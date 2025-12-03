La Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes

Darío Herrera y Facundo Tello son los árbitros designados para las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó las designaciones arbitrales para las semifinales del Torneo Clausura entre Racing y Boca y Gimnasia frente a Estudiantes, que se disputarán el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. Ambos partidos serán transmitidos por TNT Sports y ESPN Premium.

En el encuentro entre Boca y Racing, programado para las 19:00 del domingo, Dario Herrera será el árbitro principal, acompañado por Cristian Navarro y Sebastian Raineri como asistentes, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco.

Darío Herrera impartirá justicia en el clásico entre Boca y Racing en La Bombonera (crédito AFP)

Con 40 años, Darío Herrera viene de arbitrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, actuación que generó polémica.

En el historial con Boca, el árbitro internacional de FIFA dirigió al club en 39 ocasiones, con 20 victorias xeneizes, 11 empates y 8 derrotas. Además, mostró 105 tarjetas amarillas, 8 rojas y sancionó 5 penales a favor. En 2025, arbitró a Boca dos veces: en la derrota 2-0 ante Newell’s en el Apertura y en el triunfo 2-0 sobre Tigre en la última fecha del Clausura.

En cuanto a Racing, Herrera lo dirigió 30 veces, con un saldo de 12 triunfos académicos, 8 empates y 10 derrotas. Este año, solo estuvo presente en la caída por 2-1 ante Tigre en Avellaneda, por la fecha 5 del Clausura.

El cruce entre Boca y Racing será la cuarta vez que Darío Herrera arbitre un enfrentamiento directo entre ambos. Anteriormente, estuvo en el triunfo de Racing por 2-1 en La Bombonera en noviembre de 2017, en el empate 2-2 en el Cilindro en 2019 y en la semifinal de la Copa de la Liga 2021, que terminó 0-0 y con clasificación de Racing por penales.

Facundo Tello será el árbitro del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes (REUTERS/Leonhard Simon)

El lunes, a las 17:00, Gimnasia enfrentará a Estudiantes. Facundo Tello dirigirá el partido, con Pablo Acevedo y Diego Bonfa como asistentes. En el equipo de videoarbitraje estará al mando Lucas Novelli.

La programación de este encuentro sufrió modificaciones tras un pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que solicitaron el cambio de fecha de clásico platense debido a la realización de dos conciertos y una carrera de TC en la ciudad de La Plata.

EL CRONOGRAMA DE LAS SEMIFINALES:

el cuadro de semifinales del torneo clausura

Domingo 7 de diciembre

19:00 BOCA (1A) – RACING (3A) / TNT Sports / ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri.

Cuarto árbitro: Sebastian Martinez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Fabrizio Llobet.

Lunes 8 de diciembre

17:00 GIMNASIA (7B) – ESTUDIANTES (8A) / TNT Sports / ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa.

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Gastón Suarez.

Artículo en desarrollo...