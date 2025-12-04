La escandalosa separación de una leyenda del fútbol de Alemania y una ex número 1 del tenis por una relación extramatrimonial

La ex tenista Ana Ivanovic le pidió el divorcio a la leyenda del fútbol alemán Bastian Schweinsteiger (REUTERS/Annegret Hilse)

La separación entre Bastian Schweinsteiger, leyenda del fútbol alemán, y Ana Ivanovic, ex número 1 del tenis femenino, se confirmó oficialmente tras nueve años de matrimonio y tres hijos en común. El proceso de divorcio se formalizó luego de que la ganadora de Roland Garros presentó la solicitud ante el Tribunal de Distrito de Múnich en noviembre. Además, quien supo liderar el ranking de la WTA presentó una demanda de manutención en Palma de Mallorca, ciudad donde reside actualmente con sus niños.

La noticia del divorcio fue revelada en exclusiva por el diario alemán Bild, que accedió a fuentes judiciales para confirmar que la solicitud se presentó en Múnich, mientras que la demanda de manutención se tramita en Mallorca. La pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia de alto perfil en Venecia en julio de 2016, mantuvo la mayor parte de los procedimientos en reserva. Los abogados de ambas partes, el profesor Christian Schertz por Ivanovic y la doctora Stephanie Vendt por Schweinsteiger, declinaron hacer comentarios al medio bávaro invocando el derecho a la privacidad de sus clientes.

¿Cómo se terminó el romance que cautivó a la opinión pública en Europa por tratarse de dos figuras del deporte? El vínculo entre Schweinsteiger e Ivanovic comenzó en 2014, cuando se conocieron en Nueva York. La relación entre ambos se hizo pública un año después y, según allegados citados por Bild, ambos eran considerados “la pareja perfecta” del deporte internacional. La boda en Venecia marcó el inicio de una vida familiar que incluyó el nacimiento de tres hijos y residencias compartidas entre las ciudades de Chicago (EEUU), Múnich (Alemania) y Mallorca (España). Aunque la imagen pública era idílica para los fanáticos de la pareja, la convivencia se fue deteriorando con el tiempo.

De acuerdo con el informe que publicó el medio alemán firmado por la periodista Tanja May, el distanciamiento entre la pareja se acentuó por las frecuentes ausencias del ex volante del Bayern Múnich, quien tras su retiro del fútbol profesional, mantuvo una agenda de viajes constante como comentarista deportivo. En cambio, Ivanovic optó por una vida más estable junto a sus hijos, primero en la paradisíaca ciudad española y luego en Belgrado (Serbia), donde cuenta con el apoyo de su familia. Personas cercanas a la pareja, citadas por el medio alemán, atribuyeron las tensiones a una dinámica familiar desequilibrada y a diferencias irreconciliables, motivo que Ivanovic alegó oficialmente a través de su abogado el 22 de julio de 2025.

Schweinsteiger e Ivanovic decidieron separarse en medio de una relación extramatrimonial del ex futbolistas (REUTERS/Annegret Hilse)

Además, el proceso de separación se vio marcado por la aparición de una nueva relación en la vida de Schweinsteiger. Fue el citado periódico alemán el que publicó en junio de este año las primeras imágenes del ex futbolista junto a una mujer búlgara, madre de dos hijos, con quien fue visto en una playa de Mallorca. Según el diario, la relación extramatrimonial se habría iniciado en el verano de Europa en 2024, después de que ambos se conocieron en el colegio al que asisten los hijos de Schweinsteiger e Ivanovic. El medio también reportó que la nueva pareja disfrutó recientemente de unas vacaciones en Grecia.

Hay que recordar que Schweinsteiger, figura emblemática del Bayern Múnich y de la selección alemana, disputó 121 partidos internacionales y fue pieza clave en la conquista de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 cuando el equipo europeo venció 1-0 en el tiempo suplementario a la Argentina de Lionel Messi. Además, ganó la Liga de Campeones de la UEFA en 2013 y acumuló múltiples títulos nacionales antes de retirarse en 2019.

Por su parte, Ivanovic fue una reconocida tenista de la última era entre las mujeres. Alcanzó el número uno del ranking mundial en 2008, año en el que conquistó Roland Garros y llegó a la final del Abierto de Australia. Tras su retiro en 2016, la ex tenista se dedicó a su familia y a colaboraciones con marcas internacionales. Con un récord de 480 triunfos y 225 derrotas, Ana acumuló 15 títulos de singles en su brillante carrera, entre los que se destacaron el Torneo de Campeones en dos ocasiones, además del mecionado logro en el Gran Slam.

Tanto Ivanovic como Schweinsteiger evitaron hacer declaraciones públicas sobre el proceso, meintras que el medio alemán subrayó la fortaleza frente al divorcio y el estilo de la ex tenista, quien, según fuentes cercanas, está decidida a afrontar el futuro sin su ex pareja y sin recurrir a disputas públicas, pero si con un proceso legal que podría provocar más novedades en un futuro cercano.

El ex mediocampista alemán se casó con la tenista serbia en 2016 (AP)