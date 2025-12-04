Deportes

El llamativo gesto de Jack Doohan con Yuki Tsunoda luego de que se quedara sin butaca en la F1

El australiano comentó el último posteo del japonés y generó la reacción de sus seguidores. Los detalles

Jack Doohan bancó a Yuki
Jack Doohan bancó a Yuki Tsunoda en las redes sociales

La salida de Yuki Tsunoda de la Fórmula 1 a partir de 2026 ha provocado un fuerte impacto en Red Bull y en el propio piloto japonés, quien expresó en sus redes sociales que este cambio representa un revés personal significativo.

El futuro inmediato de Tsunoda se limitará a un rol de piloto de pruebas y reserva para Red Bull durante el próximo año, tras cinco temporadas como titular. Con todos los asientos de 2026 ya ocupados, el japonés deberá esperar una nueva oportunidad para regresar como piloto principal.

El australiano Jack Doohan, actual piloto de reserva de Alpine, manifestó públicamente su apoyo a Tsunoda al comentar en una publicación de Instagram: “Vas a volver, hermano”. Fue en un posteo del nipón en el que hizo una emotiva reflexión. La reacción del australiano fue destacada por los seguidores del piloto japonés, quienes también alentaron a Doohan sobre su posible regreso a la máxima categoría.

La escudería austriaca confirmó que Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en la próxima temporada, mientras que Arvid Lindblad, de 18 años, ocupará el lugar de Hadjar en Racing Bulls y compartirá equipo con Liam Lawson.

Durante la temporada, el desempeño de Tsunoda en el segundo monoplaza de Red Bull fue objeto de análisis. Desde su ascenso antes de la tercera carrera en Japón, sumó 30 puntos, una cifra baja frente a su compañero Verstappen, quien sigue en la lucha por el campeonato mundial en la última cita en Abu Dhabi. A pesar de haber mostrado velocidad en el Red Bull RB21 y de clasificarse cerca de Verstappen en varias ocasiones, Tsunoda no logró mantener una racha positiva debido a errores propios y del equipo.

El comentario de Doohan a
El comentario de Doohan a Tsunoda

Uno de los momentos más críticos fue el accidente en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, que afectó su confianza y lo dejó rezagado respecto a las actualizaciones técnicas que sí recibió Verstappen durante un periodo prolongado.

Por el lado de Doohan, su futuro en Alpine es incierto. Sin un asiento asegurado en la F1, considera alternativas como la Súper Fórmula japonesa o el turismo europeo, aunque ninguna ha sido confirmada. El equipo francés tendrá como titulares a Franco Colapinto y Pierre Gasly, mientras que Paul Aron será el piloto de reserva.

En 2024, Doohan fue piloto de reserva y debutó como titular en la última carrera en Abu Dhabi, reemplazando a Esteban Ocon. Tras esa participación, perdió el asiento principal cuando Flavio Briatore decidió apostar por Colapinto. Incluso se barajó la posibilidad de que Doohan reemplazara a Colapinto en los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, aunque finalmente no se concretó.

A falta de una fecha para el cierre de la temporada, Alpine terminará último en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo deposita sus esperanzas en 2026, con la llegada de los nuevos autos por el cambio de reglamento, el motor Mercedes, así como la caja y la suspensión, que también serán provistos por la marca alemana.

Este fin de semana la F1 terminará su temporada en Abu Dhabi y Yuki Tsunoda correrá -por ahora- su último Gran Premio. Espera volver a competir al igual que Jack Doohan.

