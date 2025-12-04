Deportes

La escandalosa separación de una leyenda del fútbol de Alemania y una ex número 1 del tenis por una relación extramatrimonial

Luego de años de matrimonio, Ana Ivanovic solicitó el divorcio y la manutención de sus tres hijos a Bastian Schweinsteiger

Guardar
La ex tenista Ana Ivanovic
La ex tenista Ana Ivanovic le pidió el divorcio a la leyenda del fútbol alemán Bastian Schweinsteiger (REUTERS/Annegret Hilse)

La separación entre Bastian Schweinsteiger, leyenda del fútbol alemán, y Ana Ivanovic, ex número 1 del tenis femenino, se confirmó oficialmente tras nueve años de matrimonio y tres hijos en común. El proceso de divorcio se formalizó luego de que la ganadora de Roland Garros presentó la solicitud ante el Tribunal de Distrito de Múnich en noviembre. Además, quien supo liderar el ranking de la WTA presentó una demanda de manutención en Palma de Mallorca, ciudad donde reside actualmente con sus niños.

La noticia del divorcio fue revelada en exclusiva por el diario alemán Bild, que accedió a fuentes judiciales para confirmar que la solicitud se presentó en Múnich, mientras que la demanda de manutención se tramita en Mallorca. La pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia de alto perfil en Venecia en julio de 2016, mantuvo la mayor parte de los procedimientos en reserva. Los abogados de ambas partes, el profesor Christian Schertz por Ivanovic y la doctora Stephanie Vendt por Schweinsteiger, declinaron hacer comentarios al medio bávaro invocando el derecho a la privacidad de sus clientes.

¿Cómo se terminó el romance que cautivó a la opinión pública en Europa por tratarse de dos figuras del deporte? El vínculo entre Schweinsteiger e Ivanovic comenzó en 2014, cuando se conocieron en Nueva York. La relación entre ambos se hizo pública un año después y, según allegados citados por Bild, ambos eran considerados “la pareja perfecta” del deporte internacional. La boda en Venecia marcó el inicio de una vida familiar que incluyó el nacimiento de tres hijos y residencias compartidas entre las ciudades de Chicago (EEUU), Múnich (Alemania) y Mallorca (España). Aunque la imagen pública era idílica para los fanáticos de la pareja, la convivencia se fue deteriorando con el tiempo.

De acuerdo con el informe que publicó el medio alemán firmado por la periodista Tanja May, el distanciamiento entre la pareja se acentuó por las frecuentes ausencias del ex volante del Bayern Múnich, quien tras su retiro del fútbol profesional, mantuvo una agenda de viajes constante como comentarista deportivo. En cambio, Ivanovic optó por una vida más estable junto a sus hijos, primero en la paradisíaca ciudad española y luego en Belgrado (Serbia), donde cuenta con el apoyo de su familia. Personas cercanas a la pareja, citadas por el medio alemán, atribuyeron las tensiones a una dinámica familiar desequilibrada y a diferencias irreconciliables, motivo que Ivanovic alegó oficialmente a través de su abogado el 22 de julio de 2025.

Schweinsteiger e Ivanovic decidieron separarse
Schweinsteiger e Ivanovic decidieron separarse en medio de una relación extramatrimonial del ex futbolistas (REUTERS/Annegret Hilse)

Además, el proceso de separación se vio marcado por la aparición de una nueva relación en la vida de Schweinsteiger. Fue el citado periódico alemán el que publicó en junio de este año las primeras imágenes del ex futbolista junto a una mujer búlgara, madre de dos hijos, con quien fue visto en una playa de Mallorca. Según el diario, la relación extramatrimonial se habría iniciado en el verano de Europa en 2024, después de que ambos se conocieron en el colegio al que asisten los hijos de Schweinsteiger e Ivanovic. El medio también reportó que la nueva pareja disfrutó recientemente de unas vacaciones en Grecia.

Hay que recordar que Schweinsteiger, figura emblemática del Bayern Múnich y de la selección alemana, disputó 121 partidos internacionales y fue pieza clave en la conquista de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 cuando el equipo europeo venció 1-0 en el tiempo suplementario a la Argentina de Lionel Messi. Además, ganó la Liga de Campeones de la UEFA en 2013 y acumuló múltiples títulos nacionales antes de retirarse en 2019.

Por su parte, Ivanovic fue una reconocida tenista de la última era entre las mujeres. Alcanzó el número uno del ranking mundial en 2008, año en el que conquistó Roland Garros y llegó a la final del Abierto de Australia. Tras su retiro en 2016, la ex tenista se dedicó a su familia y a colaboraciones con marcas internacionales. Con un récord de 480 triunfos y 225 derrotas, Ana acumuló 15 títulos de singles en su brillante carrera, entre los que se destacaron el Torneo de Campeones en dos ocasiones, además del mecionado logro en el Gran Slam.

Tanto Ivanovic como Schweinsteiger evitaron hacer declaraciones públicas sobre el proceso, meintras que el medio alemán subrayó la fortaleza frente al divorcio y el estilo de la ex tenista, quien, según fuentes cercanas, está decidida a afrontar el futuro sin su ex pareja y sin recurrir a disputas públicas, pero si con un proceso legal que podría provocar más novedades en un futuro cercano.

El ex mediocampista alemán se
El ex mediocampista alemán se casó con la tenista serbia en 2016 (AP)

Temas Relacionados

Bastian SchweinsteigerAna IvanovicFútbolTenisSelección de Alemania

Últimas Noticias

“Tengo esperanzas de que se concrete”: la frase sobre el apuntado por River Plate que generó revuelo

José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, brindó detalles de la situación de Kevin Amaro

“Tengo esperanzas de que se

El ranking de los jugadores más valiosos del mundo: las dos figuras de la selección argentina en la lista

Mientras Lamine Yamal lidera la clasificación, el Real Madrid es el que aporta más jugadores. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister se ubican dentro del Top20

El ranking de los jugadores

De aquel título en Rosario al Top 50: el año del despegue para Camilo Ugo Carabelli

El tenista de 26 años cerró la mejor temporada de su carrera y se ilusiona con seguir trepando en 2026

De aquel título en Rosario

El reloj del ATP Tour se pone en cero: comenzará el 2026 con un circuito implacable que no dará respiro

La nueva temporada arrancará el 2 de enero con la United Cup y tendrá un año cargado de acción, con los Grand Slams, los Masters 1000, la gira sudamericana y la participación de los principales tenistas argentinos. ¿Cómo se organizará el circuito y cuáles serán las paradas clave?

El reloj del ATP Tour

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

En The Tennis Podcast, el británico habló sobre su retiro, la vida familiar, su breve etapa como entrenador del tenista serbio y compartió recuerdos de sus duelos con el “Big Three”

Andy Murray describió cómo fue
DEPORTES
“Tengo esperanzas de que se

“Tengo esperanzas de que se concrete”: la frase sobre el apuntado por River Plate que generó revuelo

El ranking de los jugadores más valiosos del mundo: las dos figuras de la selección argentina en la lista

De aquel título en Rosario al Top 50: el año del despegue para Camilo Ugo Carabelli

El reloj del ATP Tour se pone en cero: comenzará el 2026 con un circuito implacable que no dará respiro

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

INFOBAE AMÉRICA

Qué se sabe del vuelo

Qué se sabe del vuelo MH370 a 11 años de su desaparición con 239 personas a bordo: Malasia reactiva la búsqueda

Cómo actúa el crimen organizado en Uruguay: clanes familiares, pandillas locales y bandas regionales

El papel del aceite de oliva en la historia podría estar sobreestimado, advierten nuevos hallazgos científicos

El caso Steven Miles: cómo un adolescente de 16 años cometió un crimen inspirado en la serie Dexter

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones