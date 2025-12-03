El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Los Pumas afrontarán el Mundial de Rugby 2027 como uno de los equipos a tener en cuenta (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Los Pumas afrontarán el Mundial de Rugby Australia 2027 como el principal candidato del Grupo C a pesar de un antecedente adverso ante Fiyi en la historia de la Copa del Mundo. El sorteo ubicó a los dirigidos por Felipe Contepomi en la zona junto al combinado oceánico, España y Canadá, en una fase inicial que ofrece un escenario favorable para soñar con avanzar en el máximo certamen de selecciones en el mundo de la ovalada.

La lotería determinó que Argentina se vea las caras con dos conjuntos que nunca se enfrentó en el Mundial de rugby. El único cruce mundialista entre Los Pumas y los fiyianos e remonta a la edición inaugural de la Copa del Mundo en 1987. En esa ocasión, los oceánicos se impusieron por 28-9. Sin embargo, el historial general favorece a los sudamericanos: desde los primeros duelos en 1980, con victorias argentinas por 34-22 y 38-16, hasta el último enfrentamiento en un amistosos en 2003, donde el equipo albiceleste ganó 49-30.

Frente a españoles y canadienses, Los Pumas no registran partidos en Copas del Mundo, pero sí en test matches, con resultados ampliamente positivos. Contra el combinado europeo, el equipo argentino ganó los cinco encuentros disputados, incluyendo el primero en Madrid en 1982 (28-19) y el más reciente en el test match que se jugó en 2023 (62-3). España cuenta con una fuerte presencia argentina en su plantel, ya que Pablo Bouza es el entrenador y varios jugadores tienen origen celeste y blanco.

Fiyi será el rival más duro en la fase de grupos del Mundial 2027

El historial ante Canadá también es favorable. Desde el primer triunfo en 1981 (35-0), Argentina solo sufrió dos derrotas en 1990. A partir de eso, encadenó una serie de victorias, destacando el 62-22 de 2003. Los norteamericanos, que se ausentaron en 2023, retornan al escenario más relevante luego de participar en todos los Mundiales.

Más allá de los primeros tres rivales ya conocidos, el recorrido de Argentina en el Mundial 2027 dependerá de su posición en la fase de grupos. Si Los Pumas finalizan primeros en el Grupo C, enfrentarán en octavos de final a uno de los mejores terceros, que podría ser Chile, Georgia, Uruguay o Samoa. En caso de avanzar, el rival en cuartos de final sería, en principio, el ganador de la Zona D, es decir Irlanda, un equipo al que Argentina no vence en Mundiales desde 2015.

Diferente será la historia si el equipo argentino termina 2° en el grupo, ya que el cruce en octavos sería ante Gales, como ocurrió en la última edcición del 2023. De superar esa instancia, Francia aparecería como el probable adversario en cuartos de final. El sorteo y la lógica de los cruces eliminatorios sugieren que, si Argentina logra el primer puesto en su grupo, evitaría a los franceses, Nueva Zelanda y Sudáfrica hasta las semifinales. En ese escenario, Inglaterra sería el posible rival en la penúltima instancia, mientras que All Blacks y Springboks se enfrentarían entre sí en cuartos de final, abriendo la puerta a una final inédita para Los Pumas.

España se verá las caras con Argentina

Es valioso recordar el paso de Los Pumas en la Copa del Mundo. En 1987, el equipo logró su primer triunfo mundialista ante Italia, aunque cayó ante los locales (Australia) y Fiji. Las ediciones de 1991 y 1995 resultaron difíciles, con derrotas en todos los partidos de grupo, pero en 1999 llegó el despegue final: Argentina clasificó por primera vez a cuartos de final y protagonizó una jornada épica ante Irlanda en la fase de grupos y el recordado 28-24 gracias al try de Diego Albanese. En aquella ocasión, Gonzalo Quesada -actual coach de Italia- terminó como goleador del torneo con 102 puntos. Cuatro años más tarde, en Australia 2003, los irlandeses se tomaron revancha y dejaron afuera al equipo nacional, que también cayó antes los locales.

El Mundial de 2007 en Francia marcó el mejor desempeño histórico, con una medalla de bronce tras vencer al anfitrión en el partido por el tercer puesto. Con victorias ante los anfitriones en la fase de grupos, y también ante Irlanda, el conjunto que tenía como capitán a Agustín Pichot y figuras de la talla de Juani Hernández y la corridas de Nani Corleto, entre otros jugadores clave, también dejó en el camino a Escocia para avanzar a semis, donde cayó con Springboks, posteriores campeones del mundo. En el duelo por el último lugar del podio, otra victoria ante los galos silenció París.

Canadá logró volver a una Copa del Mundo

En 2011, Los Pumas alcanzaron los cuartos de final en territorio neozelandés (perdieron ante los All Blacks) y cuatro años más tarde, en 2015, volvieron a ser semifinalistas, consolidando su lugar entre las potencias del rugby mundial. Las últimas dos ediciones, en 2019 y 2023, mostraron un equipo competitivo, aunque sin lograr superar la barrera de las semifinales.

El desafío para el conjunto dirigido por Contepomi está planteado. A la espera de conocer cómo será el fixture acompañado del itinerario de las sedes donde se jugarán la fase inicial, que se dará a conoer el próximo 3 de febrero del 2026, la intención del seleccionado argentino será capitalizar la experiencia y superar los obstáculos que plantea un cuadro de eliminación directa repleto de selecciones de primer nivel. El camino hacia la definición en Australia 2027 será exigente, pero la historia reciente y el presente de Los Pumas como uno de los mejores equipos del ranking alimentan la ilusión de alcanzar una instancia inédita en la máxima cita del rugby.

Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo:

Los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.