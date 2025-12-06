Deportes

Messi habló tras conquistar la MLS con Inter Miami y dejó un sentido mensaje para sus amigos Jordi Alba y Busquets

El astro rosarino alcanzó un nuevo título con Las Garzas y se expresó sobre el retiro de sus compañeros

Messi habló tras consagrarse campeón de la MLS Cup

El cierre de la temporada de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos tuvo como protagonista a Lionel Messi. A sus 38 años, condujo al Inter Miami a la conquista de la MLS Cup con una actuación decisiva en la final frente a Vancouver Whitecaps. Tras la ceremonia de premiación, el astro argentino valoró lo hecho por Las Garzas en la temporada.

“Era uno de los objetivos cuando llegamos acá, pudimos conseguir la Leagues Cup apenas llegamos. Ahora hicimos un gran año, donde competimos en cada una de las competiciones que nos tocó jugar, llegamos a una final de Leagues Cup nuevamente, jugamos una semifinal de Concachampions, el año pasado terminamos primeros en el campeonato y lamentablemente quedamos afuera en primera ronda. Este año era uno de los objetivos ganar la MLS. El equipo hizo un esfuerzo muy grande, un año muy largo con muchísimos partidos y estuvo a la altura en todo el año”, comenzó Leo.

El argentino no solo brindó dos asistencias fundamentales en la final ante Vancouver Whitecaps, sino que también selló una campaña individual que lo posiciona entre los máximos goleadores del mundo.

Messi alcanzó el título 47
Messi alcanzó el título 47 en su carrera

En los minutos finales del encuentro, Messi protagonizó una jugada que desató la euforia de Javier Mascherano. Cuando el partido se encontraba igualado, un despeje de Sergio Busquets permitió a Messi iniciar una acción desde su propio campo. Tras una recuperación y un pase filtrado de zurda, habilitó a Rodrigo De Paul, quien definió para el 2-1. En el tiempo de descuento, Messi volvió a lucirse: controló de pecho y, sin dejar caer el balón, asistió a Tadeo Allende, quien sentenció el 3-1 definitivo. Mascherano, desbordado por la emoción, ingresó al campo y celebró junto a Jordi Alba, quien disputó su último partido como profesional.

Justamente, por el retiro de Alba y de Sergio Busquets fue consultado el capitán argentino y respondió: “Feliz por lo que conseguimos, por ellos. La verdad, que terminen su carrera de esta manera es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, entre los grandes de la historia cada uno en su posición con toda la carrera que tuvieron, títulos que ganaron y que puedan retirarse con esta MLS creo que no son conscientes hoy de lo que están viviendo y del retiro”.

“Se les termina algo muy hermoso, a lo que dedicaron toda su vida. A partir de ahora, empieza otra vida, les deseo lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho y feliz de que se puedan ir con este título”, concluyó.

La temporada de Messi en la MLS fue excepcional. Con 46 goles en 53 partidos, el capitán argentino se ubicó a la par de figuras como Kylian Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Erling Haaland (52), todos ellos en ligas europeas de mayor prestigio. Además, Messi sumó 28 asistencias con Inter Miami, distribuidas entre la Fase Regular (19) y los playoffs (9), a las que se agregan dos en la Leagues Cup, una en la Concachampions y tres con la selección argentina, alcanzando un total de 34 asistencias en el año.

En la temporada regular de la MLS, Messi fue el máximo goleador de la temporada regular con 29 tantos y el principal asistente con 19 pases de gol en 28 partidos (26 como titular). Superó por cinco goles a Denis Bouanga (24 en 31 partidos) e igualó en asistencias a Anders Dreyer (19 en 34 encuentros). Durante los playoffs, el argentino sumó seis goles y nueve asistencias, destacándose con dos dobletes ante Nashville en la primera ronda.

El título obtenido ante Vancouver Whitecaps representa la 47ª coronación en la carrera de Messi: 35 títulos con Barcelona, tres con PSG, seis con la selección argentina y tres con Inter Miami. La victoria previa ante New York City FC le había dado al elenco de Florida el primer título de la Conferencia Este, aunque este no se considera oficial en el palmarés de la MLS.

*El resumen de la final

