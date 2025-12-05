La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Gianluca Prestianni quiere jugar en River Plate, así lo informó TyC Sports

La posibilidad de que Gianluca Prestianni regrese a la Argentina para vestir la camiseta de River Plate ha cobrado fuerza en las últimas horas, impulsada por la firme decisión del joven mediocampista de dejar el Benfica y sumarse al club de Núñez en la próxima temporada.

Este movimiento, que podría concretarse mediante un préstamo, se enmarca en el ambicioso plan de renovación que lidera Marcelo Gallardo, quien contará con un presupuesto de 20 millones de dólares para rearmar el plantel.

El objetivo es claro: devolverle al equipo la competitividad que exige su hinchada tras una campaña irregular y encarar una etapa de profundas modificaciones, con salidas de referentes históricos y una apuesta decidida por juventud y talento comprobado.

El golazo de Gianluca Prestianni en una práctica de la Selección en Alicante en la última fecha FIFA.

En este contexto, la postura de Prestianni representa un guiño trascendental para River Plate, que aún aguarda la definición de su futuro internacional —si disputará la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores en 2026— antes de diagramar la conformación definitiva del plantel.

Según informó TyC Sports, el ex jugador de Vélez “está decidido a volver a la Argentina y el club de Núñez resulta ideal. Alguien de su entorno le mencionó a River la posibilidad del retorno. Tenía que contar con el aval de Gallardo y eso llegó”, según informó el periodista Juan Cortese. La dirigencia del club confía en que la presión ejercida por el futbolista podría agilizar las negociaciones, aunque reconocen que el proceso podría extenderse debido a la complejidad de coordinar intereses entre clubes y representantes.

Desde el entorno de River Plate, según le informaron a TyC Sports, se considera que la opinión de José Mourinho, actual entrenador del Benfica, será determinante en los próximos pasos de la operación y ya se prevé un cónclave entre los representantes del jugador y la dirigencia para avanzar en la negociación. La disposición del mediocampista a cambiar de aire, sumada al visto bueno de Gallardo, refuerza el optimismo en el seno riverplatense.

El golazo de Gianluca Prestianni a Nacional

Prestianni, de apenas 19 años, surgió de Vélez Sarsfield y se incorporó al Benfica en enero del año pasado. En la presente temporada, disputó 19 partidos, marcó dos goles y brindó tres asistencias. En total, acumula 30 encuentros, con tres goles y cuatro pases gol en su haber. Su contrato con la entidad portuguesa se extiende hasta junio de 2029.

El extremo derecho había comenzado el año relegado en la consideración del cuerpo técnico, pero la llegada de Mourinho y su destacado desempeño en el Mundial Sub-20 de Chile —donde fue una de las figuras de la selección argentina— le permitieron ganar protagonismo y participar en la mayoría de los encuentros tras su regreso de la Albiceleste. Además, debutó en la selección mayor en el amistoso ante Angola durante la última fecha FIFA del año y recientemente marcó un gol destacado ante Nacional en Madeira por la liga portuguesa. El Mundial 2026 también es un objetivo y por eso Prestianni apunta a tener el mayor rodaje posible.

La expectativa en River Plate crece a medida que avanzan las gestiones y el club se ilusiona con sumar a Gianluca Prestianni como refuerzo para 2026, en un mercado de pases que promete ser decisivo para el futuro deportivo de la institución.

Gianluca Prestianni está decidido a dejar el Benfica y volver a Argentina (REUTERS/Pedro Nunes)