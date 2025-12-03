Deportes

La emotiva reflexión de Tsunoda tras quedarse sin butaca en la F1

El japonés quedó relegado a piloto de reserva en Red Bull, luego de cinco temporadas como titular en la Máxima

Yuki Tsunoda se despedirá como titular este fin de semana en Abu Dhabi (REUTERS/Rula Rouhana)

La confirmación de que Yuki Tsunoda dejará su asiento en la Fórmula 1 a partir de 2026 generó un fuerte impacto en el entorno de Red Bull y en el propio piloto japonés, quien manifestó su intención de regresar a la Máxima tras lo que describe como un revés personal significativo. El nipón de 25 años se expresó en sus redes sociales con una profunda reflexión.

La escudería austriaca anunció que Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen y ocupará el lugar de Tsunoda en la próxima temporada, mientras que el joven de 18 años Arvid Lindblad tomará el puesto de Hadjar en Racing Bulls, el equipo satélite de la estructura principal. El novato compartirá escuadra con Liam Lawson.

El futuro inmediato de Tsunoda queda así relegado a un rol de piloto de pruebas y reserva para Red Bull durante el año siguiente, después de cinco temporadas como titular. Con todos los asientos de 2026 ya asignados, el asiático deberá esperar una nueva oportunidad para competir como piloto principal.

En su primera reacción pública tras conocerse la noticia, el nipón reconoció la dificultad emocional que le supuso la decisión, pero subrayó su determinación de aprovechar su nuevo papel para evolucionar profesionalmente y demostrar su valía. “Descubrir que no tendré un asiento de carreras en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo, y demostrar que merezco un lugar en la parrilla”, publicó Tsunoda en sus redes sociales. Añadió además: “La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No va a disuadirme de ser el mejor piloto de F1 que pueda ser”.

El posteo de Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07)

“A partir de 2026, seré piloto de pruebas y reserva de Red Bull, lo que significa que estaré alejado de mi asiento por un tiempo, pero no he renunciado a mi sueño de convertirme en el mejor piloto de F1. Trabajaré más duro que nunca para contribuir al equipo y demostrar que merezco estar en la parrilla”, agregó.

El rendimiento de Tsunoda en el segundo monoplaza de Red Bull fue objeto de análisis durante la temporada. Desde su ascenso antes de la tercera carrera del año en Japón, el piloto sumó únicamente 30 puntos, una cifra modesta en comparación con su compañero Verstappen, quien continúa en la lucha por el campeonato mundial en la última cita de la temporada en Abu Dhabi. A pesar de haber mostrado momentos de velocidad en el desafiante Red Bull RB21 y de haberse clasificado cerca de Verstappen en varias ocasiones, Tsunoda no logró consolidar una racha positiva debido a diversos errores, tanto propios como del equipo.

Uno de los episodios más determinantes fue el accidente durante la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, que afectó de manera significativa su confianza en el monoplaza y lo dejó rezagado respecto a las actualizaciones técnicas que sí recibió Verstappen durante un periodo prolongado. Este incidente marcó un punto de inflexión en la temporada del japonés, dificultando su capacidad para recuperar terreno.

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dedicó palabras de reconocimiento a Tsunoda al anunciar la reestructuración de la plantilla. “A lo largo de sus cinco temporadas en la F1, Yuki maduró hasta convertirse en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de hacer salidas excepcionales y una excelente carrera los domingos”, afirmó Mekies. El directivo también destacó el carisma del piloto: “Todo el mundo en el deporte estaría de acuerdo en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa, y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todo el mundo en Red Bull, le doy las gracias por lo que ha aportado hasta ahora, y sabemos que proporcionará un apoyo inestimable a los proyectos de 2026 en el futuro”.

La salida de Yuki Tsunoda del staff de los pilotos titulares representa un cambio relevante en la estructura de Red Bull y abre una etapa de transición para el piloto japonés, quien afronta el desafío de mantenerse vinculado al equipo y buscar una nueva oportunidad para regresar a la competición.

