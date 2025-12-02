Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El delantero del Atlético de Madrid registró una jugada muy clara contra el Barcelona

Atlético de Madrid registró una dolorosa derrota en el Spotify Camp Nou porque empezó arriba en el marcador contra Barcelona, pero los líderes del campeonato se lo dieron vuelta para afirmarse en la cima. Fue derrota para los de Diego Simeone por 3-1 en Cataluña en un partido adelantado de la jornada 19 en la Liga de España, pero la historia pudo ser diferente si el Colchonero no perdonaba en el área contraria.

A los 78 minutos, el resultado estaba 2-1. Ya había quedado atrás el tanto de Álex Baena para la visita y la remontada de Raphinha y Dani Olmo. Con la desventaja mínima, el equipo del Cholo fue al frente y tuvo una ocasión clarísima para sellar la igualdad en el último cuarto de hora. Un pase largo desde el costado izquierdo lanzado al vacío lo buscó a Thiago Almada, quien ya le había ganado la espalda a Pau Cubarsí, defensor Culé.

La flamante incorporación del Rojiblanco para esta temporada se encaminó al área y, en lugar de rematar, eligió perfilarse para su pierna derecha, la hábil. Sus permanentes amagues dejaron en el camino a Gerard Martín, Alejandro Baldé y el arquero Joan García, quien quedó despatarrado a la altura del penal. Sin embargo, Baldé nunca lo dejó cómodo a Almada, que se fue complicando solo en la resolución y finalizó el ataque mal pisado con un disparo elevado por encima del travesaño. “¡Era el gol del campeonato, Thiago!”, escribió la cuenta oficial de DSports en X (antes Twitter) para definir la mala definición.

Lo que apuntaba a ser uno de los mejores goles del año se transformó en un pecado de juventud para el extremo izquierdo de 24 años y el lamento por ese yerro se incrementó en el quinto minuto adicionado por el 3-1 marcado por Ferrán Torres para bajar la persiana a un partido donde el Atleti nunca mereció llevarse los tres puntos. La distancia pudo ser mayor, pero Robert Lewandowski marró un penal a los 35 minutos de la parte inicial.

Las dos caras de la moneda: la alegría del Barcelona y la frustración del Atlético de Madrid (Crédito: Reuters/Albert Gea)

Vale destacar que Thiago Almada ingresó desde el banco de suplentes a los 62 minutos en lugar del autor del único gol, Baena, y hasta el momento registra 2 goles y 1 asistencia en 10 partidos con esta camiseta. Juan Musso fue suplente y cuatro argentinos fueron titulares: Nahuel Molina, que dio la asistencia del 1-0, Julián Álvarez, Nico González y Giuliano Simeone. Los dos últimos se retiraron en la segunda parte.

Este encuentro se adelantó porque la jornada se va a disputar en el mismo fin de semana de la definición de la Supercopa de España (segundo fin de semana de enero de 2026), en la que ambos equipos están implicados. Barcelona jugará la semifinal contra Athletic Club de Bilbao y el Cholo tendrá una nueva cita con la épica frente al rival de toda la vida, Real Madrid, en sendos encuentros a disputarse en Arabia Saudita. De hecho, el elenco del País Vasco y el Merengue medirán fuerzas este miércoles desde las 15 (hora argentina).

La caída le implicó al Atlético de Madrid no poder achicar distancias con el puntero, sino todo lo contrario. Ahora, quedó en la cuarta colocación con 31 puntos, a 6 del Barcelona (37) y por detrás de Real Madrid (33) y Villarreal (32). Por otro lado, en la Champions League está en puestos de playoff, pero muy cerca de los boletos clasificatorios a octavos de final de manera directa.

El resumen de la victoria de Barcelona al Atlético de Madrid

La tabla de posiciones de la Liga de España