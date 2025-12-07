De las lágrimas a la gloria: Agustín Canapino ganó en La Plata y es quíntuple campeón de TC

El festejo del arrecifeño luego de asegurarse su quinto título (Crédito: Prensa ACTC)

¿Qué hubiese pasado si Agustín Canapino continuaba en la IndyCar? Lo cierto es que su año y medio de experiencia en la principal categoría de monopostos de los Estados Unidos le permitió regresar a la Argentina con un plus. Potenció su talento innato y aplastó en esta temporada para consagrarse por quinta vez campeón de Turismo Carretera. Fue este domingo en La Plata, donde se corrió la última fecha del año.

Luego de cinco victorias con el Chevrolet Camaro preparado por el equipo Canning Motorsport y atendido en los motores por Martín Contanzo, llegó con una amplia ventaja como líder en la Copa de Oro, que es el mini torneo final que define al campeón de la octogenaria categoría.

El Titán de Arrecifes llegó con una diferencia de 57,5 puntos sobre su compañero de equipo, Santiago Mangoni (Chevrolet). En el Autódromo Roberto José Mouras hubo 70,5 unidades en juego por el puntaje especial que tiene la última fecha. Los otros dos que tenían chances matemáticas eran Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Chevrolet), pero ninguno de los rivales había conseguido la victoria en el año, que es un requisito excluyente para ser campeón.

Canapino se quebró el sábado tras hacer la pole positions (Crédito: Prensa ACTC)

Canapino fue otra vez contundente y en el escenario platense se quedó con todo lo que hubo en juego: los dos entrenamientos y la clasificación, donde luego de marcar el mejor tiempo se quebró. “Fue un sábado tremendo. Salió todo tal cual lo esperado y planeado. Por el calor y el viento, la pista estaba difícil, no había buen agarre y hacía que los autos fueran inestables. Pero el nuestro tuvo un rendimiento fantástico. Tenía mucha adrenalina, mucha presión, mucha tensión y la ‘mariconeé’ un poco, perdón…Me hubiera gustado hacerlo en privado, pero se me vienen muchas cosas a la cabeza, mi papá sobre todo. Las carreras hay que correrlas, pero ahora sí estamos a medio paso del campeonato”, expresó Canapino en diálogo con Campeones al recordar a su padre Alberto (fallecido en 2021), quien le alistó los Chevrolet en sus cuatro títulos anteriores.

Este domingo se aseguró el cetro luego de ganar la serie más rápida lo que le aseguró largar adelante en la final. “Siempre soñé con correr en autos, pero nunca me imaginé que lograría 5 campeonatos en la más importante categoría de nuestro país. Por supuesto que el recuerdo de mi padre estuvo presente siempre, vi su sonrisa cuando alcé mi vista al cielo, estoy feliz y es uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo tras abrochar su quinto campeonato en la popular divisional.

En la final venció de punta a punta y nada pudo hacer Mariano Werner (Ford). Josito Di Palma (Chevrolet), que completó el podio. Allí, Agustín les dedicó su corona a todos los hinchas del automovilismo, en especial a los de Chevrolet.

A sus 35 años, marcó un hito porque le dio el primer título a un Chevrolet Camaro en el TC. Además, alcanzó la línea de cinco campeonatos en el TC (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) de Oscar Alfredo Gálvez (Ford) y quedó a uno de Juan María Traverso (3 con Ford y 3 con Chevrolet) y Guillermo Ortelli (Chevrolet). El más laureado es Juan Gálvez (Ford), con nueve.

A fondo en la recta principal del autódromo platense (Crédito: Prensa ACTC)

Además, llegó a 17 campeonatos y es el más consagrado en pista en el plano nacional: 5 de TC, 2 de TC 2000, 7 de Top Race y uno de TC Pista, de Turismo Carretera 2000 (también fue campeón este año) y de la Copa Mégane. El próximo domingo puede tener un broche de oro para 2025 con una triple corona si obtiene el cetro en la TC Pick Up.

El año próximo defenderá su corona en el TC, seguirá en las camionetas y hará el año completo en la Clase 3 de Turismo Nacional, donde venció el fin de semana pasado en San Martín, Mendoza, con un Toyota Corolla del equipo de Alejandro Bucci.

La Cuna de Campeones, como se conoce a Arrecifes, la ciudad más fierrera de Argentina, está de fiesta. Esta noche cerca de las 20 habrá festejo en la localidad bonaerense y Canapino será recibido por sus vecinos en el lugar que tanto ama y que lo volvió a arropar tras su vuelta de los Estados Unidos el año pasado.

Agustín Canapino es el mejor piloto a nivel nacional en la actualidad. Una historia que aún no queda del todo clara hizo que en agosto de 2024 se desvinculara del equipo de Ricardo Juncos en la IndyCar. De momento, la confidencialidad hace que solo ellos sepan la verdad y cada vez que responden sobre el tema lo hacen con cuidado y respeto. El tiempo -quizá- permita conocer el porqué se truncó una trayectoria que estaba para más porque el arrecifeño demuestra que el plano local le queda chico. Sin dudas, merece otra oportunidad en el exterior.