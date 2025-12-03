Deportes

Uno de los mejores socios de Messi en el Inter Miami fue ofrecido a River Plate: los detalles de la negociación

Marcelo Gallardo se entusiasmó con su posible arribo al Monumental

Guardar
Inter Miami es candidato a
Inter Miami es candidato a ganar la MLS, por Messi y también por Allende (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)

Ya sin competencia y sin haber podido cumplir ninguno de los objetivos planteados para el 2025, Marcelo Gallardo está diagramando el plantel para el próximo año, con la chance aún pendiente de clasificarse para la Copa Libertadores. Para que se garantice la presencia del Millonario en la máxima competencia continental depende de la alegría de Boca Juniors (los de Núñez tendrán su boleto si el Xeneize se consagra campeón del Torneo Clausura).

En ese contexto, la posibilidad de que Tadeo Allende se convierta en refuerzo de La Banda ha cobrado fuerza tras la reciente aprobación del Muñeco para avanzar en su incorporación. El club argentino, que ha sufrido una merma de su poder ofensivo especialmente en el segundo semestre, ha definido como prioridad la búsqueda de delanteros con efectividad para la próxima temporada, y el nombre del cordobés ha emergido como una de las opciones.

El atacante de 26 años inició su carrera en las divisiones Inferiores de Instituto y luego pasó por Godoy Cruz antes de ser transferido al Celta de Vigo, en una operación valuada en 4,5 millones de euros. Actualmente, el delantero se encuentra cedido a préstamo en el Inter Miami y su contrato finaliza el 31 de diciembre. En Las Garzas se ha consolidado como el máximo goleador del equipo después del legendario Lionel Messi.

En los últimos días, el periodista César Luis Merlo había señalado que River mantenía a Allende en su radar, aunque en ese momento no se había producido ningún avance concreto. Sin embargo, recientemente Germán García Grova informó que la situación cambió al brindar algunos detalles que señalan que el futbolista fue formalmente ofrecido al club de Núñez y que Gallardo dio su visto bueno para su arribo.

El ofrecimiento de Allende al Millonario se produjo durante una reunión en la que también se trató la situación de Santiago Ascacibar, ya que ambos jugadores comparten la misma agencia de representación. En ese contacto, el DT aprobó la incorporación del goleador, lo que abre la puerta a negociaciones formales. No obstante, el Inter Miami ha manifestado su interés en retener al delantero, quien ha tenido un desempeño destacado en el fútbol de Estados Unidos. La cesión actual de Allende en la franquicia del país del norte no incluye opción de compra, por lo que cualquier operación requerirá un acuerdo directo con el Celta de Vigo.

El club español mantiene un contrato vigente con el cordobés hasta julio de 2028, lo que implica que River deberá negociar las condiciones y el valor de un eventual traspaso. La dirigencia de la entidad porteña, sin embargo, evalúa la posibilidad de gestionar un nuevo préstamo como alternativa para evitar un desembolso elevado, una estrategia que busca optimizar los recursos tras las inversiones recientes.

Durante su paso por el Inter Miami, Allende ha disputado 53 partidos en el año, abarcando competencias como la MLS, la Copa de Campeones Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes. En ese período, acumuló 4.002 minutos en cancha, anotó 25 goles y brindó dos asistencias. En los playoffs del campeonato estadounidense, suma ocho tantos y se perfila como una pieza clave en la lucha por el título, desempeñándose como un socio fundamental para Messi.

La definición sobre el futuro de Allende dependerá de las negociaciones entre River y el Celta de Vigo, así como de la postura del Inter Miami respecto a la continuidad del delantero en la liga estadounidense. Luciano Gondou (hoy en el Zenit) es otro de los nombres en carpeta del elenco de Núñez para reforzar la ofensiva.

Temas Relacionados

Tadeo AllendeInter MiamiLionel MessiRiver PlateTorneo AperturaPrimeraMLSdeportes-argentina

Últimas Noticias

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

El arquero habló en un evento organizado por la AFA en Nueva York y entusiasmó a los fanáticos

La esperanzadora sentencia de Dibu

El inesperado dardo del Papu Gómez a España por los futbolistas que eligen jugar para la selección argentina

El campeón del mundo en Qatar 2022 cuestionó a la Roja por dejar escapar algunos valores internacionales

El inesperado dardo del Papu

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Medios de Brasil aseguran que durante la celebración se formaron o confirmaron varias parejas y otras quedaron cerca de la ruptura

Peleas y denuncia de infidelidades:

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

La lotería, que se llevará a cabo este viernes 5 en el Kennedy Center de Washington, formará el cuadro de los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá

Sorteo del Mundial 2026: hora,

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

El marcador de punta izquierdo es uno de los nombres que figura dentro de la carpeta de Marcelo Gallardo

Habló uno de los refuerzos
DEPORTES
La esperanzadora sentencia de Dibu

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

El inesperado dardo del Papu Gómez a España por los futbolistas que eligen jugar para la selección argentina

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

Alemania desplegó el sistema Arrow

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM