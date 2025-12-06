Diego Flores, tras consagrarse en el Campeonato Argentino de Ajedrez: “Soy un privilegiado de poder disfrutar del juego”

Diego Flores ganó el 100° Campeonato Argentino de ajedrez

Hace exactamente 50 años, en 1975, el legendario Don Miguel Najdorf conquistaba el 52° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez; el octavo de su cosecha personal. Acaso, sin saberlo el Patriarca del ajedrez vernáculo establecía una marca que a sus predecesores les demandaría medio siglo para poder igualar.

Es que hoy, el gran maestro juninense (por adopción), Diego Flores, nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 42 años, con la conquista de la serie final del 100° Campeonato Argentino que se llevó a cabo en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3150), en el barrio Parque Patricios, logró igualar el récord del Viejo Najdorf, y convertirse así en el único ajedrecista viviente que más veces ganó el torneo nacional. Y un agregado más: el entrañable maestro obtuvo sus ochos títulos en 26 años, entre 1949 y 1975, mientras que Flores los alcanzó en sólo 20, entre 2005 y 2025. Toda una hazaña.

“Ya lo dije muchas veces; no me interesa ni pienso en el récord. Soy más feliz por haber ganado el campeonato argentino que por haber igualado el récord de Najdorf”, le dijo a Infobae el nuevo Rey del ajedrez local tras recibir los primeros aplausos y felicitaciones por la flamante conquista.

- ¿Cuándo sentiste que podías ganar el torneo?

- Bueno, empecé con dos empates. Después llegaron tres victorias consecutivas y cuando vi que ya luchaba en cada rueda por mantener el primer puesto sentí que se podía dar. Igual, obviamente, quedó demostrado que hubo que esperar hasta la última rueda.

Diego Flores en su partida frente a Federico Pérez Ponsa durante la última jornada del Campeonato Argentino de ajedrez

Pero para llegar al desenlace hubo que atravesar una última partida. La decisiva. Flores, el puntero, y con una unidad de ventaja debía enfrentarse ante el escolta, el gran maestro zarateño, Federico Pérez Ponsa, de 24 años. Éste estaba obligado a ganar para darle alcance y forzar un match de desempate. La igualdad le daba margen a Flores para asegurarse el puesto de privilegio.

Desde hace años que Flores y Pérez Ponsa mantienen una gran amistad, además ambos juegan y representan al Club Obras en todas las competencias ajedrecísticas locales. Por eso se conocen de memoria. Preparar una partida, una apertura, un esquema para sorprender a su compañero no iba a ser una tarea fácil.

“Más o menos tenía una idea de lo que me podía jugar. Intenté ir con algo similar a nuestro último enfrentamiento en el Argentino de 2024, pero si bien me quedé conforme con mi apertura, después no pude hacer nada para desnivelar”, comentó el subcampeón Pérez Ponsa, que en 2022 logró su primer campeonato doméstico.

“No fue fácil preparar la partida, aunque obviamente me sentía más cómodo teniendo que llevar las blancas. Me metí en un esquema que no es habitual en mi repertorio y la idea era simplificar (intercambiar piezas) para descomprimir la situación, pero no obstante hasta el final de la partida se trató de una lucha pareja con chances para ambos bandos”, contó el flamante rey que además en su palmarés figuran las conquistas de los campeonatos nacionales en todas las categorías de menores, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18 y Sub20 junto al subcampeonato mundial Sub6, que alcanzó en España, en 1998.

Faustino Oro culminó en la quinta posición en el Campeonato Argentino de ajedrez

Tal como le había anticipado a Infobae, Flores planteó una partida con la intención de mantener la iniciativa en el juego. Fueron 37 jugadas de una Apertura Inglesa, en la que, a lo largo de las casi 4 horas de juego, los programas de ajedrez marcaron una absoluta paridad. El empate llegó por decantación ya que la posición obligaba a repetir los siguientes movimientos para evitar una derrota segura.

La jornada final se caracterizó por la mayoría de empates, sólo hubo dos victorias, la de Diego Valerga frente a Pablo Barrionuevo (Ruy López, en 31 jugadas) y Cristian Dolezal ante Carlos Gómez (apertura Larsen, en 64 jugadas). Acordaron tablas: Candela Francisco Guecamburu (la única ajedrecista femenina participante en una competencia ante 11 varones) con Leonardo Tristan, Mario Villanueva frente a Julián Villca, y Pablo Acosta ante Faustino Oro.

Tal vez, este campeonato argentino no haya sido de lo mejor para el pequeño Faustino Oro. Si es por expectativas, la vara estaba más alta, pero el niño, de 12 años, cumplió un buen torneo, finalizó 5° (con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas) y a dos unidades del ganador. Vale considerar que llegó al país tras su notable participación en la Copa del Mundo, en Goa (India), siendo el único argentino que llegó hasta la segunda rueda donde fue eliminado por gran maestro indio Antosh Vidit, N°27 del mundo.

Aunque la agenda de Faustino sigue completa de compromisos para los siguientes dos meses, desde el lunes próximo participará del 4° Magistral Szmetan-Giardelli que se llevará a cabo en Buenos Aires. La prueba reunirá 10 jugadores, 4 extranjeros y 6 argentinos, en la que volverá a tener su chance de luchar por una norma de gran maestro. Para esa ocasión deberá sumar 5,5 puntos sobre 9 posibles.

Tras completarse las 11 rueda del 100° Campeonato Argentino, así fueron las posiciones finales: 1°, Flores, 8,5 puntos, 2°, Pérez Ponsa, 7,5, 3os., Valerga y Tristan, 7, 5os., Faustino Oro y Acosta, 6,5, 7°, Villca, 5,5, 8°, Villanueva, 5, 9°, Gómez, 4, 10°, Dolezal, 3,5, 11°, Candela Francisco, 2,5 y 12°, Barrionuevo, 1,5.

Los máximos ganadores de los campeonatos argentinos:

Miguel Najdorf y Diego Flores: 8 Raúl Sanguineti: 7 Roberto Grau: 6 Héctor Rossetto, Pablo Ricardi, Rubén Felgaer y Fernando Peralta: 5