El posteo del Barcelona con Julián Álvarez como protagonista que enloqueció a los fanáticos en medio de los rumores de su fichaje

Barcelona superó al Atlético Madrid por 3-1 (Reuters)

El FC Barcelona alimentó las especulaciones sobre un posible fichaje de Julián Álvarez, actual delantero del Atlético de Madrid, tras publicar una imagen en su cuenta oficial de X en español, donde aparece el argentino junto a Lamine Yamal durante el último duelo entre ambos equipos en el Camp Nou.

La imagen fue acompañada por el mensaje “Estrellas bajo el foco”, frase que varios usuarios interpretaron como una señal sobre el interés del club catalán en sumarlo a su plantilla. Según reportó Mundo Deportivo a mediados de noviembre, el nombre de Julián Álvarez permanece instalado entre las opciones prioritarias del conjunto azulgrana para reforzar su delantera en la próxima temporada.

La publicación coincidió con la victoria de Barcelona 3-1 ante Atlético de Madrid por la jornada 19 de La Liga, donde ambos futbolistas se encontraron en el campo. Comentarios de los aficionados no tardaron en intensificarse después del posteo: “Hola CM. ¿Nos querés decir algo?”, preguntó un seguidor, junto a otras respuestas que expresaron su ilusión por la posibilidad de ver a la Araña en el conjunto catalán. “Me estoy ilusionando” y “Podría ser el delantero que necesitamos, Julián es un jugador muy completo”, añadieron otros usuario.

La inquietud por el futuro de Álvarez se enmarca en el contexto de las decisiones que evalúa el club azulgrana ante la posible salida de Robert Lewandowski, quien suma 37 años y termina su contrato con el FC Barcelona en junio de 2026. De acuerdo con información del medio catalán, la directiva del equipo analiza diferentes alternativas para suplantar la posición de centrodelantero, y Julián Álvarez surge como la principal apuesta, siempre y cuando se genere el margen salarial necesario tras una eventual transferencia del delantero polaco.

Al ex Manchester City se lo ha vinculado varias veces con la órbita del Barcelona, lo que llevó a consultas sobre su situación contractual y su futuro en el conjunto colchonero. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue categórico ante el tema en las últimas semanas: “Nosotros no estamos abiertos a negociar, no por Julián sino por ningún jugador. Ahora, si vienen y el jugador se quiere marchar, se marchará, pero en este caso concreto no hay ningún jugador que se quiera marchar”. Añadió: “Julián tiene un contrato y lo tiene que cumplir, como lo hacemos todos. Es un jugador al que queremos y él se quiere quedar aquí. Hace un año que está con nosotros y tiene varios por delante”.

En la previa del último encuentro, el director deportivo profesional del Atlético Madrid y exdirectivo del Barcelona, Mateu Alemany, dejó clara la postura del club ante la prensa: “No tengo constancia de ello. Julián tiene contrato con nosotros para los próximos cinco años y es una pieza clave en nuestro equipo”.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, también respaldó públicamente al delantero argentino tras el último duelo ante Barcelona: “Julián desde que llegó rindió a un nivel altísimo, pero es humano y puede tener también un partido malo, es algo que le pasa a todas las personas. Un día malo tenés en tu trabajo y puede pasarle a él porque es una persona como todos nosotros”, expresó el técnico argentino ante los medios. En el mismo sentido, enfatizó: “Siempre esperamos más de Julián. Es un jugador diferencial y el más importante que tenemos en el equipo, y aparecerá en el próximo partido o en el que viene”.

Julián Álvarez tiene contrato con Atlético Madrid hasta 2030 (Reuters)

Las declaraciones del protagonista también alimentaron el foco en su futuro. En diálogo con el medio francés L’Equipe, Julián Álvarez reconoció el interés que suscita en el mercado español: “En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Recibí llamadas de varios clubes. Elegí venir acá porque sentí que podía ganarme un puesto aquí y dar lo mejor de mí, gracias al espacio que me ofrecieron. El club sigue creciendo; juntos podemos lograr grandes cosas”. En esa entrevista, el delantero dejó abierta la puerta a movimientos en el cierre de la temporada al afirmar: “A final de temporada veremos cuál es mi situación”.

El aprecio entre los futbolistas quedó en evidencia en otras declaraciones recientes. Según EFE, Álvarez elogió a Lamine Yamal en marzo al calificarlo como “uno de los mejores jugadores del mundo” en la actualidad. “Las cosas que hace y la calidad que tiene siendo tan joven es admirable. Siempre es lindo jugar contra los mejores y para los espectadores es un lujo que haya jugadores como él”.

La proyección del delantero en el Atlético de Madrid lo ha ubicado como titular indiscutido bajo la conducción de Diego Simeone, consolidándose rápidamente como uno de los favoritos de la afición colchonera y una de las figuras más atractivas de La Liga. La directiva rojiblanca ya estaría planeando una mejora de contrato para retenerlo como pieza intransferible ante el interés creciente de otros grandes clubes europeos.

El FC Barcelona, conforme informó Mundo Deportivo, condiciona cualquier posible fichaje al cumplimiento de las reglas financieras de La Liga, priorizando la salida de Lewandowski para liberar un margen salarial estimado en 40 millones de euros. Solo en ese escenario avanzaría para una oferta formal por Julián Álvarez, cuyo futuro sigue en el centro del debate futbolístico y mediático en España.