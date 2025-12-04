De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

La Comisión de los Premios Olimpia anunció las ternas de los Premios Olimpia 2025, cuya ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, un escenario que volverá a reunir a las figuras más destacadas del deporte argentino.

La edición de este año incorporará la categoría de los Esports, una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.

Además, entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva. Este reconocimiento será definido por el voto del público.

En la última edición, el Olimpia de Oro fue compartido entre Franco Colapinto, quien se destacó por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano Dibu Martínez, arquero de la selección argentina y del Aston Villa.

Además, se realizó un reconocimiento especial al atleta José “Maligno” Torres y los deportistas paralímpicos Iñaki Basiloff y Brian Impellizzeri, quienes lograron sendas medallas de oro en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Ambos recibieron el Olimpia de Plata, mientras que otros medallistas como Hernán Urra, Alexis Chávez, Los Murciélagos, Fernando Vázquez, Antonio Ruiz Díaz, Paula Gómez, Juan Samorano, Rodrigo Romero, Stefanía Ferrando y Gustavo Fernández fueron homenajeados con distinciones por sus logros. Esto se sumó al reconocimiento dedicado a Ángel Di María, quien finalizó su camino en La Scaloneta con su coronación en la Copa América.

Para la presente edición, aún resta que se conformen los ternados en las categorías de Esports y polo.

Ángel Di María en la previa al choque frente a River Plate (@RosarioCentral)

Deportistas ternados al Premio Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo