos y la clasificación, donde luego de marcar el mejor tiempo se quebró. “Fue un sábado tremendo. Salió todo tal cual lo esperado y planeado. Por el calor y el viento, la pista estaba difícil, no había buen agarre y hacía que los autos fueran inestables. Pero el nuestro tuvo un rendimiento fantástico. Tenía mucha adrenalina, mucha presión, mucha tensión y la ‘mariconeé’ un poco, perdónMe hubiera gustado hacerlo en privado, pero se me vienen muchas cosas a la cabeza, mi papá sobre todo. Las carreras hay que correrlas, pero ahora sí estamos a medio paso del campeonato”, expresó Canapino en diálogo con Campeones al recordar a su padre Alberto (fallecido en 2021), quien le alistó los Chevrolet en sus cuatro títulos anteriores.

Este domingo se aseguró el cetro luego de ganar la serie más rápida lo que le aseguró largar adelante en la final. “Siempre soñé con correr en autos, pero nunca me imaginé que lograría 5 campeonatos en la más importante categoría de nuestro país. Por supuesto que el recuerdo de mi padre estuvo presente siempre, vi su sonrisa cuando alcé mi vista al cielo, estoy feliz y es uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo tras abrochar su quinto campeonato en la popular divisional.

En la final venció de punta a punta y nada pudo hacer Mariano Werner (Ford). Josito Di Palma (Chevrolet), que completó el podio. Allí, Agustín les dedicó su corona a todos los hinchas del automovilismo, en especial a los de Chevrolet.

A sus 35 años, marcó un hito porque le dio el primer título a un Chevrolet Camaro en el TC. Además, alcanzó la línea de cinco campeonatos en el TC (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) de Oscar Alfredo Gálvez (Ford) y quedó a uno de Juan María Traverso (3 con Ford y 3 con Chevrolet) y Guillermo Ortelli (Chevrolet). El más laureado es Juan Gálvez (Ford), con nueve.

A fondo en la recta
A fondo en la recta principal del autódromo platense (Crédito: Prensa ACTC)

Además, llegó a 17 campeonatos y es el más consagrado en pista en el plano nacional: 5 de TC, 2 de TC 2000, 7 de Top Race y uno de TC Pista, de Turismo Carretera 2000 (también fue campeón este año) y de la Copa Mégane. El próximo domingo puede tener un broche de oro para 2025 con una triple corona si obtiene el cetro en la TC Pick Up.

El año próximo defenderá su corona en el TC, seguirá en las camionetas y hará el año completo en la Clase 3 de Turismo Nacional, donde venció el fin de semana pasado en San Martín, Mendoza, con un Toyota Corolla del equipo de Alejandro Bucci.

La Cuna de Campeones, como se conoce a Arrecifes, la ciudad más fierrera de Argentina, está de fiesta. Esta noche cerca de las 20 habrá festejo en la localidad bonaerense y Canapino será recibido por sus vecinos en el lugar que tanto ama y que lo volvió a arropar tras su vuelta de los Estados Unidos el año pasado.

Agustín Canapino es el mejor piloto a nivel nacional en la actualidad. Una historia que aún no queda del todo clara hizo que en agosto de 2024 se desvinculara del equipo de Ricardo Juncos en la IndyCar. De momento, la confidencialidad hace que solo ellos sepan la verdad y cada vez que responden sobre el tema lo hacen con cuidado y respeto. El tiempo -quizá- permita conocer el porqué se truncó una trayectoria que estaba para más porque el arrecifeño demuestra que el plano local le queda chico. Sin dudas, merece otra oportunidad en el exterior.

Temas Relacionados

Agustín CanapinoTurismo CarreteraIndyCarChevrolet

Últimas Noticias

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de eliminar a Argentinos Juniors, mientras que el conjunto de Costas hizo lo propio con Tigre. Transmiten TNT Sports y Disney+ desde las 19

Boca Juniors recibirá a Racing

La Liga de Primera División tuvo su segunda jornada: todos los resultados y la programación de este domingo

Mariano Navone, Román Burruchaga y Julia Riera fueron algunas de las figuras que jugaron este sábado. Se definen los equipos que estarán en las finales

La Liga de Primera División

Las repercusiones en Red Bull tras el título de Norris en la F1: el cruce de Verstappen con un periodista y el dardo de Checo Pérez

El neerlandés ganó el GP de Abu Dhabi y quedó a dos puntos del piloto de McLaren que se consagró campeón

Las repercusiones en Red Bull

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

El conjunto albiceleste luchó hasta el final, pero cayó por un ajustado 21 a 19. Las imágenes

Los Pumas perdieron con Sudáfrica

La honesta confesión de Thomas Müller sobre Messi tras perder la final de la MLS contra el Inter Miami

El delantero alemán del Vancouver Whitecaps habló tras el partido que consagró a Las Garzas en la liga estadounidense

La honesta confesión de Thomas
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo