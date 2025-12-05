Rodrigo de Paul reveló como verán el sorteo del Mundial 2026 con Lionel Messi

Rodrigo De Paul cuenta dónde verán el sorteo del Mundial con Lionel Messi

La selección argentina se prepara para conocer a sus rivales en el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC a partir de las 14 horas (de Argentina). El evento marcará el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022 y se desarrollará bajo un formato inédito, con 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que convierte a esta edición en la más extensa de la historia del torneo.

El sorteo, que definirá la composición de los grupos para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, contará con la presencia de la delegación argentina encabezada por Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Sin embargo, la gran ausencia será la de Lionel Messi, quien a sus 38 años permanece en Estados Unidos enfocado en la final de la MLS que mañana disputará Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps.

Rodrigo De Paul, compañero suyo en la franquicia de Florida, contó dónde verían el sorteo junto al 10: “Estábamos comentando con Leo el horario y todo, que nos agarra un poquito en el club y yendo a casa. Obviamente que es especial, están las expectativas de qué grupo nos toca, qué rivales. Es el puntapié inicial para que todo el mundo empiece a vivir la Copa, así que mañana (por hoy) en teoría también arranca el Mundial para muchos de nosotros”.

De Paul y Messi están concentrados para la final de la MLS que disputarán mañana (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En una entrevista con el periodista Esteban Edul para el sitio de la MLS, a De Paul le mencionaron la frase de Messi “este grupo va a volver a intentarlo” y reafirmó: “Así va a ser. Entendemos de las expectativas que hay por las eliminatorias que hicimos y vamos a defender el título. Sabemos lo difícil que es, pero también entendemos que vamos a dejar todo lo que tenemos para lograrlo una vez más. Ojalá esté todo unido y todo vaya de la misma manera de lo que fue aquel 2022, pero de nuestra parte absolutamente todo”.

La delegación argentina que viajó a Washington DC está compuesta por el cuerpo técnico casi completo: Pablo Aimar, Matías Manna, los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, y el entrenador Lionel Scaloni. En territorio estadounidense los espera Roberto Ayala, quien participó en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino en Nueva York. En el plano dirigencial, acompañan a Tapia el prosecretario general Luciano Nakis y el secretario de selecciones nacionales Jorge Miadosqui. También forman parte del grupo los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, el médico Daniel Martínez, el responsable de prensa Nicolás Novello, Emilio Vázquez a cargo del área de ticketing y Matías Ferreyra en seguridad.

La organización del sorteo ha dispuesto un sistema de cuatro bombos, cada uno con doce bolas que representan a los países clasificados. El Bombo 1 agrupa a los cabezas de serie, entre ellos Argentina, junto a los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos, quienes ya tienen asignados sus grupos por su condición de organizadores. El procedimiento establece que México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Posteriormente, se sortearán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para completar los cabezas de serie, y el mismo proceso se repetirá con los Bombos 2, 3 y 4.

Todo listo en Washington DC para el sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El nuevo formato del Mundial contempla 12 grupos de 4 equipos. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. La final está programada para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. La organización ha diseñado itinerarios independientes para las selecciones mejor clasificadas, de modo que, si ganan sus respectivos grupos, no se enfrenten antes de la final. Así, Argentina y España, ubicados en el primer y segundo puesto del ranking FIFA, solo podrían cruzarse en una hipotética final.

En cuanto a los posibles rivales de la Albiceleste, el reglamento impide que se enfrente a otro cabeza de serie en la fase inicial, ni a selecciones de la Conmebol. El Bombo 2 incluye equipos de alto nivel como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. En el Bombo 3 figuran selecciones como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El Bombo 4, aún incompleto, tiene confirmados a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los restantes lugares se definirán en los repechajes, donde seis equipos buscan dos plazas: Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), República Democrática del Congo (África), Irak (Asia), Jamaica y Surinam (Concacaf).