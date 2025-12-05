Deportes

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

Tadeo Allende, quien fue ofrecido al River de Gallardo y es uno de los goleadores del equipo, no estuvo en la última práctica diseñada por Mascherano

El delantero que fue ofrecido en River no se presentó en el último entrenamiento

El Inter Miami continúa focalizado en la búsqueda de un nuevo título. Las Garzas enfrentarán a Vancouver Whitecaps el próximo sábado con la misión de consagrarse en la MLS Cup.

Si bien el conjunto de Javier Mascherano accedió al último compromiso, tras haberse coronado en la Conferencia Este, en el elenco rosa se encendieron las alarmas por una ausencia inesperada en el entrenamiento.

Sucede que Tadeo Allende no trabajó junto al resto de sus compañeros y puso en duda su presencia en el choque frente a la franquicia canadiense, justo cuando el cordobés se encuentra a un paso de romper el récord histórico de goles en postemporada.

Con ocho tantos en los playoffs, Allende comparte actualmente la cima de goleadores con Carlos Pescadito Ruiz, y un gol más ante Vancouver Whitecaps lo convertiría en el máximo artillero en solitario de la historia de la postemporada de la MLS. Además, ese tanto podría permitir que el Inter Miami supere a LA Galaxy como el equipo con más goles en una instancia de los mata mata, ya que los de Florida suman 17, solo uno menos que el récord de 18 establecido por el club californiano.

Durante el entrenamiento de este jueves, la ausencia de Allende fue la principal novedad, ya que el delantero no participó en la penúltima práctica antes del decisivo encuentro del sábado. Mientras la prensa pudo confirmar la presencia de Lionel Messi y otras figuras del plantel, la falta de Allende encendió las alarmas sobre su disponibilidad para la final.

“Tadeo hoy presentó un par de líneas de temperatura, entonces preferimos que no se entrenara estando tan cerca del partido. No es nada grave. Creo que va a ser de la partida, seguramente mañana va a entrenar con el equipo”, buscó transmitir tranquilidad el entrenador Javier Mascherano.

Cabe recordar que el cordobés fue ofrecido para que se convierta en refuerzo de River Plate. El club argentino, que ha sufrido una merma de su poder ofensivo en el segundo semestre del año, ha definido como prioridad la búsqueda de delanteros con efectividad para la próxima temporada, y el nombre del cordobés ha emergido como una de las opciones.

El atacante de 26 años inició su carrera en las divisiones Inferiores de Instituto y luego pasó por Godoy Cruz antes de ser transferido al Celta de Vigo, en una operación valuada en 4,5 millones de euros. Actualmente, el delantero se encuentra cedido a préstamo en el Inter Miami y su contrato finaliza el 31 de diciembre. En Las Garzas se ha consolidado como el máximo goleador del equipo después del legendario Lionel Messi.

El ofrecimiento de Allende al Millonario se produjo durante una reunión en la que también se trató la situación de Santiago Ascacibar, ya que ambos jugadores comparten la misma agencia de representación. En ese contacto, el DT aprobó la incorporación del goleador, lo que abre la puerta a negociaciones formales. No obstante, el Inter Miami ha manifestado su interés en retener al delantero, quien ha tenido un desempeño destacado en el fútbol de Estados Unidos. La cesión actual de Allende en la franquicia del país del norte no incluye opción de compra, por lo que cualquier operación requerirá un acuerdo directo con el Celta de Vigo.

El club español mantiene un contrato vigente con el cordobés hasta julio de 2028, lo que implica que River deberá negociar las condiciones y el valor de un eventual traspaso. La dirigencia de la entidad porteña, sin embargo, evalúa la posibilidad de gestionar un nuevo préstamo como alternativa para evitar un desembolso elevado, una estrategia que busca optimizar los recursos tras las inversiones recientes.

Durante su paso por el Inter Miami, Allende ha disputado 53 partidos en el año, abarcando competencias como la MLS, la Copa de Campeones Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes. En ese período, acumuló 4.002 minutos en cancha, anotó 25 goles y brindó dos asistencias. En los playoffs del campeonato estadounidense, suma ocho tantos y se perfila como una pieza clave en la lucha por el título, desempeñándose como un socio fundamental para Messi.

La definición sobre el futuro de Allende dependerá de las negociaciones entre River y el Celta de Vigo, así como de la postura del Inter Miami respecto a la continuidad del delantero en la liga estadounidense. Luciano Gondou (hoy en el Zenit) es otro de los nombres en carpeta del elenco de Núñez para reforzar la ofensiva.

