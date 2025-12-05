La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

El ex futbolista brasileño Bebeto, campeón mundial en 1994 con su selección, elogió a la hinchada de Boca Juniors (TyC Sports)

El ex delantero brasileño Bebeto, campeón del mundo en 1994, expresó su admiración por la hinchada de Boca Juniors tras presenciar su desempeño en el último Mundial de Clubes, donde los fanáticos del equipo xeneize se destacaron por su apoyo incondicional y su presencia masiva en los estadios de Miami.

En diálogo con TyC Sports, Bebeto subrayó la intensidad y la pasión de los boquenses, quienes, a pesar de los resultados adversos, mantuvieron su aliento constante durante los partidos.

El exjugador de Deportivo La Coruña recordó que, al finalizar el encuentro, la hinchada de Boca Juniors no recurrió a los silbidos, sino que continuó respaldando a su equipo. Bebeto afirmó: “Me impresionó porque todo el tiempo la hinchada estaba gritando, incentivando al equipo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando terminó el partido no silbó, obvio que estaban todos tristes pero todo el tiempo apoyando al equipo. Es impresionante, me impresionó la hinchada de Boca”.

Este reconocimiento se suma a la repercusión que tuvo la movilización de miles de simpatizantes que viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, llenando las tribunas con banderas y cánticos, y agotando las entradas para los partidos ante Benfica y Bayern Múnich, donde el club de la Ribera obtuvo un empate y una derrota.

Bebeto celebra con Rai, Romario y Jorginho en el triunfo 3-0 ante Camerún en el Mundial de 1994 (REUTERS/Zoraida Diaz 94178100)

En el pasado, la relación entre Bebeto y Boca Juniors estuvo cerca de concretarse en el plano deportivo. En enero de 1995, trascendió que el club argentino realizó una oferta cercana a cuatro millones de dólares por el delantero, quien acababa de consagrarse campeón mundial con Brasil. El entonces presidente de Boca, Antonio Alegre, llegó a manifestar que la incorporación de Bebeto era “la más factible” entre las opciones que manejaba la dirigencia para reforzar el plantel. Sin embargo, el futbolista optó por permanecer en España y regresó a Sudamérica recién en 1997 para jugar en Cruzeiro y Botafogo.

Durante la entrevista, Bebeto también analizó el presente de la selección argentina y consideró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en mejor forma que Brasil al próximo Mundial de 2026. El ex atacante sostuvo: “Argentina ya tiene un equipo, es el actual campeón del mundo y tiene jugadores fantásticos que me gustan mucho. Tienen uno que es distinto como Messi, pero también tienen grandísimos jugadores con garra, voluntad y foco”.

Además, destacó la dificultad de vencer a la selección albiceleste, especialmente tras la consagración en Qatar 2022: “Cuando es así es muy difícil ganarles. El Mundial pasado, después de Arabia y con los cambios de Scaloni que reemplazó como a cinco jugadores, todos con ganas de ganar. Todos con el mismo objetivo y comprometiéndose con su país”. En el último enfrentamiento por las Eliminatorias, Argentina goleó 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental.

Bebeto, quien fue el segundo máximo goleador de Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994 con tres tantos, solo por detrás de Romario (cinco goles), también integró el plantel que disputó la final de la Copa del Mundo 1998 ante Francia, donde la selección sudamericana cayó por 3-0.