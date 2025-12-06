La curiosa crítica de Gasly a Alpine de cara a la última carrera: “Hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario”

El llamativo análisis de Gasly sobre las estrategias de Alpine en la F1

Alpine afronta el cierre de la temporada de Fórmula 1 con un panorama desalentador tras una nueva actuación decepcionante en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, donde sus dos pilotos quedaron eliminados en la Q1 y partirán desde el fondo de la parrilla. Franco Colapinto largará en el último puesto, mientras que Pierre Gasly hará lo propio en la 19° plaza. El experimentado corredor francés aprovechó para hablar en la rueda de prensa y soltó una llamativa reflexión sobre las estrategias de la escudería francesa en la cita principal.

El desempeño del monoplaza A525 fue considerablemente bajo a lo largo de toda la temporada y Yas Marina no fue la excepción. Caso contrario a Colapinto, quien se mostró disgustado por la poca evolución del auto en todo el fin de semana, Gasly se mostró algo más calmo respecto a las expectativas en Abu Dhabi. No obstante, cuando le preguntaron sobre las oportunidades de la carrera principal y la posibilidad de “realizar stints a dos paradas”, el francés dejó un sugerente análisis sobre las estrategias.

“Sí, bueno... hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario”, comentó entre risas, en diálogo con el canal oficial de la F1. Vale destacar que, en la mayoría de las carreras, los pilotos de Alpine partieron desde la parte baja de la grilla de salida y tenían que escalar múltiples posiciones para pelear por puntos. Incluso, ambos corredores se mostraron disconformes con las estrategias elegidas por el equipo en varios Grandes Premios. Pese a esto, Colapinto también dejó entrever varias veces que tenían que intentar algo disruptivo en la planificación para soñar con sumar unidades.

*El compacto de la clasificación en Abu Dhabi

“No estoy muy seguro. En general, estoy bastante contento porque me sentí seguro con el coche y sentí que podía sacarle todo el partido. Así que ya veremos qué pasa. Pero, sí, obviamente será el último con el motor Renault e intentaremos terminar de la mejor manera posible para ellos”, agregó posteriormente Gasly.

Al igual que Colapinto, el corredor francés también se lamentó por las vueltas que le anularon por exceder los límites de pista. “Creo que esa vuelta fue de 23,5 y la siguiente, de 23,4. Creo que ambas vueltas fueron muy buenas. Estoy muy contento con ellas. La verdad es que me sentí bastante bien, para ser sincero. Solo que nos faltó un poquito de suerte para meternos en la Q2, así que creo que desde ayer estábamos a casi dos segundos. Conseguimos hacer cambios bastante grandes y dejamos el coche en muy buena posición, la verdad. Solo creo que nos falta rendimiento general. Y con estos pequeños márgenes, por desgracia, no fue suficiente”, aseguró.

Por otro lado, en el comunicado oficial de Alpine tras la qualy, Gasly destacó el trabajo de los mecánicos por la puesta a punto del monoplaza: “Hicimos un gran trabajo durante la noche para mejorar el coche y sentimos que dimos un buen paso adelante con respecto a ayer. El coche estaba bien configurado, pero el resultado de hoy es, sinceramente, solo un reflejo de nuestro rendimiento en esta pista. La clasificación estuvo muy reñida y, hasta ahora, hemos estado a una o dos décimas de nuestros competidores durante todo el fin de semana. Mañana tenemos la última carrera de la temporada. También es la última carrera con nuestros colegas de Viry en lo que respecta a la unidad de potencia. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho, especialmente en mi carrera en Alpine. Lo daremos todo por ellos y veremos qué resultado obtenemos al final”.

*Las vueltas en la que ambos Alpine excedieron los límites de pista en la qualy

Durante la clasificación, los pilotos de Alpine optaron por estrategias distintas en sus primeros intentos: Gasly utilizó neumáticos medios nuevos, mientras que Colapinto eligió compuestos blandos. El argentino logró inicialmente un tiempo de 1:24.468, superando a su compañero, que marcó 1:24.729. Sin embargo, el registro del pilarense fue anulado por infringir los límites de pista.

En el segundo intento, con ambos sobre neumáticos blandos, Gasly cronometró 1:23.522 y Colapinto 1:23.947, pero nuevamente sus vueltas quedaron invalidadas por la misma razón.

La dirección de carrera sancionó a ambos pilotos por sobrepasar las líneas blancas que delimitan el asfalto, una infracción que, según el reglamento, implica la anulación inmediata del tiempo registrado. Este punto del trazado suele ser especialmente problemático para los corredores, ya que exige mantener al menos una de las cuatro ruedas en contacto con la línea blanca para que la vuelta sea válida.

En su última oportunidad, Colapinto no consiguió mejorar su posición y quedó último con un tiempo de 1:23.890, mientras que Gasly marcó 1:23.468, superando al argentino por 0.422 segundos. Vale recordar que la carrera principal del Gran Premio de Abu Dhabi se disputará el domingo a las 10:00 (hora argentina) y constará de 58 vueltas.