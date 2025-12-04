El reloj del ATP Tour se pone en cero: comenzará el 2026 con un circuito implacable que no dará respiro

La primera gran cita de la temporada 2026 será en Australian Open donde Novak Djokovic es el máximo campeón con diez títulos (Crédito: AP Foto/Ng Han Guan)

El tenis no da respiro. Apenas unas semanas después del cierre de la temporada, el circuito ya se prepara para encarar un nuevo desafío: la United Cup dará inicio oficialmente al año calendario 2026 el 2 de enero, el torneo mixto que abre la acción del ATP Tour en Australia. En cuanto a Sudamérica, uno de los puntos fuertes será el tradicional Argentina Open, que se disputará entre el 9 y el 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, ratificando su lugar como una de las paradas destacadas de la gira de polvo de ladrillo.

Con el deseo de seguir consolidándose en el tour, los jugadores reparten estos días entre exhibiciones y exigentes pretemporadas que apuntan a llegar en la mejor forma posible al inicio del calendario. Cada uno ajusta su preparación a las particularidades de 2026, un año que volverá a poner a prueba la resistencia física y mental de los protagonistas desde la primera pelota.

La temporada <b>ATP Tour 2026</b> contará con:

Nueve torneos ATP Masters 1000, siete de ellos integrados en el formato de 12 días.

16 torneos ATP 500.

29 torneos ATP 250.

Una vez pasada la Nochebuena, o incluso algunos días previos, los tenistas ya tienen listas sus maletas y raqueteros para emprender el viaje rumbo a Oceanía. Allí los esperan las altas temperaturas del verano australiano y un primer objetivo innegociable: sacarse de encima el jet lag antes de competir.

Calendario en marcha: el ATP Tour 2026 se pondrá en acción con la United Cup en Australia (Crédito: Reuters/Ed Sykes)

La United Cup será la encargada de inaugurar la competencia en las canchas rápidas de Perth y Sídney (2 al 11 de enero). Tres días más tarde comenzarán los ATP 250 de Brisbane y Hong Kong (5 al 11 de enero). La gira continuará en Adelaida y Auckland (12 al 17 de enero).

La primera gran cita del 2026 será el Australian Open (18 de enero al 1 de febrero), donde el italiano Jannik Sinner afrontará el desafío de defender su bicampeonato. También se aguarda la presencia del serbio Novak Djokovic, máximo ganador del torneo con diez títulos, y de la legión de tenistas argentinos que buscarán iniciar el año con un golpe en el Grand Slam oceánico.

Una vez finalizado el primer mayor del año se jugará la primera ronda de los Qualifiers 2026 de Copa Davis (6 y 7 de febrero o 7 y 8 de febrero, a elección del país anfitrión). Esa misma semana se disputará el ATP 250 de Montpellier (2 al 8 de febrero).

El circuito continúa con los ATP de Buenos Aires, Dallas y Rotterdam (9 al 15 de febrero). Doha, Río de Janeiro y Delray Beach (16 al 22 de febrero). Acapulco, Santiago y Dubai (23 de febrero al 1 de marzo).

Los dos primeros Masters 1000 de 2026 serán en Estados Unidos: Indian Wells (4 al 15 de marzo) y Miami (18 al 29 de marzo). Los siguientes certámenes le darán paso oficialmente a la temporada sobre polvo de ladrillo. Bucharest, Houston y Marrakech (30 de marzo al 5 de abril). El primer Masters sobre arcilla será en el tradicional torneo de Montecarlo (5 al 12 de abril). Luego seguirá Barcelona y Múnich (13 al 19 de abril). Madrid (22 de abril al 3 de mayo) y Roma (6 al 17 de mayo). Hamburgo y Ginebra (7 al 23 de mayo).

La nueva era del tenis: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaron en un Roland Garros lleno de tensión (Crédito: Susan Mullane / REUTERS)

La segunda parada de los Grand Slam será en Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio). A continuación, los tenistas deberán cambiar el calzado y ponerse los de césped. Stuttgart y ’s-Hertogenbosch (8 al 14 de junio). Halle y Londres–Queen’s (15 al 21 de junio). Mallorca (21 al 27 de junio) y Eastbourne (22 al 27 de junio).

Las instalaciones del All England Lawn Tennis Club pondrán fin a la temporada de hierba con el tercer grande del año, Wimbledon (29 de junio al 12 de julio).

Por dos semanas regresarán los ATP de polvo de ladrillo en Europa: Bastad, Gstaad y Umag (13 al 19 de julio). Kitzbühel y Estoril (20 al 26 de julio).

Washington y Los Cabos marcarán nuevamente inicio de la gira de canchas duras (27 de julio al 2 de agosto). Luego llegará la doble escala de Masters 1000 en Montreal (2 al 12 de agosto) y Cincinnati (13 al 23 de agosto), seguida por Winston-Salem (23 al 29 de agosto), en la antesala del Abierto de los Estados Unidos.

El US Open (31 de agosto al 13 de septiembre) dará cierre a la temporada de Majors en el mítico Flushing Meadows.

La segunda ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis se disputará del 18 al 20 de septiembre. Luego, el tour regresará a China con los ATP de Chengdu y Hangzhou (23 al 29 de septiembre). En simultáneo se celebrará la Laver Cup en Londres (25 al 27 de septiembre), integrada al calendario oficial aunque sin reparto de puntos.

Los torneos ATP continuarán en Tokio y Pekín (30 de septiembre al 6 de octubre), seguidos por el Masters 1000 de Shanghai (7 al 18 de octubre). Más tarde llegarán Almaty, Bruselas y Lyon (19 al 25 de octubre). Luego Basilea y Viena (26 de octubre al 1 de noviembre). El último Masters 1000 del año será en París-Bercy (2 al 8 de noviembre).

El calendario avanzará hacia el ATP de Estocolmo y otro torneo por definir (8 al 14 de noviembre). La temporada alcanzará su punto más alto con el Final 8 de Turín (15 al 22 de noviembre). Más tarde se jugará la definición de la Copa Davis (24 al 29 de noviembre), mientras que el Next Gen ATP Finals mantiene sede y fecha por confirmar.