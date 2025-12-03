Deportes

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

El arquero habló en un evento organizado por la AFA en Nueva York y entusiasmó a los fanáticos

Dibu, en diálogo con Goycochea
A menos de 48 horas del sorteo del Mundial 2026, en el que la selección argentina buscará defender el título logrado en Qatar, en el seno de La Scaloneta reina el optimismo. No tiene relación con la soberbia, sino con la continuidad de un trabajo que dio sus frutos en las Eliminatorias sudamericanas (la Albiceleste quedó como líder) y con las nuevas caras que fue sumando el plantel para ampliar la base.

Así lo entiende Emiliano Martínez, una de las estrellas y referentes del equipo, que habló en el evento “AFA as a Global Brand, The Power of a Brand”, desarrollado en Nueva York, que reunió a más de 200 invitados, entre destacadas figuras del deporte, la comunicación, consultoras internacionales y numerosos medios de prensa.

Allí, el portero del Aston Villa sorprendió con sus sensaciones de cara a la cita que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio próximo. “Es difícil de explicar, pero tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”, soltó en su aparición por videoconferencia.

“La mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza, que es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior. Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina. Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra. Tengo todo un país y a mi familia atrás”, se explayó.

Goyco se hizo cargo de
Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo, precisamente, cuando, sin previo anuncio, apareció en la pantalla el guardameta ex Arsenal e Independiente, de 33 años. Además de ofrecer sus sensaciones sobre vestir el buzo de la Albiceleste, compartió experiencias personales, bromeó con Sergio Goycochea, otra gloria de la Selección y colega de puesto, y envió un saludo especial a los asistentes.

El evento contó además con la presencia del ex defensor Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico que encabeza Scaloni, quien aportó reflexiones valiosas sobre liderazgo, cultura competitiva y la evolución del seleccionado argentino campeón del mundo.

Leandro Petersen, Director Comercial y
El encuentro tuvo lugar en el salón de eventos del piso 72 del Summit One, el emblemático rascacielos neoyorquino, ofreciendo una vista imponente de la ciudad de Nueva York que enmarcó una presentación estratégica clave para la expansión global de la marca AFA.

Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, expuso la visión global de la institución, su estrategia de internacionalización y los avances del programa AFA Global, cuyos resultados confirman la expansión de la organización en mercados como Estados Unidos, Europa, India, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. El eje central del evento fue la exposición y presentación de los resultados del análisis desarrollado por la consultora internacional Brand Finance.

Goycochea mantuvo un divertido ida
