“Tengo esperanzas de que se concrete”: la frase sobre el apuntado por River Plate que generó revuelo

José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, brindó detalles de la situación de Kevin Amaro

La chance de Kevin Amaro a River Plate

River Plate comenzó el proceso de refundación de su plantel profesional tras una serie de salidas relevantes. El club oficializó la desvinculación de Miguel Borja, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Pity Martínez, Milton Casco y Federico Gattoni, lo que activó la búsqueda de refuerzos para cubrir vacantes estratégicas y responder a los pedidos de Marcelo Gallardo, técnico que impulsó la necesidad de renovación. Uno de los huecos a llenar es el del lateral derecho y uno de los apuntados por el Millonario es Kevin Amaro, convocado por Marcelo Bielsa en los últimos partidos de la selección de Uruguay y que actualmente se destaca en Liverpool de Uruguay.

En las últimas horas se llevó adelante el primer contacto oficial entre ambas instituciones, el cual puso sobre la mesa los lineamientos iniciales para una posible transferencia. El propio José Luis Palma, presidente del conjunto charrúa, confirmó a la prensa que las conversaciones marchan en un estadio incipiente: “Estamos en una etapa inicial. Es el primer encuentro personal con las autoridades de River Plate. Lo único que puedo decir es que las negociaciones continúan”.

El costo de la operación se convirtió en un punto central de la discusión. “El precio de Kevin Amaro, que es el mismo para River que para otros interesados que no voy a mencionar, pero que tiene, como equipos importantes de América y de Estados Unidos, es de 10 millones de dólares por el 70%”, precisó.

Ese monto pareciera estar fuera de lo que pretendería desembolsar el conjunto de Núñez (proyectó gastar un total de 20 millones de dólares). Sin embargo, el mandatario es optimista para que se pueda llegar a buen puerto. “Como pasa siempre en estos casos, al comienzo hay distancias aparentemente insalvables, pero con buena voluntad y cediendo de ambas partes, tengo la esperanza de que se llegue a concretar la transferencia”, manifestó.

Amaro, marcador de punta derecho de 21 años, cuenta también con sondeos desde México, Brasil y la MLS de Estados Unidos. En lo que va de la temporada lleva disputados 35 encuentros, en los que aportó un gol y brindó tres asistencias. Además, fue citado para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (tuvo su debut en el empate ante Chile) y sumó minutos en los amistosos contra República Dominicana y Uzbekistán.

Kevin Amaro aparece como opción
Kevin Amaro aparece como opción para sumar en el lateral derecho (@kevin_amaro24)

Mientras avanza en las gestiones por el sector derecho, la dirigencia de River Plate también busca resolver la situación del lateral izquierdo. La salida de Milton Casco dejó al plantel con Marcos Acuña como único referente natural para ese puesto. Ante las dificultades que presenta por el momento la chance de Román Vega, futbolista del Zenit de Rusia, tal como adelantó este sitio apareció en el radar Julio Soler, de 20 años, que milita en el Bournemouth de la Premier League inglesa pero que apenas sumó minutos en la actual temporada. El ex Lanús, con antecedentes en la Selección de Lionel Scaloni, solo sumó un puñado de minutos.

Al mismo tiempo, surgieron contactos iniciales por Elías Báez, figura de San Lorenzo durante 2025. El entorno dirigencial inestable de San Lorenzo podría complicar la operación. El joven de 21 cuenta con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

