Deportes

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Se trata de un juvenil extremo que juega en Europa. Se espera una reunión entre emisarios del club de Núñez y el futbolista

Guardar
Gianluca Prestianni quiere jugar en River Plate, así lo informó TyC Sports

La posibilidad de que Gianluca Prestianni regrese a la Argentina para vestir la camiseta de River Plate ha cobrado fuerza en las últimas horas, impulsada por la firme decisión del joven mediocampista de dejar el Benfica y sumarse al club de Núñez en la próxima temporada.

Este movimiento, que podría concretarse mediante un préstamo, se enmarca en el ambicioso plan de renovación que lidera Marcelo Gallardo, quien contará con un presupuesto de 20 millones de dólares para rearmar el plantel.

El objetivo es claro: devolverle al equipo la competitividad que exige su hinchada tras una campaña irregular y encarar una etapa de profundas modificaciones, con salidas de referentes históricos y una apuesta decidida por juventud y talento comprobado.

El golazo de Gianluca Prestianni en una práctica de la Selección en Alicante en la última fecha FIFA.

En este contexto, la postura de Prestianni representa un guiño trascendental para River Plate, que aún aguarda la definición de su futuro internacional —si disputará la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores en 2026— antes de diagramar la conformación definitiva del plantel.

Según informó TyC Sports, el ex jugador de Vélez “está decidido a volver a la Argentina y el club de Núñez resulta ideal. Alguien de su entorno le mencionó a River la posibilidad del retorno. Tenía que contar con el aval de Gallardo y eso llegó”, según informó el periodista Juan Cortese. La dirigencia del club confía en que la presión ejercida por el futbolista podría agilizar las negociaciones, aunque reconocen que el proceso podría extenderse debido a la complejidad de coordinar intereses entre clubes y representantes.

Desde el entorno de River Plate, según le informaron a TyC Sports, se considera que la opinión de José Mourinho, actual entrenador del Benfica, será determinante en los próximos pasos de la operación y ya se prevé un cónclave entre los representantes del jugador y la dirigencia para avanzar en la negociación. La disposición del mediocampista a cambiar de aire, sumada al visto bueno de Gallardo, refuerza el optimismo en el seno riverplatense.

El golazo de Gianluca Prestianni a Nacional

Prestianni, de apenas 19 años, surgió de Vélez Sarsfield y se incorporó al Benfica en enero del año pasado. En la presente temporada, disputó 19 partidos, marcó dos goles y brindó tres asistencias. En total, acumula 30 encuentros, con tres goles y cuatro pases gol en su haber. Su contrato con la entidad portuguesa se extiende hasta junio de 2029.

El extremo derecho había comenzado el año relegado en la consideración del cuerpo técnico, pero la llegada de Mourinho y su destacado desempeño en el Mundial Sub-20 de Chile —donde fue una de las figuras de la selección argentina— le permitieron ganar protagonismo y participar en la mayoría de los encuentros tras su regreso de la Albiceleste. Además, debutó en la selección mayor en el amistoso ante Angola durante la última fecha FIFA del año y recientemente marcó un gol destacado ante Nacional en Madeira por la liga portuguesa. El Mundial 2026 también es un objetivo y por eso Prestianni apunta a tener el mayor rodaje posible.

La expectativa en River Plate crece a medida que avanzan las gestiones y el club se ilusiona con sumar a Gianluca Prestianni como refuerzo para 2026, en un mercado de pases que promete ser decisivo para el futuro deportivo de la institución.

Gianluca Prestianni está decidido a
Gianluca Prestianni está decidido a dejar el Benfica y volver a Argentina (REUTERS/Pedro Nunes)

Temas Relacionados

Gianluca PrestianniRiver PlateBenfica

Últimas Noticias

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

El ex defensor del Chelsea causó controversia al revelar que se encuentra en un “dilema” por la situación. “Creo que le gusto más”, reconoció

Escándalo con una figura de

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

Se trata de un ex delantero que brilló en los noventa y estuvo cerca de sumarse al equipo xeneize. Su elogio a la selección argentina de Scaloni

La frase de un campeón

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El ex basquetbolista argentino dio una entrevista en la que contó varios detalles personales y de su carrera

“Me querés hacer llorar”: la

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

Tadeo Allende, quien fue ofrecido al River de Gallardo y es uno de los goleadores del equipo, no estuvo en la última práctica diseñada por Mascherano

El preocupante imprevisto que sufrió

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

El hijo de Danilo afirmó ser hincha de Fluminense, clásico rival de Fla, el equipo de su papá y reciente campeón en el ámbito continental y en el Brasileirao. La reacción del futbolista

“Una semana sin videojuegos”: la
DEPORTES
Escándalo con una figura de

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

TELESHOW
La historia de superación de

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio