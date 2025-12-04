De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

La Comisión de los Premios Olimpia anunció las ternas de los Premios Olimpia 2025, cuya ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, un escenario que volverá a reunir a las figuras más destacadas del deporte argentino.
La edición de este año incorporará la categoría de los Esports, una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.
Además, entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva. Este reconocimiento será definido por el voto del público.
En la última edición, el Olimpia de Oro fue compartido entre Franco Colapinto, quien se destacó por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano Dibu Martínez, arquero de la selección argentina y del Aston Villa.
Además, se realizó un reconocimiento especial al atleta José “Maligno” Torres y los deportistas paralímpicos Iñaki Basiloff y Brian Impellizzeri, quienes lograron sendas medallas de oro en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Ambos recibieron el Olimpia de Plata, mientras que otros medallistas como Hernán Urra, Alexis Chávez, Los Murciélagos, Fernando Vázquez, Antonio Ruiz Díaz, Paula Gómez, Juan Samorano, Rodrigo Romero, Stefanía Ferrando y Gustavo Fernández fueron homenajeados con distinciones por sus logros. Esto se sumó al reconocimiento dedicado a Ángel Di María, quien finalizó su camino en La Scaloneta con su coronación en la Copa América.
Para la presente edición, aún resta que se conformen los ternados en las categorías de Esports y polo.
Deportistas ternados al Premio Olimpia 2025
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme, Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo