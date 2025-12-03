Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

Román Vega, uno de los apuntados por River Plate

River Plate apunta a una importante refundación tras un magro 2025 en el que no pudo desplegar un buen nivel futbolístico y cerrar el año sin títulos. Tras la salida de varios pesos pesados dentro del plantel, Marcelo Gallardo confeccionó una lista de refuerzos en la que sobresale la presencia de un nuevo lateral izquierdo. Uno de los nombres que figura en la carpeta del millonario para ocupar ese lugar es el de Ramón Vega, quien tras brillar en Argentinos Juniors recaló en Zenit de Rusia.

En diálogo con No veo la hora, programa que se emite por DSports Radio, el marcador de punta derecho brindó detalles de su presente en la liga rusa y abordó los rumores que lo vinculan con el Millonario.

Vega, con pasado en el Bicho y el Barcelona B, explicó el proceso de integración en el conjunto ruso y mencionó el papel de otros futbolistas sudamericanos en esa transición. “Muy bien la adaptación. Estoy muy agradecido a mis compañeros, sobre todo con Lucho Gondou, que me facilitó las cosas acá, como Wilmar Barrios y Mateo Cassierra. Se habla bastante español y se facilita mucho. Me siento cómodo. Les agradezco a mis compañeros por facilitarme mucho esos temas”, expresó.

El lateral explicó que el idioma no resultó una barrera en su llegada al Zenit de San Petersburgo, principalmente gracias a la presencia de jugadores latinoamericanos o españoles que ayudaron a simplificar la convivencia diaria. También subrayó la importancia de sentirse respaldado por un grupo humano durante su primer año en el fútbol ruso.

Frente a la consulta sobre los rumores que lo vinculan a él y Luciano Gondou con el club de Núñez, Vega se mostró cauto aunque reconoció su conocimiento de los trascendidos. “No hablamos del tema, pero uno está al tanto, al ser un equipo de esa jerarquía”, sostuvo. La búsqueda de un lateral izquierdo de experiencia es una de las prioridades de la dirigencia millonaria debido a la salida de Milton Casco y para brindarle pelea a Marcos Acuña.

La posibilidad de regresar al fútbol argentino genera entusiasmo en el futbolista, aunque explica que por el momento mantiene el foco en su club actual. “Uno siempre desea que estos equipos se fijen en uno. Sería lindo poder jugar en uno de esos clubes que tanto desea o anhela desde chico. Estoy enfocado en Zenit, en lo que vendrá. Escucharé propuestas. A mí me gusta sentirme importante, en Argentinos era capitán”, subrayó. En lo que va de la temporada disputó 14 partidos, en los que no aportó goles ni asistencias.

Al ser consultado sobre si fue llamado por el Muñeco, el futbolista esbozó: “No, no me llamó Gallardo”. No obstante, la leve sonrisa que soltó tras sus palabras sembró dudas entre los periodistas que llevaban adelante la entrevista. Igualmente, el jugador admitió también que, llegado el caso, atendería la comunicación del director técnico argentino: “Si, cómo no le voy a atender a Gallardo el teléfono, sería una falta de respeto”.

Acerca de sus objetivos profesionales, Román Vega explicó su deseo de recuperar protagonismo en el ámbito local y mantener presencia en el radar de la Selección Argentina, lo que jugaría a favor de la chance de recalar en el Millonario. “Uno siempre desea lo mejor para uno. Tengo muchos objetivos, como remarqué. Uno es estar en la selección, y creo que estando acá me alejé un poco. Quiero volver a sentirme bien, importante, volver a estar en el radar. Estando en River, o cuando estaba en Argentinos, era una pieza importante y estaba contento. Uno busca objetivos en la vida y poder conseguirlos”, soltó.

La entrevista también abordó el presente de otros argentinos en el Zenit. Vega destacó la importancia de Luciano Gondou, su compañero en el equipo ruso, y opinó sobre el posible interés de River Plate en el delantero: “Creo que a River, por su características, le vendría muy bien”. El atacante figura entre los nombres que suenan como opciones para reforzar el ataque millonario.

Durante su estadía en San Petersburgo, el futbolista observa de cerca el receso del fútbol ruso y anticipa un inminente regreso a la Argentina para pasar las fiestas. Para cerrar, consultado por la logística del viaje, dejó abierta la posibilidad de un cambio de destino en el próximo mercado de pases: “Estamos armando. Le tiré a mi pareja que se lleve más cosas, por las dudas”.