“Le arranco la cabeza”: Luquitas Rodríguez reveló que Marcos Rojo estuvo a punto de pelear en Párense de Manos y nombró a su rival

El reconocido streamer dijo que el ex defensor de Boca aceptó sumarse el evento de boxeo y que anticipó sobre su oponente: "Le arranco la cabeza"

La posibilidad de que Marcos Rojo participara en un combate de boxeo durante su etapa como jugador de Boca Juniors salió a la luz en la previa del esperado enfrentamiento entre Boca y Racing Club por la semifinal del Torneo Clausura 2025. El defensor, actualmente en Racing, estuvo a punto de subirse al ring en el evento Párense de Manos, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez y su equipo del programa Paren la Mano. La propuesta, que surgió cuando Rojo aún vestía la camiseta xeneize, no se concretó debido a compromisos futbolísticos y “los quilombos” que tenía el club, pero dejó abierta la puerta a futuras oportunidades.

En una entrevista con el programa CEF, del canal de Youtube de Flavio Azzaro, Luquitas Rodríguez detalló que la participación de Rojo estuvo muy cerca de concretarse: “Marcos estuvo cerca, sí. Le mandé mensajes, pero en la mitad Boca tuvo unos quilombos. Hubo una noche que él estaba para pelear, si era esa noche peleaba. ‘Le rompo la cabeza’, afirmó el streamer. Además, Rodríguez precisó que el rival ya estaba definido: “Incluso, estaba el rival, que para mí era ideal. ViruZz, el español que pelea contra futbolistas”, en referencia al creador de contenido, cuyo nombre real es Víctor Mélida, de 33 años. El youtuber ya había participado en una edición de La Velada del Año, el evento de boxeo para celebridades organizado por Ibai Llanos en España.

Viruzz, el youtuber español que peleó en La Velada del Año de Ibai Llanos ante Momo

El formato de Párense de Manos replica el éxito de La Velada del Año, reuniendo a streamers, músicos y deportistas en combates de exhibición que han contado con figuras como el ex arquero Pablo Migliore, el Turco García y el boxeador Sergio “Maravilla” Martínez. La edición en la que Rojo pudo haber participado prometía un cruce de alto voltaje, pero la agenda del fútbol profesional impidió su presencia en el ring.

La noticia de la casi participación de Rojo en el evento boxístico se conoció en medio de la expectativa por su regreso a La Bombonera como jugador de Racing, tras su salida de Boca a mediados de 2025. El defensor, que llegó al club de la Ribera en 2021 tras desvincularse del Manchester United, disputó 118 partidos, marcó nueve goles y conquistó tres títulos con la camiseta azul y oro, además de ejercer la capitanía en numerosas ocasiones.

Marcos Rojo volvería a ser convocado en Racing justo en su visita ante Boca en La Bombonera (REUTERS/Rodrigo Valle)

En el plano deportivo, Rojo se encuentra recuperado de un desgarro en el sóleo y está disponible para el técnico de Racing, Gustavo Costas, aunque todo indica que comenzará el partido en el banco de suplentes debido a la falta de ritmo competitivo tras su lesión. El encuentro entre Boca y Racing, programado para el domingo 7 de diciembre a las 20h en La Bombonera, definirá al finalista que enfrentará a Estudiantes o Gimnasia en Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre.

La expectativa por la reacción del público xeneize ante la vuelta de Rojo a su antiguo estadio añade un condimento especial al clásico, mientras el propio jugador se mantiene como una figura central tanto dentro como fuera del campo, incluso en escenarios tan inesperados como el de un ring de boxeo.