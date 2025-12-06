Con grandes figuras, la Liga de Primera División de Interclubes tuvo su primera jornada: todos los resultados

Sebastián Báez y Francisco Comesaña dieron el presente en la apertura de la Liga de Primera División de la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Con la presencia de figuras como Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Mariano Navone, Alex Barrena, Facundo Díaz Acosta y Lourdes Carlé, los clubes volvieron a vibrar este viernes con el inicio de la Ronda Base (fase de grupos) de la Liga de Primera División AAT, que marcó el comienzo del capítulo final de la temporada del tenis argentino.

La jornada inaugural puso en marcha los primeros cruces de damas y caballeros, de los que saldrán los ocho clasificados en cada rama para disputar Las Finales la próxima semana en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, sobre canchas rápidas.

En el primer día de competencia de Interclubes, el certamen volvió a lucir uno de sus sellos clásicos: grandes figuras del tenis profesional salieron a la cancha para representar a sus clubes. Con jugadores y jugadoras de recorrido internacional mezclados entre juveniles y referentes locales, la fecha inaugural ganó ritmo y color desde el primer turno, generando un ambiente vibrante y mostrando, una vez más, la esencia de esta competencia única en el calendario argentino.

Entre las presencias destacadas estuvieron Francisco Comesaña y Sebastián Báez (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires); Alex Barrena y Guido Andreozzi (Harrods, Gath y Chaves); Lautaro Midón, Juan Pablo Ficovich, Nicolás Kicker y Lourdes Carlé (Buenos Aires Lawn Tennis Club); Facundo Díaz Acosta (Comercio); Santiago Rodríguez Taverna, Hernán Casanova y Andrea Collarini (Racing Club); Mariano Navone, Juan Manuel La Serna y Juan Bautista Torres (Tenis Club Argentino); además de Martina Capurro y Carla Markus (Asociación Deportes Racionales) y Julieta Estable (San Lorenzo).

Con el arranque oficial de la acción, quedó inaugurada la máxima competencia del circuito de Interclubes AAT, que se convierte en el eje de La Semana del Tenis, el evento inédito organizado por la Asociación Argentina de Tenis que reúne a todo el tenis argentino en un único espacio del 6 al 14 de diciembre. Una verdadera celebración del deporte, con jugadores, entrenadores, clubes y público compartiendo la gran fiesta de cierre de temporada.

El equipo de damas de River, con Julia Riera (primera desde la izquierda) entre las participantes (Crédito: Prensa AAT)

Resultados - Viernes 4 de diciembre

Damas

GRUPO A: Vélez Sarsfield 1-2 Náutico Hacoaj

GRUPO A: San Lorenzo de Almagro 3-0 Darling Tennis Club

GRUPO B: San Fernando 1-2 Tenis Club Argentino

GRUPO B: Ferro Carril Oeste 2-1 Luján Tennis Club

GRUPO C: Independiente 2-1 El Jagüel

GRUPO C: Gimnasia y Esg. de Bs.As. 3-0 Comercio

GRUPO D: Asoc. Dep. Racionales 3-0 River Plate

GRUPO D: Bs.As. Lawn Tennis Club 3-0 Harrods, Gath y Chaves

Caballeros

GRUPO A: San Lorenzo de Almagro 1-2 Urquiza Tenis Club

GRUPO A: Gimnasia y Esg. de Bs.As. 3-0 Villa Real Tenis

GRUPO B: Harrods, Gath y Chaves 2-1 Temperley L.T.C.

GRUPO B: Comercio 2-1 Ferro Carril Oeste

GRUPO C: Club Belgrano 1-2 Atlético Monte Grande

GRUPO C: Bs.As. Lawn Tennis Club 3-0 F. Gral. San Martín

GRUPO D: Tenis Club Argentino 1-2. Asoc. Dep. Racionales

GRUPO D: Racing Club 2-1 Banco Prov. de Bs. As.

Todos los horarios y la TV para Las Finales

Lunes 8 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F damas 1

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 1

Cancha 2:

10:30 hs - 4F damas 2

Martes 9 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F damas 3

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 2

Cancha 2:

10:30 hs - 4F damas 4

Miércoles 10 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F caballeros 3

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 4

Jueves 11 de diciembre

10:30 hs - SF damas 1

No antes de las 16:00 hs - SF damas 2

Viernes 12 de diciembre (TV: Fox Sports 2)

10:30 hs - SF caballeros 1

No antes de las 16:00 hs - SF caballeros 2

A continuación - After Tenis 1888

Sábado 13 de diciembre (TV: Fox Sports 3)

12:00 hs

Final damas

Domingo 14 de diciembre (TV: Fox Sports 3)

15:00 hs

Final caballeros