La delegación argentina que viajó al sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington DC: por qué no estará Messi

Lionel Scaloni y Pablo Aimar estarán en Washington

La selección argentina comenzará a defender el título logrado en Qatar 2022 este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC cuando, desde las 14 horas, se sorteen los grupos del Mundial 2026, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Cada combinado nacional estará representado por su delegación. La Albiceleste no contará con Lionel Messi, debido a que el capitán, de 38 años, está concentrado en la final de la MLS que el sábado Inter Miami dusputará ante Vancouver Whitecaps.

Quien sí dirá presente es el entrenador Lionel Scaloni, quien se subió al avión con varios integrantes de su cuerpo técnico: Pablo Aimar, Matías Manna y los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone. En Estados Unidos los espera Roberto Ayala, quien se hizo presente en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino en Nueva York, llevado a cabo este miércoles.

En cuanto a los dirigentes, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, estará acompañado de Luciano Nakis (Prosecretario General) y Jorge Miadosqui (Secretario de selecciones nacionales de AFA). También embarcaron los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, el médico Daniel Martínez, el responsable de prensa Nicolás Novello; Emilio Vázquez, a cargo del área de ticketing, y Matías Ferreyra (seguridad). Todos ellos palpitarán la suerte que dictaminen las bolillas.

El Mundial 2026 será la edición más extensa de la historia, con 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. La final está prevista para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El sorteo se organizará en cuatro bombos, etiquetados del 1 al 4, cada uno con 12 bolas que representan a los países clasificados. El Bombo 1 incluirá a los cabezas de serie -entre los que está Argentina-, definidos según la posición en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, junto a los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, quienes ya tienen asegurado su lugar en ese grupo por su condición de organizadores. El procedimiento comenzará con la extracción de las bolas de los anfitriones: México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Posteriormente, se sortearán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para completar los cabezas de serie. El mismo proceso se repetirá con los Bombos 2, 3 y 4, vaciando cada bolillero antes de pasar al siguiente.

El presidente de la AFa encabezará la delegación dirigencial (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

La organización implementó itinerarios independientes para las selecciones mejor clasificadas, garantizando que, si ganan sus respectivos grupos, no se enfrenten antes de la final. Así, Argentina y España, ubicados en el primer y segundo puesto del ranking FIFA, recorrerán caminos separados hasta una eventual final.

¿A qué rivales puede enfrentar Argentina? Vale recordar que, por ser habitante del Bombo 1, no podrá chocar contra otro cabeza de serie en el inicio? El Bombo 2 estará integrado por selecciones de buen nivel, entre ellas Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. El Bombo 3 incluirá a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Cabe aclarar que según el reglamento, la Albiceleste no podrá enfrentarse a ninguna selección de la Conmebol en primera fase.

En tanto que el Bombo 4, aún incompleto, tiene confirmados a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, mientras que los restantes lugares se definirán en los repechajes. Los equipos que aún buscan su clasificación son: Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), República Democrática del Congo (África), Irak (Asia), Jamaica y Surinam (Concacaf). De estos seis, solo dos obtendrán un lugar en el Mundial.