El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

La reciente derrota del Atlético de Madrid frente al Barcelona en el Camp Nou, con un marcador de 3-1, no solo puso fin a una racha de siete victorias consecutivas del conjunto dirigido por Diego Simeone, sino que también generó un intenso debate en torno al rendimiento de Julián Álvarez y la valoración de figuras rivales. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino defendió con firmeza a su delantero y sorprendió al expresar su admiración por el brasileño Raphinha, a quien consideró merecedor del Balón de Oro.

El partido, correspondiente a la jornada 19 de La Liga, representó un duro golpe para el Atlético, que venía de encadenar cinco triunfos en el torneo local y dos en la Champions League. La actuación de Julián Álvarez, una de las principales figuras del equipo, fue objeto de críticas por parte de la prensa española, ya que el delantero apenas tuvo oportunidades claras y su participación en el juego resultó limitada. A pesar de ello, Simeone no dudó en respaldar públicamente al futbolista argentino. “Julián desde que llegó rindió a un nivel altísimo, pero es humano y puede tener también un partido malo, es algo que le pasa a todas las personas. Un día malo tenés en tu trabajo y puede pasarle a él porque es una persona como todos nosotros”, afirmó el entrenador. En la misma línea, Simeone subrayó: “Siempre esperamos más de Julián. Es un jugador diferencial y el más importante que tenemos en el equipo, y aparecerá en el próximo partido o en el que viene”.

Julián Álvarez tuvo un flojo rendimiento en la derrota del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (REUTERS/Albert Gea)

La defensa de Simeone se intensificó cuando un periodista cuestionó la decisión de incluir a Álvarez en un duelo de tal magnitud, considerando su momento irregular. Dirigiéndose directamente al reportero, Simeone añadió con visible fastidio: “¡Vos un día malo no tenés en tu trabajo? Puede pasarle, como a una persona, como a todos nosotros”.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el Atlético de Madrid comenzó con determinación, pero el Barcelona supo encontrar espacios y aprovechar las transiciones para revertir el marcador. Simeone reconoció la superioridad del rival y la falta de contundencia de su equipo en los momentos clave. “No me detengo en la racha, me detengo en el partido de hoy. Me voy contento con el partido, competimos muy bien con un equipo que juega muy bien. Ellos fueron encontrando la manera de hacernos daño. Pudimos hacerlo mejor defensivamente, pero son muy buenos. En la segunda parte tuvimos más ocasiones en las que nos faltó la contundencia que a veces no aparece. El 3-1 quizá está fuera de lo que pasó en el partido. Me voy con muchas cosas positivas para lo que viene”, explicó Simeone. Además, el técnico consideró justo el resultado: “El resultado es justo, ellos hicieron tres goles y nosotros uno”.

El entrenador también destacó el impacto de las lesiones sufridas durante el partido, como las de Álex Baena y Johnny Cardoso, quienes debieron abandonar el campo, lo que condicionó el rendimiento del equipo. A pesar de las dificultades, Simeone se mostró satisfecho con la actitud de sus dirigidos y confía en que podrán recuperarse en los próximos compromisos.

Uno de los momentos más llamativos de la rueda de prensa fue el elogio de Simeone a Raphinha, autor del primer gol del Barcelona. El técnico argentino no escatimó en halagos hacia el delantero brasileño y manifestó su sorpresa por el resultado de la última edición del Balón de Oro. “Me encanta. Juega de todo, donde le pongan. Y hace goles preciosos. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo lo elijo a él”, declaró Simeone. El galardón, finalmente, fue para Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con el París Saint-Germain, mientras que Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG) completaron el podio. Raphinha, a pesar de su destacada temporada, finalizó en el quinto puesto con 620 puntos, lo que representó el 9,25% de las elecciones.

El rendimiento de Raphinha en la presente campaña ha sido notable, con cuatro goles y tres asistencias en nueve partidos de La Liga, a pesar de haberse perdido seis encuentros por lesión. La valoración de Simeone sobre el brasileño reavivó el debate en torno a los criterios de elección del Balón de Oro y puso en relieve la admiración que el técnico colchonero siente por el futbolista rival.

El Atlético de Madrid, tras este traspié, se prepara para su próximo compromiso ante el Athletic Club en San Mamés, con la expectativa de recuperar la senda del triunfo y de que Julián Álvarez vuelva a ser determinante en el ataque rojiblanco.